Скутерлар ҳаёт учун хавф туғдирмоқда: Ҳайдовчилик гувоҳномаси талаб этилиши сабаблари

·1·Жамият
Скутерлар ҳаёт учун хавф туғдирмоқда: Ҳайдовчилик гувоҳномаси талаб этилиши сабаблари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 2026-йилнинг дастлабки 8 ойида Ўзбекистонда скутер ва мопедлар иштирокидаги 563 та йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлиб, 89 киши ҳалок бўлди ва 488 киши жароҳатланди.
  • Ушбу транспорт воситаларини бошқариш учун ҳайдовчилик гувоҳномаси ва давлат рақам белгиларини жорий этиш зарурати юзага келди, чунки қоидабузарликлар 300 тадан 4 312 тагача кўпайган.

Ўзбекистон йўлларида сўнгги пайтларда оммалашиб бораётган мопед ва скутерлар билан боғлиқ ЙТҲлар сони жиддий хавотир уйғота бошлади. Ички ишлар вазирлиги Жамоат хавфсизлиги департаменти Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати (ЙҲХХ) 2026 йилнинг дастлабки 8 ойи якунлари бўйича ушбу транспорт воситалари иштирокидаги бахтсиз ҳодисалар юзасидан кескин статистикани эълон қилди.

Тақдим этилган расмий рақамлар мопед ва скутерларни тартибга солиш, уларни бошқариш учун ҳайдовчилик гувоҳномаси ҳамда давлат рақам белгиларини жорий этиш ташаббуси нечоғлик ҳаётий заруратга айланганини исботламоқда.

Аянчли оқибатлар: 8 ой ичида 89 киши ҳаётдан кўз юмди

ЙҲХХ ҳисоботига кўра, жорий йилнинг ўтган саккиз ойида мамлакатимиз бўйлаб икки ғилдиракли кичик транспорт воситалари билан боғлиқ қуйидаги кўнгилсиз ҳолатлар қайд этилган:

  • ЙТҲлар сони: Скутер ва мопедлар иштирокида жами 563 та йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлган;

  • Тан жароҳати олганлар: Авариялар оқибатида 488 нафар фуқаро турли даражадаги оғир тан жароҳатларини олган;

  • Ўлим ҳолатлари: Энг ачинарлиси, мазкур ЙТҲлар туфайли 89 нафар инсон бевақт ҳаётдан кўз юмган.

Қоидабузарликлар кескин ошди: 300 тадан 4 312 тагача

Маълумотларда ҳайдовчиларнинг йўл ҳаракати интизомига беписандлиги кескин ёмонлашгани яққол кўринади:

  • 14 баробардан ортиқ ўсиш: Агар 2025 йил давомида мопед ва скутер бошқарган шахслар томонидан қоидабузарлик содир этиш билан боғлиқ 300 га яқин ҳолат қайд этилган бўлса, 2026 йилнинг ўтган 8 ойида бу кўрсаткич нақ 4 312 тани ташкил этган;

  • Маст ва ҳужжатсиз ҳайдовчилар: Аниқланган қоидабузарликларнинг 162 та ҳолатида скутер ҳайдовчилари нафақат тегишли ҳужжатларга эга бўлмаган, балки транспортни спиртли ичимлик таъсирида, яъни маст ҳолда бошқариб кетаётганда тўхтатилган.

Нега ҳайдовчилик гувоҳномаси ва қатъий талаб зарур?

Соҳа мутахассислари ушбу рақамларни оддий статистика эмас, балки инсонлар ҳаётига таҳдид солувчи жиддий омил сифатида баҳоламоқда:

  • Масъулият ва билим танқислиги: Ҳайдовчилик гувоҳномасисиз, йўл ҳаракати қоидаларини пухта ўрганмасдан катта серқатнов йўлларга чиқаётган ёшлар ва курьерлар кўпинча светофорнинг қизил чироғига тўхтамаслик, қарши йўналишга чиқиб кетиш ва хавфли манёврлар қилиш оқибатида фожиаларга сабаб бўлмоқда;

  • Ҳуқуқий жавобгарлик: Гувоҳнома, давлат рақами ва суғурта полисининг талаб этилиши бошбошдошликка чек қўйиб, ҳар бир ҳаракат иштирокчисининг хавфсизлигини таъминлашга қаратилган муҳим қонуний ҳимоядир.

ЙҲХХ барча ота-оналар, ёшлар ва йўловчи ташиш ҳамда етказиб бериш хизматларида фаолият юритувчиларни йўлларда эҳтиёткор бўлишга, тезликни оширмасликка ва ҳимоя шлемларидан доимий фойдаланишга чақирмоқда.

ЙТҲлармопедскутерЙҲХХ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

1 июльдан қайси ҳужжатлар электрон текширилади?1 июльдан қайси ҳужжатлар электрон текширилади?7 июл 14:41Микромобиллик гиганти Лиме биржага чиқди: IPO орқали 167 миллион доллар жалб қилиндиМикромобиллик гиганти Лиме биржага чиқди: IPO орқали 167 миллион доллар жалб қилинди1 июл 21:30Ёзда тонировка нархи 412 минг сўмга тушиши ҳақидаги хабарлар рад этилдиЁзда тонировка нархи 412 минг сўмга тушиши ҳақидаги хабарлар рад этилди27 апрел 11:04Камералар Ўзбекистонда гувоҳномасиз юрган 192 ҳайдовчини аниқладиКамералар Ўзбекистонда гувоҳномасиз юрган 192 ҳайдовчини аниқлади25 апрел 18:49Микромобилликда янги давр: Скутер ижараси учун ёшни тасдиқлаш тизими жорий этилмоқдаМикромобилликда янги давр: Скутер ижараси учун ёшни тасдиқлаш тизими жорий этилмоқда23 июн 19:52Латвияга ишга бориш осонлашади: Тошкентда ҳайдовчилар учун ўқув полигони очилмоқдаЛатвияга ишга бориш осонлашади: Тошкентда ҳайдовчилар учун ўқув полигони очилмоқда31 июл 22:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди