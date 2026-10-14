Фарғонада “правасиз” ўсмир BMW’да ЙТҲга учраб, ҳалок бўлди
Фарғона вилоятининг Фурқат туманида ҳайдовчилик гувоҳномасисиз BMW бошқарган ўсмир йўл-транспорт ҳодисасида ҳалок бўлди. Маълум қилинишича, автомобиль катта тезликда ҳаракатланган ва ҳайдовчи бошқарувни йўқотган.
Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати маълумотига кўра, ўсмир аввал ҳам ҳайдовчилик гувоҳномаси йўқлиги сабабли огоҳлантирилган ва унга нисбатан чора кўрилган. Шунга қарамай, у яна рульга ўтирган.
Ҳодиса вақтида автомобиль кескин бурилишда бошқарувдан чиқиб, аввал огоҳлантириш устунига, кейин бетон симёғоч ва дарахтга урилган.
Машинада бўлган йўловчилардан бири тезлик соатига 100 километрдан ошганини айтган. Унинг сўзларига кўра, тўқнашувдан кейин автомобиль ағдарилган, ўзи эса ойнадан ташқарига чиқиб кетган.
Йўловчи ҳодисадан сўнг ҳайдовчини кўрганида унинг ташқи кўринишида жиддий жароҳат сезилмаганини, бироқ пульсини текширганда ўсмир вафот этганини англаганини билдирган.
Изоҳлар 0
…