Нима учун Mazda МХ-5 ниҳоят беш юлдузли автомобилга айланди
Mazda МХ-5 бизнинг камдан-кам бериладиган ва орзу қилинган беш юлдузли рейтингимизни қўлга киритди. Бу сўнгги 12 ой ичида энг юқори балл олган ягона автомобил бўлди. Қизиғи шундаки, ушбу модел мутлақо янги эмас — тўртинчи авлод Mazda МХ-5 бозорда 11 йилдан бери мавжуд. Одатда бундай юқори баҳо янги чиққан ва ўз сегментида инқилоб қилган моделларга берилади, бироқ ушбу родстер йиллар давомида сайқалланиб, ўзининг мукаммал даражасига етди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
2015-йилда биз 1.5 литрли версияни синовдан ўтказганимизда, унга тўрт ярим юлдуз берган эдик. Ўшанда автомобил ажойиб бўлса-да, кучли рақобат фонида бироз қувват ва кузов назорати етишмасди. 2018-йилги янгиланишда 2.0 литрли модел айнан шу камчиликларни бартараф этди. Вақт ўтиши билан унинг ҳамёнбоп спорт автомобили сегментидаги рақиблари бирин-кетин бозорни тарк этди, кичик Mazda эса ўзининг жозибасини йўқотмаган ҳолда барчасидан ўзиб кетди.
Агар ушбу автомобил бугун янги модел сифатида тақдим этилганида, у ҳақиқий сенсацияга айланган бўларди. Вазни бир тоннадан зўрға ошадиган, атмосферали бензинли двигател, механик узатмалар қутиси ва орқа ғилдиракли тортиш тизимига эга спорткар — бу ҳақиқий драйверлар орзуси. Mazda МХ-5 бугунги кунда бундай завқни нисбатан ҳамёнбоп нархда таклиф қила оладиган кам сонли машиналардан биридир.
Автомобилнинг ички қисми оддий, аммо нафис бўлиб, у улкан рақамли экранлар ёки ортиқча ҳайдаш режимлари билан тўлдирилмаган. Mazda МХ-5 нинг жозибаси унинг соддалигида: у ҳатто оддий йўлларда ҳам ҳайдовчига механик алоқа ва бошқарув завқини беради. Юmsҳоқ осма тизими ва аниқ бошқарув механизми туфайли автомобилни чегаравий ҳолатларда ҳам бошқариш хавфсиз ва мароқли. Бу автомобил шунчаки транспорт воситаси эмас, балки ҳайдаш санъатининг ҳақиқий намунасидир.
…