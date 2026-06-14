Decart стартапи Oasis 3 моделини тақдим этди: Ҳайдовчисиз авто учун чексиз виртуал йўллар

·0·Авто
Decart стартапи Oasis 3 моделини тақдим этди: Ҳайдовчисиз авто учун чексиз виртуал йўллар

Сунъий интеллект соҳасидаги истиқболли стартаплардан бири бўлган Decart компанияси Oasis 3 деб номланган янги дунё моделини (ворлд модел) оммага тақдим этди. Ушбу технология реал вақт режимида ҳайдовчисиз транспорт воситалари учун фотореалистик виртуал йўл муҳитини яратишга қодир. Мазкур ишланма автоном бошқарув тизимларини ўқитиш ва синовдан ўтказишда инқилобий қадам бўлиши кутилмоқда, чунки у чексиз миқдордаги сценарийларни генерация қилиш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Oasis 3 тизими бошқа рақобатчиларидан фарқли ўлароқ, биринчи кундан бошлаб API орқали фойдаланиш учун очиқ деб эълон қилинди. Бу учинчи томон дастурчиларига ушбу модел базасида ўз иловаларини яратиш имконини беради. ixbt.com маълумотига кўра, Decart компанияси ушбу технология атрофида OpenAI ўзининг тил моделлари билан шакллантирган экотизимга ўхшаш катта ҳамжамият яратишни мақсад қилган.

Автоном транспорт ва робототехника учун янги имкониятлар

Ҳозирда автомобил ишлаб чиқарувчилар ва ҳайдовчисиз бошқарув тизимлари устида ишлаётган муҳандислар учун энг катта муаммо — бу реал дунёда кам учрайдиган, аммо хавфли бўлган вазиятларни синовдан ўтказишдир. Oasis 3 айнан шу бўшлиқни тўлдиради. Тизим бир вақтнинг ўзида учта камерадан (фронтал ва икки ён томон) олинадиган тасвирларни генерация қилади, бу эса автоном транспорт тизимларини ўқитиш учун ҳаётий муҳим ҳисобланади.

Технологиянинг асоси ДОС (Decart Оптимизатион Стакк) деб номланган махсус дастурий платформага таянади. Ушбу платформа NVIDIA, Amazon ва Google ускуналарида моделларнинг ишлашини оптималлаштиради. Компания вакилларининг таъкидлашича, бундай ёндашув дунё моделларини ишга туширишни рақобатчиларга қараганда ўн баробар арзонлаштиради. Ҳозирда хизмат нархи генерациянинг ҳар бир сонияси учун 2 сент этиб белгиланган.

Сармоялар ва бозордаги рақобат

Яқинда Decart стартапи 300 миллион доллар миқдорида инвестиция жалб қилиб, ўзининг бозор қийматини қарийб 4 миллиард долларга етказди. Инвесторлар орасида Toyota, Adobe, eBay ва NVIDIA каби гигантлар борлиги технологияга бўлган ишонч юқори эканлигидан далолат беради. Бироқ, бу соҳада рақобат ҳам кучли: Google ўзининг Гение 3 модели билан, шунингдек, Ворлд Лабс, Лума ва Runway каби компаниялар ҳам ўз ечимлари билан бозорга кириб келмоқда.

Шуни таъкидлаш керакки, Oasis 3 ҳали мукаммалликдан йироқ. Синовлар давомида модел матнли тавсиф асосида реалистик саҳналар яратса-да, вақт ўтиши билан мантиқий боғлиқликни йўқотиши кузатилган. Масалан, виртуал Нью-Йорк кўчаси аста-секин мавҳум шаҳар манзарасига айланиб қолиши ёки аввал ўтилган чорраҳалар қайтиб келганда ғойиб бўлиши мумкин.

Яна бир муаммо объектларнинг физик хусусиятлари билан боғлиқ. Ҳозирча виртуал автомобил бошқа машиналарнинг ичидан ўтиб кетиши мумкин, чунки модел объектларнинг узоқ вақт давомида бир хил ҳолатда сақланишини таъминлашда қийналмоқда. Decart мутахассислари буни соҳадаги асосий тадқиқот вазифаларидан бири деб билишади ва келгуси янгиланишларда ушбу камчиликларни бартараф этишни режалаштиришмоқда.

DecartOasis 3Сунъий IntelлектАвтоном АвтомобилТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Skoda Элроқ: 2026-йилнинг энг яхши электромобили бўлишга асосий номзодSkoda Элроқ: 2026-йилнинг энг яхши электромобили бўлишга асосий номзодБугун, 06:29Ford учун пойгалар шунчаки маркетинг эмас: Жим Фарлей янги стратегияни эълон қилдиFord учун пойгалар шунчаки маркетинг эмас: Жим Фарлей янги стратегияни эълон қилдиБугун, 05:28Audi A5 Sportбакк ва Mercedes-Benz КЛА рақобатчиси Hongqi Ҳ6 арзонлашдиAudi A5 Sportбакк ва Mercedes-Benz КЛА рақобатчиси Hongqi Ҳ6 арзонлашдиБугун, 22:52BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирикBYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирикБугун, 19:24Нима учун автомобил рули ҳар доим юмалоқ бўлиши керак?Нима учун автомобил рули ҳар доим юмалоқ бўлиши керак?Кеча, 15:28Hyundai Elantra 2026 Хитойда сотувга чиқди: Нархлар ва асосий ўзгаришларHyundai Elantra 2026 Хитойда сотувга чиқди: Нархлар ва асосий ўзгаришларКеча, 14:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди