Фарғонада “правасиз” ўсмир BMW’да ЙТҲга учраб, ҳалок бўлди

·37·Жамият
Фарғонада “правасиз” ўсмир BMW’да ЙТҲга учраб, ҳалок бўлди

Фарғона вилоятининг Фурқат туманида ҳайдовчилик гувоҳномасисиз BMW бошқарган ўсмир йўл-транспорт ҳодисасида ҳалок бўлди. Маълум қилинишича, автомобиль катта тезликда ҳаракатланган ва ҳайдовчи бошқарувни йўқотган.

Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати маълумотига кўра, ўсмир аввал ҳам ҳайдовчилик гувоҳномаси йўқлиги сабабли огоҳлантирилган ва унга нисбатан чора кўрилган. Шунга қарамай, у яна рульга ўтирган.

Ҳодиса вақтида автомобиль кескин бурилишда бошқарувдан чиқиб, аввал огоҳлантириш устунига, кейин бетон симёғоч ва дарахтга урилган.

Машинада бўлган йўловчилардан бири тезлик соатига 100 километрдан ошганини айтган. Унинг сўзларига кўра, тўқнашувдан кейин автомобиль ағдарилган, ўзи эса ойнадан ташқарига чиқиб кетган.

Йўловчи ҳодисадан сўнг ҳайдовчини кўрганида унинг ташқи кўринишида жиддий жароҳат сезилмаганини, бироқ пульсини текширганда ўсмир вафот этганини англаганини билдирган.

ФарғонаФурқат туманиЙўл-транспорт ҳодисасиЙҲХХ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Скутерлар ҳаёт учун хавф туғдирмоқда: Ҳайдовчилик гувоҳномаси талаб этилиши сабаблариСкутерлар ҳаёт учун хавф туғдирмоқда: Ҳайдовчилик гувоҳномаси талаб этилиши сабаблари6 октябр 10:181 июльдан қайси ҳужжатлар электрон текширилади?1 июльдан қайси ҳужжатлар электрон текширилади?7 июл 14:41Ёзда тонировка нархи 412 минг сўмга тушиши ҳақидаги хабарлар рад этилдиЁзда тонировка нархи 412 минг сўмга тушиши ҳақидаги хабарлар рад этилди27 апрел 11:04Камералар Ўзбекистонда гувоҳномасиз юрган 192 ҳайдовчини аниқладиКамералар Ўзбекистонда гувоҳномасиз юрган 192 ҳайдовчини аниқлади25 апрел 18:49“Навбаҳор” юлдузи Жоэл Кожо BMW машинасида курьерни уриб юборди: Сўнгги тафсилотлар“Навбаҳор” юлдузи Жоэл Кожо BMW машинасида курьерни уриб юборди: Сўнгги тафсилотлар30 сентябр 12:57Тошкентда ўсмир қиз билан боғлиқ хавфли ҳолат бартараф этилди (видео)Тошкентда ўсмир қиз билан боғлиқ хавфли ҳолат бартараф этилди (видео)5 сентябр 11:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?