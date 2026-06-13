Хитойликлар йўл тозаловчи “супермашина” яратди
Хитойда йўлларни тез ва самарали тозалашга мўлжалланган инновацион “супермашина” ишлаб чиқилди. Ушбу замонавий техника ҳаракатланиш жараёнининг ўзида чиқиндиларни кучли вакуум орқали сўриб олади ва ҳатто ғишт бўлаклари каби йирик жисмларни ҳам осонлик билан ютиб юбора олади.
Қурилманинг яна бир муҳим жиҳати — унинг юқори тезликда ишлаш имкониятидир. У 80 км/соатгача ҳаракатланиб, айниқса автомагистралларда самарали фойдаланилади. Бу эса йўлни ёпмасдан туриб ҳам тозалаш ишларини олиб бориш имконини беради.
Бундай технология тирбандликларнинг олдини олишда катта аҳамиятга эга. Одатда йўл тозалаш ишлари вақтида транспорт ҳаракати чекланади, бироқ ушбу машина ёрдамида бундай муаммолар сезиларли даражада камаяди.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, мазкур техника йўлларда хавфсизликни оширишда ҳам муҳим рол ўйнайди. Чунки йўл устида қолиб кетган чиқиндилар тезда бартараф этилиб, ҳайдовчилар учун хавф туғдириши мумкин бўлган ҳолатлар олди олинади.
Келажакда бу каби “ақлли” тозалаш техникалари бошқа давлатларда ҳам кенг жорий этилиши кутилмоқда.
…