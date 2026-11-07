Тошкентда итларни босиб кетган Lacetti ҳайдовчиси жазоланди
Тошкент шаҳрида автомобилда итларни босиб кетган Lacetti ҳайдовчисига нисбатан маъмурий чора кўрилди. Ҳайдовчининг хатти-ҳаракатлари акс этган видео ижтимоий тармоқларда тарқалиб, фойдаланувчиларнинг кескин норозилигига сабаб бўлган.
Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати маълумотига кўра, ҳодиса жорий йилнинг 3 ноябрь куни соат 09:00 атрофида пойтахтнинг Темиркўр маҳалласи ҳудудидаги ички йўллардан бирида содир бўлган.
Мазкур воқеа юзасидан тегишли тартибда ўрганиш ишлари олиб борилиб, ҳайдовчига нисбатан маъмурий баённома расмийлаштирилди. Унинг хатти-ҳаракатлари учун қонунчиликда белгиланган тартибда чора кўрилди.
Изоҳлар 0
…