Скутерлар ҳаёт учун хавф туғдирмоқда: Ҳайдовчилик гувоҳномаси талаб этилиши сабаблари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 2026-йилнинг дастлабки 8 ойида Ўзбекистонда скутер ва мопедлар иштирокидаги 563 та йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлиб, 89 киши ҳалок бўлди ва 488 киши жароҳатланди.
- Ушбу транспорт воситаларини бошқариш учун ҳайдовчилик гувоҳномаси ва давлат рақам белгиларини жорий этиш зарурати юзага келди, чунки қоидабузарликлар 300 тадан 4 312 тагача кўпайган.
Ўзбекистон йўлларида сўнгги пайтларда оммалашиб бораётган мопед ва скутерлар билан боғлиқ ЙТҲлар сони жиддий хавотир уйғота бошлади. Ички ишлар вазирлиги Жамоат хавфсизлиги департаменти Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати (ЙҲХХ) 2026 йилнинг дастлабки 8 ойи якунлари бўйича ушбу транспорт воситалари иштирокидаги бахтсиз ҳодисалар юзасидан кескин статистикани эълон қилди.
Тақдим этилган расмий рақамлар мопед ва скутерларни тартибга солиш, уларни бошқариш учун ҳайдовчилик гувоҳномаси ҳамда давлат рақам белгиларини жорий этиш ташаббуси нечоғлик ҳаётий заруратга айланганини исботламоқда.
Аянчли оқибатлар: 8 ой ичида 89 киши ҳаётдан кўз юмди
ЙҲХХ ҳисоботига кўра, жорий йилнинг ўтган саккиз ойида мамлакатимиз бўйлаб икки ғилдиракли кичик транспорт воситалари билан боғлиқ қуйидаги кўнгилсиз ҳолатлар қайд этилган:
ЙТҲлар сони: Скутер ва мопедлар иштирокида жами 563 та йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлган;
Тан жароҳати олганлар: Авариялар оқибатида 488 нафар фуқаро турли даражадаги оғир тан жароҳатларини олган;
Ўлим ҳолатлари: Энг ачинарлиси, мазкур ЙТҲлар туфайли 89 нафар инсон бевақт ҳаётдан кўз юмган.
Қоидабузарликлар кескин ошди: 300 тадан 4 312 тагача
Маълумотларда ҳайдовчиларнинг йўл ҳаракати интизомига беписандлиги кескин ёмонлашгани яққол кўринади:
14 баробардан ортиқ ўсиш: Агар 2025 йил давомида мопед ва скутер бошқарган шахслар томонидан қоидабузарлик содир этиш билан боғлиқ 300 га яқин ҳолат қайд этилган бўлса, 2026 йилнинг ўтган 8 ойида бу кўрсаткич нақ 4 312 тани ташкил этган;
Маст ва ҳужжатсиз ҳайдовчилар: Аниқланган қоидабузарликларнинг 162 та ҳолатида скутер ҳайдовчилари нафақат тегишли ҳужжатларга эга бўлмаган, балки транспортни спиртли ичимлик таъсирида, яъни маст ҳолда бошқариб кетаётганда тўхтатилган.
Нега ҳайдовчилик гувоҳномаси ва қатъий талаб зарур?
Соҳа мутахассислари ушбу рақамларни оддий статистика эмас, балки инсонлар ҳаётига таҳдид солувчи жиддий омил сифатида баҳоламоқда:
Масъулият ва билим танқислиги: Ҳайдовчилик гувоҳномасисиз, йўл ҳаракати қоидаларини пухта ўрганмасдан катта серқатнов йўлларга чиқаётган ёшлар ва курьерлар кўпинча светофорнинг қизил чироғига тўхтамаслик, қарши йўналишга чиқиб кетиш ва хавфли манёврлар қилиш оқибатида фожиаларга сабаб бўлмоқда;
Ҳуқуқий жавобгарлик: Гувоҳнома, давлат рақами ва суғурта полисининг талаб этилиши бошбошдошликка чек қўйиб, ҳар бир ҳаракат иштирокчисининг хавфсизлигини таъминлашга қаратилган муҳим қонуний ҳимоядир.
ЙҲХХ барча ота-оналар, ёшлар ва йўловчи ташиш ҳамда етказиб бериш хизматларида фаолият юритувчиларни йўлларда эҳтиёткор бўлишга, тезликни оширмасликка ва ҳимоя шлемларидан доимий фойдаланишга чақирмоқда.
Изоҳлар 0
…