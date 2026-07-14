Сааб бренди мероси: Швеция автосаноатининг энг ўзига хос ва унутилмас моделлари

·13·Авто
Сааб бренди мероси: Швеция автосаноатининг энг ўзига хос ва унутилмас моделлари

Жаҳон автомобил бозорида ўз ўрнига эга бўлган кўплаб брендлар вақт ўтиши билан унутилиши ёки ўз жозибасини йўқотиши мумкин, бироқ Швециянинг Сааб бренди бу борада истисно ҳисобланади. Гарчи компания молиявий қийинчиликлар ва бошқарувдаги муаммолар туфайли ўз фаолиятини тўхтатган бўлса-да, унинг мероси ҳамон автомобил ишқибозлари орасида юқори баҳоланади. Сааб ҳеч қачон зерикарли автомобил ишлаб чиқармаганлиги билан тарихда қолди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Ғарб маданиятида, хусусан, машҳур сериал ва фильмларда Сааб кўпинча ўзига хос дидга эга инсонларнинг танлови сифатида талқин этилади. Масалан, Америка киноиндустриясидаги лавҳаларда ушбу марка ҳатто афсонавий Mustang каби қувватли машиналардан ҳам "салқинроқ" ва нуфузлироқ деб таърифланади. Бу шунчаки маркетинг эмас, балки бренднинг ўзига хос муҳандислик ёндашувига берилган баҳодир.

Авиация илдизлари ва ўзига хос дизайн

Сааб автомобилларининг асосий фарқи уларнинг авиация билан боғлиқлигидадир. Компания дастлаб самолётлар ишлаб чиқарувчиси сифатида фаолият бошлаган, бу эса кейинчалик автомобиллар аэродинамикасида ўз аксини топган. Ҳар бир моделда учувчилар кабинасини эслатувчи эргономика, тунги ҳайдаш учун қулай бўлган "Нигҳт Панел" тизими ва хавфсизликка бўлган ўта юқори эътибор сезилиб турарди.

Ўзбекистон бозорида Сааб моделлари жуда кам учраса-да, МДҲ мамлакатлари ва Европада ушбу бренднинг Сааб 9-3 ва Сааб 9-5 каби моделлари ҳамон ўз мухлисларига эга. Уларнинг турбо двигателлари ва ўзига хос ташқи кўриниши бугунги замонавий, бир-бирига ўхшаш кроссоверлар фонида ажралиб туради. Бренднинг ҳар бир детали, ҳатто ўт олдириш калитининг ўриндиқлар ўртасида жойлашиши ҳам унинг индивидуаллигидан далолат берган.

Нега Сааб бозорни тарк этди?

Кўплаб экспертларнинг фикрича, Сааб брендининг инқирози унинг General Motors таркибига ўтиши билан боғлиқ. Швед муҳандислари сифат ва ўзига хосликни биринчи ўринга қўйишган бўлса, корпоратив бошқарув харажатларни камайтиришни талаб қилган. Натижада, бренд ўзининг мустақиллигини йўқотди, бироқ сўнгги кунгача ўз принципларидан воз кечмади.

Бугунги кунда автомобил олами электр транспорт воситаларига ўтаётган бир пайтда, Сааб каби характерга эга брендларнинг ўрни сезилмоқда. Улар шунчаки транспорт воситаси эмас, балки эгасининг турмуш тарзи ва дунёқарашини акс эттирувчи восита эди. Сааб бренди ёпилган бўлса-да, у қолдирган муҳандислик мактаби ва дизайн фалсафаси кўплаб замонавий ишлаб чиқарувчилар учун намуна бўлиб қолмоқда.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Сааб автомобил саноатидаги "ақлли ҳашамат" рамзи эди. У ўзининг 99 та муаммосига қарамай, ҳеч қачон оммавий ва зерикарли маҳсулот яратмади. Швеция автосаноатининг ушбу дурдонаси ҳамон коллекционерлар ва ҳақиқий драйв ихлосмандлари учун қадрли бўлиб қолмоқда.

СаабАвтомобилШвецияGeneral MotorsАвто Тарих
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россия пойтахтида жамоат транспорти инновацияси: Энди МД-2 йўналишида ҳам юз орқали тўлов жорий этилдиРоссия пойтахтида жамоат транспорти инновацияси: Энди МД-2 йўналишида ҳам юз орқали тўлов жорий этилдиБугун, 21:26AvtoVAZ янги авлод двигателларини тақдим этди: Lada моделлари янада кучлироқ бўладиAvtoVAZ янги авлод двигателларини тақдим этди: Lada моделлари янада кучлироқ бўладиБугун, 20:27Электромобиллар ҳақидаги энг катта қўрқув барбод бўлди: Аслида қаери кўпроқ бузилади?Электромобиллар ҳақидаги энг катта қўрқув барбод бўлди: Аслида қаери кўпроқ бузилади?Бугун, 20:00Nissan Токиода ҳайдовчисиз таксилар хизматини йўлга қўймоқдаNissan Токиода ҳайдовчисиз таксилар хизматини йўлга қўймоқдаБугун, 16:52Alfa Romeo ўзининг энг оммабоп кроссоверларидан бири Тонале ўрнини босувчи моделни намойиш этдиAlfa Romeo ўзининг энг оммабоп кроссоверларидан бири Тонале ўрнини босувчи моделни намойиш этдиБугун, 16:26Genesis компанияси гольф майдонлари учун тўрт моторли ҳашаматли Бох Буггй концептини тақдим этдиGenesis компанияси гольф майдонлари учун тўрт моторли ҳашаматли Бох Буггй концептини тақдим этдиБугун, 16:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси