Ўзбекистонда 4 йилда 445 бола оғир зўравонликдан жабрланган
Ўзбекистонда 14 ёшга тўлмаган болаларга нисбатан жинсий зўравонлик билан боғлиқ жиноятлар юзасидан сўнгги тўрт йилда 445 та жиноят иши қўзғатилган. Бу ҳақда 29 сентябрь куни Олий Мажлис Қонунчилик палатаси йиғилишида Демократик институтлар ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш масалалари қўмитаси раиси Гулруҳ Агзамова маълум қилди.
Депутат келтирган маълумотларга кўра, 2022 йилда 85 та, 2023 йилда 108 та, 2024 йилда 129 та ва 2025 йилда 123 та ҳолат бўйича жиноят иши қўзғатилган.
Йиғилишда болаларни зўравонликнинг турли шаклларидан ҳимоя қилишга қаратилган қонун лойиҳаси ҳам муҳокама қилинди. Ҳужжатда вояга етмаганларнинг ҳуқуқларини кучайтириш, жабрланган болаларни тергов ва суд жараёнларида ҳимоя қилиш ҳамда айрим оғир жиноятлар учун жазо чораларини кучайтириш бўйича қатор таклифлар илгари сурилган.
Шунингдек, зўравонликдан жабрланган болаларга давлат ҳисобидан юридик ёрдам кўрсатиш, уларни сўроқ қилиш жараёнини видеоёзувга қайд этиш ва бола манфаатларини ҳимоя қилишда васийлик органлари иштирокини таъминлаш таклиф этилмоқда.
Қонун лойиҳасида таълим муассасаларида болалар хавфсизлиги, педагоглар ва ота-оналарнинг масъулиятини оширишга доир нормалар ҳам назарда тутилган.
Изоҳлар 0
…