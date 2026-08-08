Ватикан боғларида Fiat Тополино билан ҳайдаш синови ўтказилди

·56·Авто
Ватикан боғларида Fiat Тополино билан ҳайдаш синови ўтказилди
Қисқача

Ватикан боғларида Fiat Тополино билан ҳайдаш синови ўтказилди. Синов йўлаги Муқаддас Петер базиликаси ортидан бошланиб, Қуйи сарой томон кўтариладиган ва боғлар ичидан ўтадиган йўлларни қамраб олди. Майдони атиги 0.19 квадрат мил бўлган Ватикан шаҳри тор кўчалари, ўткир бурилишлари, тик қияликлари ва қийин кесишмалари билан кичик автомобил учун мураккаб синов муҳитини тақдим этди.

Дунёнинг энг кичик мустақил давлати ҳисобланган Ватикан шаҳри ўзининг тор кўчалари ва ихчам ҳудуди билан машҳур. Ушбу ўзига хос масканда кичик ўлчамли автомобилларни синовдан ўтказиш нафақат қизиқарли, балки амалий жиҳатдан ҳам муҳим аҳамият касб этади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Маълум қилинишича, Ватикан шаҳар-давлатининг умумий майдони атиги 0.19 квадрат миляни ташкил қилади. Бу кўрсаткич уни Лондондаги Регентъс Парк билан деярли тенглаштиради ва Ер юзидаги энг митти давлат мақомини беради.

Ватикан боғларидаги синов йўлаги

Муқаддас Петер базиликаси ортидан бошланиб, Қуйи сарой томон кўтариладиган ҳамда боғлар ичидан ўтувчи кириш йўллари ҳайдовчилар учун ўзига хос синов майдончасига айланади. Бу йўллар ўткир бурилишлар, тик қияликлар ва қийин кесишмаларга бой.

Митти автомобиллар учун бу каби шароитлар энг мукаммал тест муҳитини тақдим этади. Кичик габаритли машиналар энг тор кўчаларда ҳам бемалол ҳаракатланиб, ҳайдовчига ўзгача бошқарув завқини улашади.

Кичик ҳудуд ва катта имкониятлар

Гарчи Ватикан ҳудуди жуда кичик бўлса-да, унинг ички йўллари турли хил ҳайдаш элементларини ўз ичига олган. Тик нишабликлар ва узун тўғри қисмлар транспорт воситаларининг имкониятларини тўла намоён этишга имкон беради.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, бундай ихчам йўлларда ҳаракатланиш учун махсус кичик ҳажмли транспорт воситалари энг мақбул танлов ҳисобланади. Шаҳарсозлик ва транспорт логистикаси нуқтаи назаридан ҳам бу каби ечимлар долзарб аҳамият касб этади.

ВатиканFiat ТополиноАвтомобилСиновКичик машиналар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Porsche GT раҳбари 911 GT3 келажаги нима учун янада яхшиланишини айтдиPorsche GT раҳбари 911 GT3 келажаги нима учун янада яхшиланишини айтдиБугун, 12:20Нурободда даҳшатли ЙТҲ: Ҳаракатдаги юк автомобили ёниб кетди (видео)Нурободда даҳшатли ЙТҲ: Ҳаракатдаги юк автомобили ёниб кетди (видео)Кеча, 18:58BMW автомобилларидаги фильмлар рекламаси ҳайдовчиларни норози қилмоқдаBMW автомобилларидаги фильмлар рекламаси ҳайдовчиларни норози қилмоқдаКеча, 17:25Буюк Британия ҳукумати электромобиллар савдоси режаларини юмшатишни муҳокама қилмоқдаБуюк Британия ҳукумати электромобиллар савдоси режаларини юмшатишни муҳокама қилмоқдаКеча, 17:24Geely Monjaro Plus тақдим этилди: янги флагман кроссовер хусусиятлариGeely Monjaro Plus тақдим этилди: янги флагман кроссовер хусусиятлариКеча, 16:23Смарт бренди шаҳар автомобиллари бозорига қайтмоқдаСмарт бренди шаҳар автомобиллари бозорига қайтмоқдаКеча, 15:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин