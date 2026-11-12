Қибрайдаги шифохонада бемор болалар деворларни тозалашга жалб этилди

1 дақиқа ўқиш38
Қибрайдаги шифохонада бемор болалар деворларни тозалашга жалб этилди

12 ноябрь куни ижтимоий тармоқларда Тошкент вилоятининг Қибрай туманида жойлашган Республика болалар тиббий реабилитация марказида айрим бемор болалар йўлак деворларини тозалаётгани акс этган видео тарқалди. Ҳолат юзасидан Соғлиқни сақлаш вазирлиги муносабат билдирди.

Вазирликнинг дастлабки ўрганишларига кўра, 11 ноябрь куни соат 07:20 да бўлим хўжалик бекаси М.А. ишга келиб, йўлак деворларида оёқ излари қолганини аниқлаган. Шундан сўнг, бу ҳолатга сабабчи бўлган болалар деворларни тозалаш ишларига жалб этилган.

Соғлиқни сақлаш вазирлиги томонидан тузилган ишчи гуруҳ ўрганишлари якунларига кўра, ҳолатга йўл қўйган ходимларга нисбатан белгиланган тартибда тегишли чоралар кўрилиши маълум қилинди.

Маълумот учун, Республика болалар тиббий реабилитация маркази Қибрай туманида жойлашган бўлиб, 200 ўринга мўлжалланган. Муассасада 18 ёшгача бўлган болаларга асаб тизими, ортопедик, нафас йўллари ҳамда ошқозон-ичак касалликлари бўйича реабилитация хизматлари кўрсатилади.

Марказда бемор болалар учун кундалик парвариш ва зарур тиббий муолажалар амалга оширилади.

Мақола сизга ёқдими?
Чарос«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Жамият янгиликлари