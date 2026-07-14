Автомобил савдосида янги давр: Нега йирик брендлар дилерлардан воз кечмоқда?

·26·Авто
Автомобил савдосида янги давр: Нега йирик брендлар дилерлардан воз кечмоқда?

Глобал автомобил бозорида анъанавий дилерлик тармоғидан воз кечиб, мижозларга тўғридан-тўғри сотиш тизимига ўтиш тенденцияси кучайиб бормоқда. Кўплаб ишлаб чиқарувчилар узоқ йиллар давомида шаклланган воситачилик моделини мураккаб деб ҳисобласа-да, айрим брендлар ушбу "агентлик модели" орқали юқори кўрсаткичларга эришаётганини исботламоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Хусусан, Швециянинг Volvo бренди ушбу йўналишда сезиларли муваффақиятга эришди. Компания маълумотларига кўра, жорий йилнинг биринчи олти ойи давомида Буюк Британия бозорида хусусий мижозларга сотувлар ҳажми 21 фоизга ошган. Бу кўрсаткич бренд учун энг қимматли сегмент ҳисобланади, чунки корпоратив флотинга қараганда хусусий харидорлар компанияга кўпроқ фойда келтириши билан ажралиб туради.

Агентлик моделининг афзалликлари ва қийинчиликлари

Агентлик модели шуни англатадики, автомобил ишлаб чиқарувчиси нархларни ўзи белгилайди ва автомобилга бўлган мулк ҳуқуқини сотув жараёнигача ўзида сақлаб қолади. Дилерлар эса аввалгидек машинани сотиб олиб, устига пул қўйиб сотувчи тадбиркор эмас, балки фақат хизмат кўрсатувчи ва транзакцияни амалга оширувчи агентга айланади. Бу модел мижозлар учун нархларнинг шаффофлигини таъминлайди — энди турли салонларда бир хил модел учун турлича нарх қидиришга ҳожат қолмайди.

Бироқ, бу тизимга ўтиш барча брендлар учун ҳам силлиқ кечаётгани йўқ. Кўплаб ишлаб чиқарувчилар дилерлар билан тузилган эски шартномалар ва ҳуқуқий тўсиқлар туфайли қийинчиликларга дуч келмоқда. Шунга қарамай, Volvo мисолида кўриниб турибдики, тўғридан-тўғри мулоқот мижозларнинг брендга бўлган ишончини оширади ва сотувлар самарадорлигини таъминлайди.

Ўзбекистон бозори учун аҳамияти

Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам сўнгги йилларда савдо тизимини рақамлаштириш ва шаффофликни ошириш масаласи долзарб бўлиб қолмоқда. Гарчи мамлакатимизда анъанавий дилерлик тизими ҳали ҳам устун бўлса-да, глобал брендларнинг, айниқса электромобиллар сегментидаги Tesla каби компанияларнинг тажрибаси маҳаллий бозордаги ёндашувларга ҳам таъсир ўтказиши тайин.

Мутахассисларнинг фикрича, агентлик моделининг муваффақияти қуйидаги омилларга боғлиқ:

  • Нархларнинг барқарорлиги ва мижозлар орасида савдолашишга эҳтиёж қолмаслиги;
  • Ишлаб чиқарувчининг мижозлар базасига тўғридан-тўғри эгалик қилиши;
  • Онлайн буюртма бериш жараёнининг соддалашиши;
  • Дилерларнинг фақат сервис ва мижозлар тажрибасига эътибор қаратиши.
Келажакда кўплаб автогигантлар, жумладан Mercedes-Benz ва BMW ҳам босқичма-босқич ушбу моделга ўтишни режалаштирмоқда. Бу эса автомобил сотиб олиш жараёнини оддий гаджет харид қилиш каби осон ва тушунарли қилишга хизмат қилади.

АвтомобилVolvoСавдоАгентлик МоделиБизнес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқдиАҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқдиБугун, 10:17Renault 4 ва Renault 5: Француз брендининг янги электромобиллари ўртасида қандай фарқ бор?Renault 4 ва Renault 5: Француз брендининг янги электромобиллари ўртасида қандай фарқ бор?Бугун, 08:25Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этиладиSuzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этиладиБугун, 08:25Genesis янгиланган eGV70 моделини тақдим этди: Ҳашаматли кроссовернинг янги имкониятлариGenesis янгиланган eGV70 моделини тақдим этди: Ҳашаматли кроссовернинг янги имкониятлариКеча, 22:26Гоодвоод фестивали: V12 двигателлари ва сунъий овозли электромобиллар тўқнашувиГоодвоод фестивали: V12 двигателлари ва сунъий овозли электромобиллар тўқнашувиКеча, 16:24Lexus янги электр суперкарида ички ёнув двигатели вибрациясини тикламоқчиLexus янги электр суперкарида ички ёнув двигатели вибрациясини тикламоқчиКеча, 16:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
BYD компанияси 10 дақиқада қувватланадиган янги Танг йўлтанламасини тақдим этди
BYD компанияси 10 дақиқада қувватланадиган янги Танг йўлтанламасини тақдим этди