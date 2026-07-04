Зоох роботаксилари янги муаммога дуч келди: Йўловчилар ҳайдовчисиз салонда ўзини тута олмаяпти
Сунъий интеллект бошқарувидаги транспорт воситаларини ишлаб чиқувчи Зоох компанияси Лас-Вегас ва Сан-Франциско кўчаларида ўтказилган кенг кўламли синовлардан сўнг кутилмаган ижтимоий муаммога дуч келди. Ҳайдовчининг йўқлиги салонда назоратнинг бутунлай йўқолишига ва йўловчиларнинг одоб-ахлоқ қоидаларини мунтазам равишда бузишига сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, сентябрь ойидан буён Зоох хизмати 500 мингдан ортиқ одамни ташиган. Бироқ, бу муваффақиятли кўрсаткичлар ортида жиддий операцион қийинчиликлар яширинган. Компания дизайн студияси директори Чрис Стоффелнинг таъкидлашича, ҳайдовчи назорати бўлмаган салонда йўловчилар тақиқланганига қарамай, мунтазам равишда тамаки ва электрон сигаретлар чекишмоқда.
Зоох автомобиллари ўзининг ноёб конструкцияси билан ажралиб туради: уларда рул ва ҳайдовчи ўриндиғи умуман мавжуд эмас. Йўловчилар ихчам вагон кўринишидаги салонда бир-бирига юзма-юз ўтириб ҳаракатланишади. Айнан мана шу "эркинлик" кўплаб фойдаланувчиларнинг масъулиятсизлигига туртки бўлгани аниқланди.
Гигиена ва техник ўзгаришларМуҳандислар олдида турган энг катта муаммолардан бири бу салоннинг ифлосланишидир. Реал фойдаланиш шароитида йўловчиларнинг кўнгли айниши ва салоннинг бориш қийин бўлган бурчакларигача ифлосланиши тез-тез кузатилмоқда. Бу эса ҳар бир сафардан сўнг автомобилни узоқ вақт давомида тозалашни талаб қилмоқда, натижада транспорт воситаси линиядан чиқиб кетиб, компания даромадига зарар етказмоқда.
Ушбу салбий тажрибадан келиб чиқиб, Зоох муҳандислари Аустин ва Маями шаҳарларида ишга туширилиши режалаштирилган янги авлод роботаксилари учун қуйидаги ўзгаришларни жорий этишмоқда:
- Намликка чидамли ва ҳидларни ўзига сингдирмайдиган махсус қопламалар;
- Тозалаш жараёнини тезлаштириш учун осон ювиладиган интерер материаллари;
- Суюқликлар кириб кетишининг олдини олувчи герметик чоклар;
- Ҳаво айланишини яхшилайдиган ва ҳидларни тезда ҳайдайдиган янгиланган вентиляция тизими.
Хулоса қилиб айтганда, ҳайдовчисиз автомобиллар даври яқинлашгани сайин, ишлаб чиқарувчилар "инсон омили"ни ҳисобга олган ҳолда ўз стратегияларини қайта кўриб чиқишга мажбур бўлишмоқда. Эндиликда асосий эътибор фақатгина хавфсиз ҳаракатланишга эмас, балки салондаги тартибни сақлашнинг автоматлаштирилган механизмларини яратишга ҳам қаратилади.
…