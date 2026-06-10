Нима учун Mazda МХ-5 ниҳоят беш юлдузли автомобилга айланди

·0·Авто
Нима учун Mazda МХ-5 ниҳоят беш юлдузли автомобилга айланди

Mazda МХ-5 бизнинг камдан-кам бериладиган ва орзу қилинган беш юлдузли рейтингимизни қўлга киритди. Бу сўнгги 12 ой ичида энг юқори балл олган ягона автомобил бўлди. Қизиғи шундаки, ушбу модел мутлақо янги эмас — тўртинчи авлод Mazda МХ-5 бозорда 11 йилдан бери мавжуд. Одатда бундай юқори баҳо янги чиққан ва ўз сегментида инқилоб қилган моделларга берилади, бироқ ушбу родстер йиллар давомида сайқалланиб, ўзининг мукаммал даражасига етди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

2015-йилда биз 1.5 литрли версияни синовдан ўтказганимизда, унга тўрт ярим юлдуз берган эдик. Ўшанда автомобил ажойиб бўлса-да, кучли рақобат фонида бироз қувват ва кузов назорати етишмасди. 2018-йилги янгиланишда 2.0 литрли модел айнан шу камчиликларни бартараф этди. Вақт ўтиши билан унинг ҳамёнбоп спорт автомобили сегментидаги рақиблари бирин-кетин бозорни тарк этди, кичик Mazda эса ўзининг жозибасини йўқотмаган ҳолда барчасидан ўзиб кетди.

Агар ушбу автомобил бугун янги модел сифатида тақдим этилганида, у ҳақиқий сенсацияга айланган бўларди. Вазни бир тоннадан зўрға ошадиган, атмосферали бензинли двигател, механик узатмалар қутиси ва орқа ғилдиракли тортиш тизимига эга спорткар — бу ҳақиқий драйверлар орзуси. Mazda МХ-5 бугунги кунда бундай завқни нисбатан ҳамёнбоп нархда таклиф қила оладиган кам сонли машиналардан биридир.

Автомобилнинг ички қисми оддий, аммо нафис бўлиб, у улкан рақамли экранлар ёки ортиқча ҳайдаш режимлари билан тўлдирилмаган. Mazda МХ-5 нинг жозибаси унинг соддалигида: у ҳатто оддий йўлларда ҳам ҳайдовчига механик алоқа ва бошқарув завқини беради. Юmsҳоқ осма тизими ва аниқ бошқарув механизми туфайли автомобилни чегаравий ҳолатларда ҳам бошқариш хавфсиз ва мароқли. Бу автомобил шунчаки транспорт воситаси эмас, балки ҳайдаш санъатининг ҳақиқий намунасидир.

Mazda МХ-5SportкарРодстерАвтомобил СиновиMazda
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда энг кўп сотилган автомобиллар рейтингида бирорта ҳам Ички ёнув двигателли машина қолмадиХитойда энг кўп сотилган автомобиллар рейтингида бирорта ҳам Ички ёнув двигателли машина қолмадиБугун, 11:57BYD Буюк Британияда 1500 кВ қувватли Флаш зарядлаш станцияларини ўрнатадиBYD Буюк Британияда 1500 кВ қувватли Флаш зарядлаш станцияларини ўрнатадиБугун, 11:57Эволуте иловаси янгиланди: энди сервисга ёзилиш ва сафарлар тарихи мавжудЭволуте иловаси янгиланди: энди сервисга ёзилиш ва сафарлар тарихи мавжудБугун, 10:54Geely рекорд даражадаги 48,41% фойдали иш коэффициентига эга двигателни тақдим этадиGeely рекорд даражадаги 48,41% фойдали иш коэффициентига эга двигателни тақдим этадиБугун, 10:26Ҳаракатланиш воситаси эмас, орзу: Степҳан Винкелманн Lamborghiniни қандай ўзгартирдиҲаракатланиш воситаси эмас, орзу: Степҳан Винкелманн Lamborghiniни қандай ўзгартирдиБугун, 05:58Lamborghini раҳбари Степҳан Винкелманн Autocar Awards мукофотига лойиқ кўрилдиLamborghini раҳбари Степҳан Винкелманн Autocar Awards мукофотига лойиқ кўрилдиБугун, 23:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди