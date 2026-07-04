Зоох роботаксилари янги муаммога дуч келди: Йўловчилар ҳайдовчисиз салонда ўзини тута олмаяпти

·0·Авто
Зоох роботаксилари янги муаммога дуч келди: Йўловчилар ҳайдовчисиз салонда ўзини тута олмаяпти

Сунъий интеллект бошқарувидаги транспорт воситаларини ишлаб чиқувчи Зоох компанияси Лас-Вегас ва Сан-Франциско кўчаларида ўтказилган кенг кўламли синовлардан сўнг кутилмаган ижтимоий муаммога дуч келди. Ҳайдовчининг йўқлиги салонда назоратнинг бутунлай йўқолишига ва йўловчиларнинг одоб-ахлоқ қоидаларини мунтазам равишда бузишига сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, сентябрь ойидан буён Зоох хизмати 500 мингдан ортиқ одамни ташиган. Бироқ, бу муваффақиятли кўрсаткичлар ортида жиддий операцион қийинчиликлар яширинган. Компания дизайн студияси директори Чрис Стоффелнинг таъкидлашича, ҳайдовчи назорати бўлмаган салонда йўловчилар тақиқланганига қарамай, мунтазам равишда тамаки ва электрон сигаретлар чекишмоқда.

Зоох автомобиллари ўзининг ноёб конструкцияси билан ажралиб туради: уларда рул ва ҳайдовчи ўриндиғи умуман мавжуд эмас. Йўловчилар ихчам вагон кўринишидаги салонда бир-бирига юзма-юз ўтириб ҳаракатланишади. Айнан мана шу "эркинлик" кўплаб фойдаланувчиларнинг масъулиятсизлигига туртки бўлгани аниқланди.

Гигиена ва техник ўзгаришлар

Муҳандислар олдида турган энг катта муаммолардан бири бу салоннинг ифлосланишидир. Реал фойдаланиш шароитида йўловчиларнинг кўнгли айниши ва салоннинг бориш қийин бўлган бурчакларигача ифлосланиши тез-тез кузатилмоқда. Бу эса ҳар бир сафардан сўнг автомобилни узоқ вақт давомида тозалашни талаб қилмоқда, натижада транспорт воситаси линиядан чиқиб кетиб, компания даромадига зарар етказмоқда.

Ушбу салбий тажрибадан келиб чиқиб, Зоох муҳандислари Аустин ва Маями шаҳарларида ишга туширилиши режалаштирилган янги авлод роботаксилари учун қуйидаги ўзгаришларни жорий этишмоқда:

  • Намликка чидамли ва ҳидларни ўзига сингдирмайдиган махсус қопламалар;
  • Тозалаш жараёнини тезлаштириш учун осон ювиладиган интерер материаллари;
  • Суюқликлар кириб кетишининг олдини олувчи герметик чоклар;
  • Ҳаво айланишини яхшилайдиган ва ҳидларни тезда ҳайдайдиган янгиланган вентиляция тизими.
Фақатгина Зоох эмас, балки соҳанинг бошқа гиганти Ваймо ҳам шунга ўхшаш муаммоларга дуч келаётганини билдирган. Ваймо автомобилларида ҳам йўловчиларнинг агрессив хатти-ҳаракатлари ва тартибни бузиш ҳолатлари қайд этилган. Бу эса автоном транспорт соҳаси нафақат технологик, балки ижтимоий тўсиқларга ҳам тайёр бўлиши кераклигини кўрсатмоқда.

Хулоса қилиб айтганда, ҳайдовчисиз автомобиллар даври яқинлашгани сайин, ишлаб чиқарувчилар "инсон омили"ни ҳисобга олган ҳолда ўз стратегияларини қайта кўриб чиқишга мажбур бўлишмоқда. Эндиликда асосий эътибор фақатгина хавфсиз ҳаракатланишга эмас, балки салондаги тартибни сақлашнинг автоматлаштирилган механизмларини яратишга ҳам қаратилади.

ЗоохРоботаксиТехнологияАвтоном АвтомобилВаймо
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Калифорнияда Tesla кафега бориб урилди: қурбонлар ва жароҳатланганлар борКалифорнияда Tesla кафега бориб урилди: қурбонлар ва жароҳатланганлар борБугун, 22:23Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилдиКобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилдиБугун, 20:00Электромобиллар пойгаси: BYD компанияси Teslaни ортда қолдириб, етакчиликни сақлаб қолдиЭлектромобиллар пойгаси: BYD компанияси Teslaни ортда қолдириб, етакчиликни сақлаб қолдиБугун, 16:55Гунтер Веркс компанияси 1067 от кучига эга Porsche 911 Слантносе моделини тақдим этдиГунтер Веркс компанияси 1067 от кучига эга Porsche 911 Слантносе моделини тақдим этдиБугун, 15:50Mercedes-Benz янги электр C-Class модели билан BMW и3га жиддий рақиб тайёрламоқдаMercedes-Benz янги электр C-Class модели билан BMW и3га жиддий рақиб тайёрламоқдаБугун, 09:50Ford янгиланган Эхплорер моделини тақдим этди: 27 дюймли экран ва қувватли двигателFord янгиланган Эхплорер моделини тақдим этди: 27 дюймли экран ва қувватли двигателБугун, 04:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
Audi Nuvolari суперкарини тақдим этди: 987 от кучи ва 350 км/соатдан юқори тезлик
Audi Nuvolari суперкарини тақдим этди: 987 от кучи ва 350 км/соатдан юқори тезлик
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди