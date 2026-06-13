Хитойликлар йўл тозаловчи “супермашина” яратди

·0·Авто
Хитойликлар йўл тозаловчи “супермашина” яратди

Хитойда йўлларни тез ва самарали тозалашга мўлжалланган инновацион “супермашина” ишлаб чиқилди. Ушбу замонавий техника ҳаракатланиш жараёнининг ўзида чиқиндиларни кучли вакуум орқали сўриб олади ва ҳатто ғишт бўлаклари каби йирик жисмларни ҳам осонлик билан ютиб юбора олади.

Қурилманинг яна бир муҳим жиҳати — унинг юқори тезликда ишлаш имкониятидир. У 80 км/соатгача ҳаракатланиб, айниқса автомагистралларда самарали фойдаланилади. Бу эса йўлни ёпмасдан туриб ҳам тозалаш ишларини олиб бориш имконини беради.

Бундай технология тирбандликларнинг олдини олишда катта аҳамиятга эга. Одатда йўл тозалаш ишлари вақтида транспорт ҳаракати чекланади, бироқ ушбу машина ёрдамида бундай муаммолар сезиларли даражада камаяди.

Katta yo'lda ketayotgan sariq rangli yuk mashinasi va asfalt ustidagi qon izi.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, мазкур техника йўлларда хавфсизликни оширишда ҳам муҳим рол ўйнайди. Чунки йўл устида қолиб кетган чиқиндилар тезда бартараф этилиб, ҳайдовчилар учун хавф туғдириши мумкин бўлган ҳолатлар олди олинади.

Келажакда бу каби “ақлли” тозалаш техникалари бошқа давлатларда ҳам кенг жорий этилиши кутилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россияда Жетоур моделлари арзонлашди: Т1, Дашинг ва X70 Plus учун чегирмаларРоссияда Жетоур моделлари арзонлашди: Т1, Дашинг ва X70 Plus учун чегирмаларБугун, 22:51Келажакдаги спорт BMW: 1000 от кучига эга BMW M Концепт Неуе КлассеКелажакдаги спорт BMW: 1000 от кучига эга BMW M Концепт Неуе КлассеБугун, 20:23Skoda Элроқ: Ҳамёнбоп ва сифатли электр кроссовернинг 5 та устунлигиSkoda Элроқ: Ҳамёнбоп ва сифатли электр кроссовернинг 5 та устунлигиКеча, 18:59BMW M3 келажаги: Янги радикал концепт тақдим этилдиBMW M3 келажаги: Янги радикал концепт тақдим этилдиКеча, 13:58Genesis Магма GT3: Суперкар концепти пойга автомобилига айландиGenesis Магма GT3: Суперкар концепти пойга автомобилига айландиКеча, 13:53Янги Peugeot э-208 GTи: 277 от кучи ва 35 минг фунтлик нархЯнги Peugeot э-208 GTи: 277 от кучи ва 35 минг фунтлик нархКеча, 11:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди