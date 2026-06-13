Янги Волга моделлари тўлиқ маҳаллийлаштирилган меню ва замонавий тизимга эга бўлди
Қайта тикланган Волга брендининг янги автомобиллари асбоблар панели ва мультимедиа тизими учун тўлиқ рус тилидаги интерфейсга эга бўлди. Волгалла канали томонидан эълон қилинган видеолавҳаларда тизим ёқилганда чиройли анимация ҳамда менюнинг силлиқ ва ёқимли ишлаши намойиш этилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълумотларга кўра, автомобилларнинг расмий савдоси 19-июн куни бошланиши режалаштирилган. Дастлабки босқичда Волга моделлари 25–30 та дилерлик марказларида сотувга чиқади, кейинчалик эса тармоқни 130 та нуқтага қадар кенгайтириш кўзда тутилган. Ҳозирда ишлаб чиқарилган биринчи партиядаги 1500 га яқин автомобил дилерларга жўнатилган.
Янги Волга линияси учта моделни ўз ичига олади: C50 седани (2 899 000 рублдан), K40 кроссовери (2 749 000 рублдан) ва флагман саналган K50 кроссовери (4 199 000 рублдан). Ишлаб чиқарувчи хавфсизлик технологиялари ва 12 та динамикли юқори сифатли акустик тизим орқали яратиладиган қулай муҳитга алоҳида урғу бермоқда.
Автомобиллар электрон ҳайдовчи ёрдамчилари, уқалаш функцияси, ўриндиқлар хотираси, вентиляция ва иккинчи қатор суянчиғини электр ёрдамида созлаш каби функциялар билан жиҳозланган. Келажакда Волга бренди маҳаллийлаштиришга 60 миллиард рублдан ортиқ сармоя киритиб, автомобилларни ўз двигателлари ва автомат узатмалар қутиси билан таъминлашни мақсад қилган.
…