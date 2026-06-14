Decart стартапи Oasis 3 моделини тақдим этди: Ҳайдовчисиз авто учун чексиз виртуал йўллар
Сунъий интеллект соҳасидаги истиқболли стартаплардан бири бўлган Decart компанияси Oasis 3 деб номланган янги дунё моделини (ворлд модел) оммага тақдим этди. Ушбу технология реал вақт режимида ҳайдовчисиз транспорт воситалари учун фотореалистик виртуал йўл муҳитини яратишга қодир. Мазкур ишланма автоном бошқарув тизимларини ўқитиш ва синовдан ўтказишда инқилобий қадам бўлиши кутилмоқда, чунки у чексиз миқдордаги сценарийларни генерация қилиш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Oasis 3 тизими бошқа рақобатчиларидан фарқли ўлароқ, биринчи кундан бошлаб API орқали фойдаланиш учун очиқ деб эълон қилинди. Бу учинчи томон дастурчиларига ушбу модел базасида ўз иловаларини яратиш имконини беради. ixbt.com маълумотига кўра, Decart компанияси ушбу технология атрофида OpenAI ўзининг тил моделлари билан шакллантирган экотизимга ўхшаш катта ҳамжамият яратишни мақсад қилган.
Автоном транспорт ва робототехника учун янги имкониятларҲозирда автомобил ишлаб чиқарувчилар ва ҳайдовчисиз бошқарув тизимлари устида ишлаётган муҳандислар учун энг катта муаммо — бу реал дунёда кам учрайдиган, аммо хавфли бўлган вазиятларни синовдан ўтказишдир. Oasis 3 айнан шу бўшлиқни тўлдиради. Тизим бир вақтнинг ўзида учта камерадан (фронтал ва икки ён томон) олинадиган тасвирларни генерация қилади, бу эса автоном транспорт тизимларини ўқитиш учун ҳаётий муҳим ҳисобланади.
Технологиянинг асоси ДОС (Decart Оптимизатион Стакк) деб номланган махсус дастурий платформага таянади. Ушбу платформа NVIDIA, Amazon ва Google ускуналарида моделларнинг ишлашини оптималлаштиради. Компания вакилларининг таъкидлашича, бундай ёндашув дунё моделларини ишга туширишни рақобатчиларга қараганда ўн баробар арзонлаштиради. Ҳозирда хизмат нархи генерациянинг ҳар бир сонияси учун 2 сент этиб белгиланган.
Сармоялар ва бозордаги рақобатЯқинда Decart стартапи 300 миллион доллар миқдорида инвестиция жалб қилиб, ўзининг бозор қийматини қарийб 4 миллиард долларга етказди. Инвесторлар орасида Toyota, Adobe, eBay ва NVIDIA каби гигантлар борлиги технологияга бўлган ишонч юқори эканлигидан далолат беради. Бироқ, бу соҳада рақобат ҳам кучли: Google ўзининг Гение 3 модели билан, шунингдек, Ворлд Лабс, Лума ва Runway каби компаниялар ҳам ўз ечимлари билан бозорга кириб келмоқда.
Шуни таъкидлаш керакки, Oasis 3 ҳали мукаммалликдан йироқ. Синовлар давомида модел матнли тавсиф асосида реалистик саҳналар яратса-да, вақт ўтиши билан мантиқий боғлиқликни йўқотиши кузатилган. Масалан, виртуал Нью-Йорк кўчаси аста-секин мавҳум шаҳар манзарасига айланиб қолиши ёки аввал ўтилган чорраҳалар қайтиб келганда ғойиб бўлиши мумкин.
Яна бир муаммо объектларнинг физик хусусиятлари билан боғлиқ. Ҳозирча виртуал автомобил бошқа машиналарнинг ичидан ўтиб кетиши мумкин, чунки модел объектларнинг узоқ вақт давомида бир хил ҳолатда сақланишини таъминлашда қийналмоқда. Decart мутахассислари буни соҳадаги асосий тадқиқот вазифаларидан бири деб билишади ва келгуси янгиланишларда ушбу камчиликларни бартараф этишни режалаштиришмоқда.
…