Автомобил савдосида янги давр: Нега йирик брендлар дилерлардан воз кечмоқда?
Глобал автомобил бозорида анъанавий дилерлик тармоғидан воз кечиб, мижозларга тўғридан-тўғри сотиш тизимига ўтиш тенденцияси кучайиб бормоқда. Кўплаб ишлаб чиқарувчилар узоқ йиллар давомида шаклланган воситачилик моделини мураккаб деб ҳисобласа-да, айрим брендлар ушбу "агентлик модели" орқали юқори кўрсаткичларга эришаётганини исботламоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Хусусан, Швециянинг Volvo бренди ушбу йўналишда сезиларли муваффақиятга эришди. Компания маълумотларига кўра, жорий йилнинг биринчи олти ойи давомида Буюк Британия бозорида хусусий мижозларга сотувлар ҳажми 21 фоизга ошган. Бу кўрсаткич бренд учун энг қимматли сегмент ҳисобланади, чунки корпоратив флотинга қараганда хусусий харидорлар компанияга кўпроқ фойда келтириши билан ажралиб туради.
Агентлик моделининг афзалликлари ва қийинчиликлариАгентлик модели шуни англатадики, автомобил ишлаб чиқарувчиси нархларни ўзи белгилайди ва автомобилга бўлган мулк ҳуқуқини сотув жараёнигача ўзида сақлаб қолади. Дилерлар эса аввалгидек машинани сотиб олиб, устига пул қўйиб сотувчи тадбиркор эмас, балки фақат хизмат кўрсатувчи ва транзакцияни амалга оширувчи агентга айланади. Бу модел мижозлар учун нархларнинг шаффофлигини таъминлайди — энди турли салонларда бир хил модел учун турлича нарх қидиришга ҳожат қолмайди.
Бироқ, бу тизимга ўтиш барча брендлар учун ҳам силлиқ кечаётгани йўқ. Кўплаб ишлаб чиқарувчилар дилерлар билан тузилган эски шартномалар ва ҳуқуқий тўсиқлар туфайли қийинчиликларга дуч келмоқда. Шунга қарамай, Volvo мисолида кўриниб турибдики, тўғридан-тўғри мулоқот мижозларнинг брендга бўлган ишончини оширади ва сотувлар самарадорлигини таъминлайди.
Ўзбекистон бозори учун аҳамиятиЎзбекистон автомобил бозорида ҳам сўнгги йилларда савдо тизимини рақамлаштириш ва шаффофликни ошириш масаласи долзарб бўлиб қолмоқда. Гарчи мамлакатимизда анъанавий дилерлик тизими ҳали ҳам устун бўлса-да, глобал брендларнинг, айниқса электромобиллар сегментидаги Tesla каби компанияларнинг тажрибаси маҳаллий бозордаги ёндашувларга ҳам таъсир ўтказиши тайин.
Мутахассисларнинг фикрича, агентлик моделининг муваффақияти қуйидаги омилларга боғлиқ:
- Нархларнинг барқарорлиги ва мижозлар орасида савдолашишга эҳтиёж қолмаслиги;
- Ишлаб чиқарувчининг мижозлар базасига тўғридан-тўғри эгалик қилиши;
- Онлайн буюртма бериш жараёнининг соддалашиши;
- Дилерларнинг фақат сервис ва мижозлар тажрибасига эътибор қаратиши.
…