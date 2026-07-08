Тошкентда Spark’ни ўғирлаган шахс Португалия ўйинига пул тикмоқчи бўлган

·0·Жамият
Тошкентда Spark’ни ўғирлаган шахс Португалия ўйинига пул тикмоқчи бўлган

Тошкент шаҳрининг Юнусобод туманида АЁҚШ ҳудудидан Spark автомобилини олиб қочган шахс ушланди.

Маълум қилинишича, гумонланувчи машинани қисмларга ажратиб сотишни режалаштирган. У тушган пулни букмекерлик идорасида Португалия терма жамоасининг ғалабасига тикмоқчи бўлган.

Унинг айтишича, Португалия ўйинидан келадиган ютуқ орқали мавжуд қарзларини ёпишни ўйлаган.

Ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимлари ўғирланган автомобилни Бектемир тумани ҳудудидан топган. Машина эгасига қайтарилган.

Ҳозирда гумонланувчига нисбатан тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

ТошкентЮнусободБектемирSparkПортугалияБукмекер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lacetti, Kia K5 ва Zeekr иштирокидаги ЙТҲ бўйича жиноят иши қўзғатилдиLacetti, Kia K5 ва Zeekr иштирокидаги ЙТҲ бўйича жиноят иши қўзғатилдиБугун, 13:32Тошкентда аёлни иштонсиз қувган эркакка суд ҳукми чиқдиТошкентда аёлни иштонсиз қувган эркакка суд ҳукми чиқдиБугун, 13:29Отасининг машинасини яширинча олиб чиққан ўсмир икки кишининг ўлимига сабаб бўлдиОтасининг машинасини яширинча олиб чиққан ўсмир икки кишининг ўлимига сабаб бўлдиБугун, 13:21Уй хизматчиси 91 ёшли аёлни мунтазам қийнаб келгани фош бўлдиУй хизматчиси 91 ёшли аёлни мунтазам қийнаб келгани фош бўлдиБугун, 12:18Абитуриентлар учун тест синови рухсатномалари берила бошландиАбитуриентлар учун тест синови рухсатномалари берила бошландиБугун, 11:20Янгийўлда иссиқхонада каннабис етиштирган шахс аниқландиЯнгийўлда иссиқхонада каннабис етиштирган шахс аниқландиБугун, 10:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Ўзбекистонда ноодатий сариқ тарвузлар оммалашмоқда
Ўзбекистонда ноодатий сариқ тарвузлар оммалашмоқда
Тошкент вилоятида 38 минг долларлик фирибгарлик аниқланди
Тошкент вилоятида 38 минг долларлик фирибгарлик аниқланди