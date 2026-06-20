Пикес Пеак 2024: Дунёнинг энг хавфли ва нуфузли тоғ пойгаси старт олмоқда
Шу дам олиш кунлари АҚШнинг Колорадо штатида автоспорт оламидаги энг ҳаяжонли ва экстремал мусобақалардан бири — Пикес Пеак халқаро тоққа кўтарилиш пойгаси старт олади. Бу йил 104-бор ўтказилаётган мазкур турнир ўзининг мураккаблиги ва хавфлилик даражаси билан бошқа пойгалардан тубдан ажралиб туради. 14 115 фут баландликдаги чўққига элтувчи йўл нафақат техника, балки ҳайдовчининг иродасини ҳам жиддий синовдан ўтказади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Пикес Пеак йўналиши қарийб 20 километр (12,42 мил) масофани қамраб олган бўлиб, у 156 та кескин бурилишдан иборат. Агар бугунги кунда кимдир Эверест чўққисига асфальт йўл қурмаса, бу мусобақа дунёдаги энг баланд ва мураккаб пойга бўлиб қолаверади. Autocar маълумотларига кўра, ушбу пойга ўзининг хавфлилик даражаси бўйича мотоцикллар ўртасидаги машҳур Исле оф Ман ТТ мусобақасига қиёсланади. Агар у тарихий анъана бўлмаганида, замонавий хавфсизлик талаблари туфайли бундай пойгани ташкил этишга ҳеч қачон рухсат берилмаган бўларди.
Тарихий ғалабалар ва афсонавий номларПикес Пеак тарихи кўплаб афсонавий ҳайдовчилар ва автомобил брендлари билан боғлиқ. Ўтмишда Ари Ватанен ўзининг Peugeot 405 Т16 автомобилида бир қўли билан қуёшдан ҳимояланиб, иккинчи қўли билан рулни бошқариб дрифт қилгани автоспорт ихлосмандлари хотирасида муҳрланиб қолган. Шунингдек, Род Миллен Toyota билан, Нобуҳиро 'Монстер' Тажима эса Suzuki билан ушбу чўққини забт этган.
Яқин ўтмишда эса Себастиен Лоэб Peugeot 208 Т16 пойга машинасида мутлақ устунликни намойиш этди. Бироқ, ҳозирги кунда амалдаги рекорд Volkswagen ИД Р электромобилига тегишли. 2018-йилда Ромаин Думас ушбу электр қувватли машинада физик қонуниятларини инкор этган ҳолда, деярли сукунат ичида чўққига чиқиб, тарихий натижани қайд этган эди. Бу рекорд ҳали ҳам янгиланмаган.
Ҳаваскорлар ва профессионаллар ўртасидаги курашГарчи йирик брендлар ушбу пойгадан ўз маркетинг мақсадларида фойдалансалар-да, Пикес Пеак аслида ҳаваскор пойгачиларнинг мусобақасидир. Ҳар йили Колорадо штатига ўз қўллари билан йиғилган, ўта кучли двигателли машиналарда келадиган ўнлаб хусусий пойгачилар йиғилади. Улар учун асосий мақсад шон-шуҳрат эмас, балки табиатнинг инжиқликлари ва ўз қўрқувларини энгишдир.
Пойга йўналиши тўлиқ асфальтланган бўлса-да, бу вазифани осонлаштирмайди. Баландликдаги ҳаво босими ва об-ҳавонинг кескин ўзгариши сабабли йўл қопламаси доимий равишда ўзгариб туради. Шунинг учун ҳам бу ерда ҳеч қачон иккита бир хил пойга бўлмайди — ҳар бир уриниш ўзига хос қийинчиликларга эга.
Томошабинлар учун ҳам бу ҳақиқий чидамлилик синовидир. Чўққига олиб борадиган ягона йўл пойга куни ёпилади, шунинг учун мухлислар тонг отмасдан аввал тоғ тепасига чиқиб олишлари ва мусобақа тугамагунча у ердан тушмасликлари керак. Бу эса Пикес Пеак пойгасини нафақат пойгачилар, балки мухлислар учун ҳам ўзига хос саргузаштга айлантиради.
…