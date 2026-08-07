Нурободда даҳшатли ЙТҲ: Ҳаракатдаги юк автомобили ёниб кетди (видео)
6 август куни соат 16:00 ларда Самарқанд вилояти Нуробод туманида ҳаракатланаётган МАН русумли юк автомобили ёниб, бетон тўсиққа урилган ва ағдарилган. Ҳодиса А-378 «Самарқанд–Қашқадарё» автомобил йўлининг 35-километрида, «Меҳнаткаш» маҳалласи ҳудудида содир бўлган. Ёнғин оқибатида оғир тан жароҳатлари олган ҳайдовчи воқеа жойида вафот этган.
Самарқанд вилоятининг Нуробод туманида юк машинаси иштирокида фожиали йўл-транспорт ҳодисаси юз берди. Ҳаракатда бўлган MAN русумли юк автомобилида кутилмаганда ёнғин чиқиши оқибатида ҳайдовчи ҳаётдан кўз юмди.
Вилоят ИИБ ЙҲХБ матбуот хизмати томонидан берилган расмий маълумотга кўра, кўнгилсиз ҳодиса 6 август куни соат 16:00 ларда А-378 «Самарқанд–Қашқадарё» автомобиль йўлининг 35-километрида, «Меҳнаткаш» маҳалласи ҳудудидан ўтувчи қисмида содир бўлган.
Ҳодиса қандай юз берди?
Дастлабки суриштирув маълумотларига кўра, Қашқадарё йўналишида ҳаракатланиб бораётган MAN русумли юк автомобили кабинасининг салон қисмида тўсатдан аланга чиққан.
Ёнғин чиққан пайтда ҳайдовчи транспорт воситасини зудлик билан тўхтатишга уринган, аммо бошқарувни йўқотган. Оқибатда назоратсиз қолган юк автомобили йўлнинг чап томонидаги бетон тўсиққа бориб урилган ва ағдарилган.
Тергов ҳаракатлари бошланди
Мудҳиш тўқнашув ва ёнғин оқибатида машина ҳайдовчиси оғир даражадаги тан жароҳатлари олиб, воқеа жойида вафот этган.
Ҳозирда мазкур фожиали ҳолат юзасидан Нуробод тумани ИИБ Тергов бўлими томонидан жиноят иши қўзғатилган бўлиб, ҳодисанинг аниқ сабабларини аниқлаш бўйича тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
…