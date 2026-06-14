Geely янгиланган 7 ўринли Окаванго кроссоверини тақдим этди: Нархлар ва хусусиятлар

·0·Авто
Geely янгиланган 7 ўринли Окаванго кроссоверини тақдим этди: Нархлар ва хусусиятлар

Хитойнинг етакчи автомобил ишлаб чиқарувчиларидан бири бўлган Geely компанияси ўзининг оммабоп Ҳаоюе Л (ташқи бозорларда Окаванго номи билан танилган) кроссоверининг янги, етти ўринли Ҳаппй версиясини расман сотувга чиқарди. Ушбу янгиланиш катта оилалар учун мўлжалланган бўлиб, ҳамёнбоп нарх ва кенгайтирилган қулайликларни ўзида мужассам этган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги моделнинг Хитой бозоридаги бошланғич нархи 103,4 минг юанни (тахминан 14 300 АҚШ доллари) ташкил этмоқда. Шуни таъкидлаш жоизки, турли чегирмалар ва траде-ин дастурлари доирасида автомобил нархи янада пасайиши мумкин. Бу эса кроссоверни ўз сегментидаги энг рақобатбардош таклифлардан бирига айлантиради.

Техник кўрсаткичлар ва қувват

Geely Окаванго ўзининг салобатли ўлчамлари билан ажралиб туради: автомобил узунлиги 4865 мм, кенглиги 1910 мм ва баландлиги 1770 мм ни ташкил қилади. Ғилдираклар базаси эса 2825 мм га тенг бўлиб, бу учинчи қаторда ўтирган йўловчилар учун ҳам етарли даражада кенглик яратиш имконини беради.

Кроссовер учун икки хил турбомоторли бензин двигатели таклиф этилмоқда:

  • 1,5 литрли двигател: 181 от кучи ва 290 Нм айланиш моменти;
  • 2,0 литрли двигател: 218 от кучи ва 325 Нм айланиш моменти.
Иккала куч агрегати ҳам етти поғонали роботлаштирилган (икки муфтали) узатмалар қутиси билан ҳамкорликда ишлайди. Автомобил олди приводли тизимга эга бўлиб, шаҳар шароити ва узоқ масофали саёҳатлар учун мақбул мувозанатни таъминлайди.

Замонавий технологиялар ва хавфсизлик

Автомобил ички қисми замонавий гаджетлар билан бойитилган. Марказий панелда 14,6 дюймли катта мультимедиа экрани ва 10 дюймли рақамли асбоблар панели ўрин олган. Тизим Флйме Ауто дастурий таъминоти асосида ишлайди ва овозли бошқарув функциясини қўллаб-қувватлайди. Бу ҳайдовчига йўлдан чалғимасдан турли функцияларни бошқариш имконини беради.

Хавфсизлик масаласига ҳам алоҳида эътибор қаратилган. Юқори комплектацияларда Л2 даражасидаги интеллектуал ёрдамчилар мажмуаси мавжуд. Унинг таркибига адаптив круиз-контрол, бўлакда ушлаб туриш тизими, автоматик фавқулодда тормозланиш ва 360 даражали кўринишга эга камералар (шаффоф шасси функцияси билан) киради.

Ўзбекистон автомобил бозорида Geely брендининг моделлари тобора оммалашиб бораётганини ҳисобга олсак, ушбу етти ўринли кроссовер ҳамёнбоп оилавий транспорт воситаси сифатида маҳаллий харидорларда ҳам катта қизиқиш уйғотиши мумкин. Ишлаб чиқарувчи янги моделга 5 йил ёки 150 минг километр масофа учун расмий кафолат тақдим этмоқда.

GeelyОкавангоКроссоверАвтоХитой
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда янгиланган Hyundai Tucson L 2026 тақдим этилди: Техник жиҳатлар ва нархларХитойда янгиланган Hyundai Tucson L 2026 тақдим этилди: Техник жиҳатлар ва нархларБугун, 10:26Li Auto янгиланган Li L8 кроссоверини тақдим этади: 100 кмга 0,23 литр ёқилғи сарфиLi Auto янгиланган Li L8 кроссоверини тақдим этади: 100 кмга 0,23 литр ёқилғи сарфиБугун, 08:27Decart стартапи Oasis 3 моделини тақдим этди: Ҳайдовчисиз авто учун чексиз виртуал йўлларDecart стартапи Oasis 3 моделини тақдим этди: Ҳайдовчисиз авто учун чексиз виртуал йўлларБугун, 07:59Skoda Элроқ: 2026-йилнинг энг яхши электромобили бўлишга асосий номзодSkoda Элроқ: 2026-йилнинг энг яхши электромобили бўлишга асосий номзодБугун, 06:29Ford учун пойгалар шунчаки маркетинг эмас: Жим Фарлей янги стратегияни эълон қилдиFord учун пойгалар шунчаки маркетинг эмас: Жим Фарлей янги стратегияни эълон қилдиБугун, 05:28Audi A5 Sportback ва Mercedes-Benz CLA рақобатчиси Hongqi H6 арзонлашдиAudi A5 Sportback ва Mercedes-Benz CLA рақобатчиси Hongqi H6 арзонлашдиБугун, 22:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди