Сааб бренди мероси: Швеция автосаноатининг энг ўзига хос ва унутилмас моделлари
Жаҳон автомобил бозорида ўз ўрнига эга бўлган кўплаб брендлар вақт ўтиши билан унутилиши ёки ўз жозибасини йўқотиши мумкин, бироқ Швециянинг Сааб бренди бу борада истисно ҳисобланади. Гарчи компания молиявий қийинчиликлар ва бошқарувдаги муаммолар туфайли ўз фаолиятини тўхтатган бўлса-да, унинг мероси ҳамон автомобил ишқибозлари орасида юқори баҳоланади. Сааб ҳеч қачон зерикарли автомобил ишлаб чиқармаганлиги билан тарихда қолди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Ғарб маданиятида, хусусан, машҳур сериал ва фильмларда Сааб кўпинча ўзига хос дидга эга инсонларнинг танлови сифатида талқин этилади. Масалан, Америка киноиндустриясидаги лавҳаларда ушбу марка ҳатто афсонавий Mustang каби қувватли машиналардан ҳам "салқинроқ" ва нуфузлироқ деб таърифланади. Бу шунчаки маркетинг эмас, балки бренднинг ўзига хос муҳандислик ёндашувига берилган баҳодир.
Авиация илдизлари ва ўзига хос дизайнСааб автомобилларининг асосий фарқи уларнинг авиация билан боғлиқлигидадир. Компания дастлаб самолётлар ишлаб чиқарувчиси сифатида фаолият бошлаган, бу эса кейинчалик автомобиллар аэродинамикасида ўз аксини топган. Ҳар бир моделда учувчилар кабинасини эслатувчи эргономика, тунги ҳайдаш учун қулай бўлган "Нигҳт Панел" тизими ва хавфсизликка бўлган ўта юқори эътибор сезилиб турарди.
Ўзбекистон бозорида Сааб моделлари жуда кам учраса-да, МДҲ мамлакатлари ва Европада ушбу бренднинг Сааб 9-3 ва Сааб 9-5 каби моделлари ҳамон ўз мухлисларига эга. Уларнинг турбо двигателлари ва ўзига хос ташқи кўриниши бугунги замонавий, бир-бирига ўхшаш кроссоверлар фонида ажралиб туради. Бренднинг ҳар бир детали, ҳатто ўт олдириш калитининг ўриндиқлар ўртасида жойлашиши ҳам унинг индивидуаллигидан далолат берган.
Нега Сааб бозорни тарк этди?Кўплаб экспертларнинг фикрича, Сааб брендининг инқирози унинг General Motors таркибига ўтиши билан боғлиқ. Швед муҳандислари сифат ва ўзига хосликни биринчи ўринга қўйишган бўлса, корпоратив бошқарув харажатларни камайтиришни талаб қилган. Натижада, бренд ўзининг мустақиллигини йўқотди, бироқ сўнгги кунгача ўз принципларидан воз кечмади.
Бугунги кунда автомобил олами электр транспорт воситаларига ўтаётган бир пайтда, Сааб каби характерга эга брендларнинг ўрни сезилмоқда. Улар шунчаки транспорт воситаси эмас, балки эгасининг турмуш тарзи ва дунёқарашини акс эттирувчи восита эди. Сааб бренди ёпилган бўлса-да, у қолдирган муҳандислик мактаби ва дизайн фалсафаси кўплаб замонавий ишлаб чиқарувчилар учун намуна бўлиб қолмоқда.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Сааб автомобил саноатидаги "ақлли ҳашамат" рамзи эди. У ўзининг 99 та муаммосига қарамай, ҳеч қачон оммавий ва зерикарли маҳсулот яратмади. Швеция автосаноатининг ушбу дурдонаси ҳамон коллекционерлар ва ҳақиқий драйв ихлосмандлари учун қадрли бўлиб қолмоқда.
…