Ватикан боғларида Fiat Тополино билан ҳайдаш синови ўтказилди
Ватикан боғларида Fiat Тополино билан ҳайдаш синови ўтказилди. Синов йўлаги Муқаддас Петер базиликаси ортидан бошланиб, Қуйи сарой томон кўтариладиган ва боғлар ичидан ўтадиган йўлларни қамраб олди. Майдони атиги 0.19 квадрат мил бўлган Ватикан шаҳри тор кўчалари, ўткир бурилишлари, тик қияликлари ва қийин кесишмалари билан кичик автомобил учун мураккаб синов муҳитини тақдим этди.
Дунёнинг энг кичик мустақил давлати ҳисобланган Ватикан шаҳри ўзининг тор кўчалари ва ихчам ҳудуди билан машҳур. Ушбу ўзига хос масканда кичик ўлчамли автомобилларни синовдан ўтказиш нафақат қизиқарли, балки амалий жиҳатдан ҳам муҳим аҳамият касб этади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Маълум қилинишича, Ватикан шаҳар-давлатининг умумий майдони атиги 0.19 квадрат миляни ташкил қилади. Бу кўрсаткич уни Лондондаги Регентъс Парк билан деярли тенглаштиради ва Ер юзидаги энг митти давлат мақомини беради.
Ватикан боғларидаги синов йўлагиМуқаддас Петер базиликаси ортидан бошланиб, Қуйи сарой томон кўтариладиган ҳамда боғлар ичидан ўтувчи кириш йўллари ҳайдовчилар учун ўзига хос синов майдончасига айланади. Бу йўллар ўткир бурилишлар, тик қияликлар ва қийин кесишмаларга бой.
Митти автомобиллар учун бу каби шароитлар энг мукаммал тест муҳитини тақдим этади. Кичик габаритли машиналар энг тор кўчаларда ҳам бемалол ҳаракатланиб, ҳайдовчига ўзгача бошқарув завқини улашади.
Кичик ҳудуд ва катта имкониятларГарчи Ватикан ҳудуди жуда кичик бўлса-да, унинг ички йўллари турли хил ҳайдаш элементларини ўз ичига олган. Тик нишабликлар ва узун тўғри қисмлар транспорт воситаларининг имкониятларини тўла намоён этишга имкон беради.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, бундай ихчам йўлларда ҳаракатланиш учун махсус кичик ҳажмли транспорт воситалари энг мақбул танлов ҳисобланади. Шаҳарсозлик ва транспорт логистикаси нуқтаи назаридан ҳам бу каби ечимлар долзарб аҳамият касб этади.
…