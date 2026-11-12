Излаган имкон топар: Бешариқда фуқаро алимент учун ер майдонини сотди
Бошқа оила қуриш ниятидаги бешариқлик эркак алимент мажбуриятини олдиндан бажариш учун яшаш хонадонига тегишли ер майдонининг бир қисмини сотди. Ҳаётда ҳар хил тақдирлар, турли қарорлар бор. Баъзан инсон келажакдаги режаларини амалга ошириш учун жиддий қадам ташлашга мажбур бўлади.
Бешариқ туманида яшовчи бир эркак ҳам бошқа оила қуриш ниятида алимент мажбуриятларини олдиндан бажаришга қарор қилди.
Маълум бўлишича, у собиқ турмуш ўртоғи билан ўзаро келишувга эришган. Келишувга кўра, келгусида алимент масаласида безовта қилмаслик шарти билан эркак фарзандлари таъминоти учун белгиланган тўловларни олдиндан қоплашни зиммасига олган.
Эътиборлиси, 60 миллион сўм маблағни тўлаш учун эркак ўз яшаш хонадонига тегишли ер майдонининг бир қисмини сотишга мажбур бўлган. Шу тариқа, у 60 миллион сўмни алимент тўловлари ҳисобига олдиндан тўлаб берди.
Мазкур алимент ундируви билан боғлиқ ижро ҳужжати Мажбурий ижро бюросининг Бешариқ туман бўлими иш юритувида мавжуд бўлган.
Зеро, фарзандлар олдидаги масъулият — шунчаки мажбурият эмас, балки ота-оналик бурчидир.
Алимент тўловларини олдиндан амалга ошириш эса қонунчиликда белгиланган тартибда расмийлаштирилиши лозим.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…