Пикес Пеак 2024: Дунёнинг энг хавфли ва нуфузли тоғ пойгаси старт олмоқда

·1·Авто
Пикес Пеак 2024: Дунёнинг энг хавфли ва нуфузли тоғ пойгаси старт олмоқда

Шу дам олиш кунлари АҚШнинг Колорадо штатида автоспорт оламидаги энг ҳаяжонли ва экстремал мусобақалардан бири — Пикес Пеак халқаро тоққа кўтарилиш пойгаси старт олади. Бу йил 104-бор ўтказилаётган мазкур турнир ўзининг мураккаблиги ва хавфлилик даражаси билан бошқа пойгалардан тубдан ажралиб туради. 14 115 фут баландликдаги чўққига элтувчи йўл нафақат техника, балки ҳайдовчининг иродасини ҳам жиддий синовдан ўтказади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Пикес Пеак йўналиши қарийб 20 километр (12,42 мил) масофани қамраб олган бўлиб, у 156 та кескин бурилишдан иборат. Агар бугунги кунда кимдир Эверест чўққисига асфальт йўл қурмаса, бу мусобақа дунёдаги энг баланд ва мураккаб пойга бўлиб қолаверади. Autocar маълумотларига кўра, ушбу пойга ўзининг хавфлилик даражаси бўйича мотоцикллар ўртасидаги машҳур Исле оф Ман ТТ мусобақасига қиёсланади. Агар у тарихий анъана бўлмаганида, замонавий хавфсизлик талаблари туфайли бундай пойгани ташкил этишга ҳеч қачон рухсат берилмаган бўларди.

Тарихий ғалабалар ва афсонавий номлар

Пикес Пеак тарихи кўплаб афсонавий ҳайдовчилар ва автомобил брендлари билан боғлиқ. Ўтмишда Ари Ватанен ўзининг Peugeot 405 Т16 автомобилида бир қўли билан қуёшдан ҳимояланиб, иккинчи қўли билан рулни бошқариб дрифт қилгани автоспорт ихлосмандлари хотирасида муҳрланиб қолган. Шунингдек, Род Миллен Toyota билан, Нобуҳиро 'Монстер' Тажима эса Suzuki билан ушбу чўққини забт этган.

Яқин ўтмишда эса Себастиен Лоэб Peugeot 208 Т16 пойга машинасида мутлақ устунликни намойиш этди. Бироқ, ҳозирги кунда амалдаги рекорд Volkswagen ИД Р электромобилига тегишли. 2018-йилда Ромаин Думас ушбу электр қувватли машинада физик қонуниятларини инкор этган ҳолда, деярли сукунат ичида чўққига чиқиб, тарихий натижани қайд этган эди. Бу рекорд ҳали ҳам янгиланмаган.

Ҳаваскорлар ва профессионаллар ўртасидаги кураш

Гарчи йирик брендлар ушбу пойгадан ўз маркетинг мақсадларида фойдалансалар-да, Пикес Пеак аслида ҳаваскор пойгачиларнинг мусобақасидир. Ҳар йили Колорадо штатига ўз қўллари билан йиғилган, ўта кучли двигателли машиналарда келадиган ўнлаб хусусий пойгачилар йиғилади. Улар учун асосий мақсад шон-шуҳрат эмас, балки табиатнинг инжиқликлари ва ўз қўрқувларини энгишдир.

Пойга йўналиши тўлиқ асфальтланган бўлса-да, бу вазифани осонлаштирмайди. Баландликдаги ҳаво босими ва об-ҳавонинг кескин ўзгариши сабабли йўл қопламаси доимий равишда ўзгариб туради. Шунинг учун ҳам бу ерда ҳеч қачон иккита бир хил пойга бўлмайди — ҳар бир уриниш ўзига хос қийинчиликларга эга.

Томошабинлар учун ҳам бу ҳақиқий чидамлилик синовидир. Чўққига олиб борадиган ягона йўл пойга куни ёпилади, шунинг учун мухлислар тонг отмасдан аввал тоғ тепасига чиқиб олишлари ва мусобақа тугамагунча у ердан тушмасликлари керак. Бу эса Пикес Пеак пойгасини нафақат пойгачилар, балки мухлислар учун ҳам ўзига хос саргузаштга айлантиради.

Пикес ПеакАвтоспортПойгаVolkswagen ИД РКолорадо
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Янги Toyota Prius: Тежамкорлик ва ҳайдаш завқи ўртасидаги мувозанат қаерда?Янги Toyota Prius: Тежамкорлик ва ҳайдаш завқи ўртасидаги мувозанат қаерда?Бугун, 10:27BYD компанияси 10 дақиқада қувватланадиган янги Танг йўлтанламасини тақдим этдиBYD компанияси 10 дақиқада қувватланадиган янги Танг йўлтанламасини тақдим этдиБугун, 00:51Классик гўзаллик тиmsоли: Нима учун Jaguar Марк 2 ҳанузгача орзулардаги автомобил?Классик гўзаллик тиmsоли: Нима учун Jaguar Марк 2 ҳанузгача орзулардаги автомобил?Кеча, 19:26Алпине компанияси афсонавий А110 моделининг электр версиясини тақдим этадиАлпине компанияси афсонавий А110 моделининг электр версиясини тақдим этадиКеча, 16:58Гормуз бўғози очилиши фонида нефт нархи арзонлашмоқда: Автомобилчилар нималарни кутиш керак?Гормуз бўғози очилиши фонида нефт нархи арзонлашмоқда: Автомобилчилар нималарни кутиш керак?Кеча, 16:27Европа Иттифоқи Хитойнинг гибрид автомобилларига ҳам бож жорий этиши мумкинЕвропа Иттифоқи Хитойнинг гибрид автомобилларига ҳам бож жорий этиши мумкинКеча, 16:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди