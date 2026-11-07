Тошкентда итларни босиб кетган Lacetti ҳайдовчиси жазоланди

·45·Жамият
Тошкентда итларни босиб кетган Lacetti ҳайдовчиси жазоланди

Тошкент шаҳрида автомобилда итларни босиб кетган Lacetti ҳайдовчисига нисбатан маъмурий чора кўрилди. Ҳайдовчининг хатти-ҳаракатлари акс этган видео ижтимоий тармоқларда тарқалиб, фойдаланувчиларнинг кескин норозилигига сабаб бўлган.

Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати маълумотига кўра, ҳодиса жорий йилнинг 3 ноябрь куни соат 09:00 атрофида пойтахтнинг Темиркўр маҳалласи ҳудудидаги ички йўллардан бирида содир бўлган.

Мазкур воқеа юзасидан тегишли тартибда ўрганиш ишлари олиб борилиб, ҳайдовчига нисбатан маъмурий баённома расмийлаштирилди. Унинг хатти-ҳаракатлари учун қонунчиликда белгиланган тартибда чора кўрилди.

ТошкентЙҲХХLacettiҳайвонларга шафқатсизлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Уч оёқ” радарлар учун янги қоида: мажбурий “Радар” белгиси ўрнатиш бекор қилинди“Уч оёқ” радарлар учун янги қоида: мажбурий “Радар” белгиси ўрнатиш бекор қилинди2 ноябр 12:44Тошкентда «А» йўлакларидаги ноқонуний тўхташ ва ҳаракатланишга қарши чоралар бошландиТошкентда «А» йўлакларидаги ноқонуний тўхташ ва ҳаракатланишга қарши чоралар бошланди1 ноябр 16:29Фарғонада “правасиз” ўсмир BMW’да ЙТҲга учраб, ҳалок бўлдиФарғонада “правасиз” ўсмир BMW’да ЙТҲга учраб, ҳалок бўлди14 октябр 16:27Скутерлар ҳаёт учун хавф туғдирмоқда: Ҳайдовчилик гувоҳномаси талаб этилиши сабаблариСкутерлар ҳаёт учун хавф туғдирмоқда: Ҳайдовчилик гувоҳномаси талаб этилиши сабаблари6 октябр 10:181 июльдан қайси ҳужжатлар электрон текширилади?1 июльдан қайси ҳужжатлар электрон текширилади?7 июл 14:41Чирчиқда даҳшатли ЙТҲ: Ласетти дарахтга урилиб, ҳайдовчи ҳалок бўлдиЧирчиқда даҳшатли ЙТҲ: Ласетти дарахтга урилиб, ҳайдовчи ҳалок бўлди24 июл 16:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади
Эрини 20 йил кутиб яшаган аёл у қайтиб келган куни кутилмаган қарор қабул қилди
Эрини 20 йил кутиб яшаган аёл у қайтиб келган куни кутилмаган қарор қабул қилди