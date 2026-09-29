Ўзбекистонда 4 йилда 445 бола оғир зўравонликдан жабрланган

·45·Ўзбекистон
Ўзбекистонда 4 йилда 445 бола оғир зўравонликдан жабрланган

Ўзбекистонда 14 ёшга тўлмаган болаларга нисбатан жинсий зўравонлик билан боғлиқ жиноятлар юзасидан сўнгги тўрт йилда 445 та жиноят иши қўзғатилган. Бу ҳақда 29 сентябрь куни Олий Мажлис Қонунчилик палатаси йиғилишида Демократик институтлар ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш масалалари қўмитаси раиси Гулруҳ Агзамова маълум қилди.

Депутат келтирган маълумотларга кўра, 2022 йилда 85 та, 2023 йилда 108 та, 2024 йилда 129 та ва 2025 йилда 123 та ҳолат бўйича жиноят иши қўзғатилган.

Йиғилишда болаларни зўравонликнинг турли шаклларидан ҳимоя қилишга қаратилган қонун лойиҳаси ҳам муҳокама қилинди. Ҳужжатда вояга етмаганларнинг ҳуқуқларини кучайтириш, жабрланган болаларни тергов ва суд жараёнларида ҳимоя қилиш ҳамда айрим оғир жиноятлар учун жазо чораларини кучайтириш бўйича қатор таклифлар илгари сурилган.

Шунингдек, зўравонликдан жабрланган болаларга давлат ҳисобидан юридик ёрдам кўрсатиш, уларни сўроқ қилиш жараёнини видеоёзувга қайд этиш ва бола манфаатларини ҳимоя қилишда васийлик органлари иштирокини таъминлаш таклиф этилмоқда.

Қонун лойиҳасида таълим муассасаларида болалар хавфсизлиги, педагоглар ва ота-оналарнинг масъулиятини оширишга доир нормалар ҳам назарда тутилган.

Гулруҳ АгзамоваОлий Мажлис Қонунчилик палатасиболаларни жинсий зўравонлик14 ёшга тўлмаган болалар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Айрим атамаларни ўзбекчага ўзгартириш тўғрисидаги қонун қабул қилиндиАйрим атамаларни ўзбекчага ўзгартириш тўғрисидаги қонун қабул қилинди9 июн 18:56Ўзбекистонда иш жойида тазйиқ ва зўравонликка қарши янги тизим жорий этилдиЎзбекистонда иш жойида тазйиқ ва зўравонликка қарши янги тизим жорий этилди22 сентябр 21:24Ажрашиш тартиби ўзгариши мумкин: айрим оилаларга ярашиш учун муддат берилмайдиАжрашиш тартиби ўзгариши мумкин: айрим оилаларга ярашиш учун муддат берилмайди12 сентябр 08:41Болаларга зўравонлик учун умрбод қамоқ: Қонун лойиҳаси 1-ўқишда қабул қилиндиБолаларга зўравонлик учун умрбод қамоқ: Қонун лойиҳаси 1-ўқишда қабул қилиндиБугун 13:47Ўзбекистон Сенати аёллар ва болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилишни кучайтирдиЎзбекистон Сенати аёллар ва болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилишни кучайтирди18 май 21:58Ботаника боғида дарахтлар кесиляптими? Ҳокимлик изоҳ бердиБотаника боғида дарахтлар кесиляптими? Ҳокимлик изоҳ бердиБугун 17:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади