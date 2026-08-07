Нурободда даҳшатли ЙТҲ: Ҳаракатдаги юк автомобили ёниб кетди (видео)

·115·Авто
Нурободда даҳшатли ЙТҲ: Ҳаракатдаги юк автомобили ёниб кетди (видео)
Қисқача

6 август куни соат 16:00 ларда Самарқанд вилояти Нуробод туманида ҳаракатланаётган МАН русумли юк автомобили ёниб, бетон тўсиққа урилган ва ағдарилган. Ҳодиса А-378 «Самарқанд–Қашқадарё» автомобил йўлининг 35-километрида, «Меҳнаткаш» маҳалласи ҳудудида содир бўлган. Ёнғин оқибатида оғир тан жароҳатлари олган ҳайдовчи воқеа жойида вафот этган.

Самарқанд вилоятининг Нуробод туманида юк машинаси иштирокида фожиали йўл-транспорт ҳодисаси юз берди. Ҳаракатда бўлган MAN русумли юк автомобилида кутилмаганда ёнғин чиқиши оқибатида ҳайдовчи ҳаётдан кўз юмди.

Вилоят ИИБ ЙҲХБ матбуот хизмати томонидан берилган расмий маълумотга кўра, кўнгилсиз ҳодиса 6 август куни соат 16:00 ларда А-378 «Самарқанд–Қашқадарё» автомобиль йўлининг 35-километрида, «Меҳнаткаш» маҳалласи ҳудудидан ўтувчи қисмида содир бўлган.

Ҳодиса қандай юз берди?

Дастлабки суриштирув маълумотларига кўра, Қашқадарё йўналишида ҳаракатланиб бораётган MAN русумли юк автомобили кабинасининг салон қисмида тўсатдан аланга чиққан.

Ёнғин чиққан пайтда ҳайдовчи транспорт воситасини зудлик билан тўхтатишга уринган, аммо бошқарувни йўқотган. Оқибатда назоратсиз қолган юк автомобили йўлнинг чап томонидаги бетон тўсиққа бориб урилган ва ағдарилган.

Тергов ҳаракатлари бошланди

Мудҳиш тўқнашув ва ёнғин оқибатида машина ҳайдовчиси оғир даражадаги тан жароҳатлари олиб, воқеа жойида вафот этган.

Ҳозирда мазкур фожиали ҳолат юзасидан Нуробод тумани ИИБ Тергов бўлими томонидан жиноят иши қўзғатилган бўлиб, ҳодисанинг аниқ сабабларини аниқлаш бўйича тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

НурободСамарқандҚашқадарёMAN
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Porsche GT раҳбари 911 GT3 келажаги нима учун янада яхшиланишини айтдиPorsche GT раҳбари 911 GT3 келажаги нима учун янада яхшиланишини айтдиБугун, 12:20Ватикан боғларида Fiat Тополино билан ҳайдаш синови ўтказилдиВатикан боғларида Fiat Тополино билан ҳайдаш синови ўтказилдиБугун, 10:29BMW автомобилларидаги фильмлар рекламаси ҳайдовчиларни норози қилмоқдаBMW автомобилларидаги фильмлар рекламаси ҳайдовчиларни норози қилмоқдаКеча, 17:25Буюк Британия ҳукумати электромобиллар савдоси режаларини юмшатишни муҳокама қилмоқдаБуюк Британия ҳукумати электромобиллар савдоси режаларини юмшатишни муҳокама қилмоқдаКеча, 17:24Geely Monjaro Plus тақдим этилди: янги флагман кроссовер хусусиятлариGeely Monjaro Plus тақдим этилди: янги флагман кроссовер хусусиятлариКеча, 16:23Смарт бренди шаҳар автомобиллари бозорига қайтмоқдаСмарт бренди шаҳар автомобиллари бозорига қайтмоқдаКеча, 15:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин