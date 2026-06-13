Янги Волга моделлари тўлиқ маҳаллийлаштирилган меню ва замонавий тизимга эга бўлди

·0·Авто
Янги Волга моделлари тўлиқ маҳаллийлаштирилган меню ва замонавий тизимга эга бўлди

Қайта тикланган Волга брендининг янги автомобиллари асбоблар панели ва мультимедиа тизими учун тўлиқ рус тилидаги интерфейсга эга бўлди. Волгалла канали томонидан эълон қилинган видеолавҳаларда тизим ёқилганда чиройли анимация ҳамда менюнинг силлиқ ва ёқимли ишлаши намойиш этилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, автомобилларнинг расмий савдоси 19-июн куни бошланиши режалаштирилган. Дастлабки босқичда Волга моделлари 25–30 та дилерлик марказларида сотувга чиқади, кейинчалик эса тармоқни 130 та нуқтага қадар кенгайтириш кўзда тутилган. Ҳозирда ишлаб чиқарилган биринчи партиядаги 1500 га яқин автомобил дилерларга жўнатилган.

Янги Волга линияси учта моделни ўз ичига олади: C50 седани (2 899 000 рублдан), K40 кроссовери (2 749 000 рублдан) ва флагман саналган K50 кроссовери (4 199 000 рублдан). Ишлаб чиқарувчи хавфсизлик технологиялари ва 12 та динамикли юқори сифатли акустик тизим орқали яратиладиган қулай муҳитга алоҳида урғу бермоқда.

Автомобиллар электрон ҳайдовчи ёрдамчилари, уқалаш функцияси, ўриндиқлар хотираси, вентиляция ва иккинчи қатор суянчиғини электр ёрдамида созлаш каби функциялар билан жиҳозланган. Келажакда Волга бренди маҳаллийлаштиришга 60 миллиард рублдан ортиқ сармоя киритиб, автомобилларни ўз двигателлари ва автомат узатмалар қутиси билан таъминлашни мақсад қилган.

ВолгаАвтомобилРоссияVolga C50Технология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Hyundai биринчи гиперкарини намойиш этди: Genesis Магма GT3 концептиHyundai биринчи гиперкарини намойиш этди: Genesis Магма GT3 концептиБугун, 10:00BYD Канадада 1500 кВ қувватли ўта тезкор қувватлаш станцияларини ўрнатадиBYD Канадада 1500 кВ қувватли ўта тезкор қувватлаш станцияларини ўрнатадиБугун, 08:53Россияда Европа автомобилларига талаб кескин ошди: BMW ва Audi етакчилик қилмоқдаРоссияда Европа автомобилларига талаб кескин ошди: BMW ва Audi етакчилик қилмоқдаБугун, 07:59Суперкарларни унутинг: Морган Суперспорт ҳақиқий орзулар автомобилиСуперкарларни унутинг: Морган Суперспорт ҳақиқий орзулар автомобилиБугун, 06:27Skoda қандай қилиб Европанинг иккинчи рақамли брендига айландиSkoda қандай қилиб Европанинг иккинчи рақамли брендига айландиБугун, 05:26Toyota Сиенна 2027 Хитойда тақдим этилди: Huawei ва Xiaomi тизимлари биланToyota Сиенна 2027 Хитойда тақдим этилди: Huawei ва Xiaomi тизимлари биланБугун, 04:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди