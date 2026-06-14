Geely янгиланган 7 ўринли Окаванго кроссоверини тақдим этди: Нархлар ва хусусиятлар
Хитойнинг етакчи автомобил ишлаб чиқарувчиларидан бири бўлган Geely компанияси ўзининг оммабоп Ҳаоюе Л (ташқи бозорларда Окаванго номи билан танилган) кроссоверининг янги, етти ўринли Ҳаппй версиясини расман сотувга чиқарди. Ушбу янгиланиш катта оилалар учун мўлжалланган бўлиб, ҳамёнбоп нарх ва кенгайтирилган қулайликларни ўзида мужассам этган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги моделнинг Хитой бозоридаги бошланғич нархи 103,4 минг юанни (тахминан 14 300 АҚШ доллари) ташкил этмоқда. Шуни таъкидлаш жоизки, турли чегирмалар ва траде-ин дастурлари доирасида автомобил нархи янада пасайиши мумкин. Бу эса кроссоверни ўз сегментидаги энг рақобатбардош таклифлардан бирига айлантиради.
Техник кўрсаткичлар ва қувватGeely Окаванго ўзининг салобатли ўлчамлари билан ажралиб туради: автомобил узунлиги 4865 мм, кенглиги 1910 мм ва баландлиги 1770 мм ни ташкил қилади. Ғилдираклар базаси эса 2825 мм га тенг бўлиб, бу учинчи қаторда ўтирган йўловчилар учун ҳам етарли даражада кенглик яратиш имконини беради.
Кроссовер учун икки хил турбомоторли бензин двигатели таклиф этилмоқда:
- 1,5 литрли двигател: 181 от кучи ва 290 Нм айланиш моменти;
- 2,0 литрли двигател: 218 от кучи ва 325 Нм айланиш моменти.
Замонавий технологиялар ва хавфсизликАвтомобил ички қисми замонавий гаджетлар билан бойитилган. Марказий панелда 14,6 дюймли катта мультимедиа экрани ва 10 дюймли рақамли асбоблар панели ўрин олган. Тизим Флйме Ауто дастурий таъминоти асосида ишлайди ва овозли бошқарув функциясини қўллаб-қувватлайди. Бу ҳайдовчига йўлдан чалғимасдан турли функцияларни бошқариш имконини беради.
Хавфсизлик масаласига ҳам алоҳида эътибор қаратилган. Юқори комплектацияларда Л2 даражасидаги интеллектуал ёрдамчилар мажмуаси мавжуд. Унинг таркибига адаптив круиз-контрол, бўлакда ушлаб туриш тизими, автоматик фавқулодда тормозланиш ва 360 даражали кўринишга эга камералар (шаффоф шасси функцияси билан) киради.
Ўзбекистон автомобил бозорида Geely брендининг моделлари тобора оммалашиб бораётганини ҳисобга олсак, ушбу етти ўринли кроссовер ҳамёнбоп оилавий транспорт воситаси сифатида маҳаллий харидорларда ҳам катта қизиқиш уйғотиши мумкин. Ишлаб чиқарувчи янги моделга 5 йил ёки 150 минг километр масофа учун расмий кафолат тақдим этмоқда.
…