AvtoVAZ янги авлод двигателларини тақдим этди: Lada моделлари янада кучлироқ бўлади
Россиянинг AvtoVAZ концерни ўзининг техник имкониятларини кенгайтиришда давом этмоқда. Компания яқин вақт ичида серияли ишлаб чиқаришга топшириладиган 1,6 ва 1,8 литр ҳажмли янги авлод двигателларини расман намойиш этди. Ушбу агрегатлар нафақат қувватнинг ошиши, балки ёқилғи тежамкорлиги ва чидамлилик борасидаги муҳим техник янгиланишлари билан ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги моторлар илк бор жорий йилнинг сентябрь ойида Lada Azimut кроссоверида дебют қилади. Октябр ва ноябрь ойларига келиб эса ушбу двигателлар Lada Vesta ҳамда янги Lada Iskra моделларига ўрнатила бошланади. Бу ҳақда Lada Niva Legend йўлтанламасининг янгиланган версияси тақдимотида компания маҳсулотлар бўйича директори Леонид Орлов маълум қилди.
Техник кўрсаткичлар ва қувват ошишиЯнги 1,6 литрли двигателнинг қуввати сезиларли даражада яхшиланган. Агар аввалги версия 106 от кучи ва 148 Нм айлантирувчи моментга эга бўлган бўлса, янги агрегат 120 от кучи ва 154 Нм моментни таъминлайди. 1,8 литрли "катта" модел эса 122 от кучидан 135 от кучига кўтарилди, унинг айлантирувчи моменти эса 175 Нм га етказилди. ixbt.com нашри хабарига кўра, Lada Vesta ва Iskra моделларида моторларнинг эски, камроқ қувватли версиялари ҳам параллел равишда сақлаб қолинади.
1,6 литрли двигателнинг асосий янгилиги — бу газ тақсимлаш фазаларини ўзгартириш тизимининг (ВВТ) киритилишидир. AvtoVAZ тарихида ушбу ҳажмдаги моторларда бундай тизим илгари қўлланилмаган. Бу технология двигателнинг паст ва ўрта айланишларда янада самарали ишлашини таъминлайди ҳамда бензин сарфини камайтиришга хизмат қилади.
Ишончлилик ва конструктив ўзгаришларМуҳандислар 1,8 литрли агрегат устида ҳам жиддий ишлашган. Унда цилиндрлар блоки, тирсакли вал, поршенлар гуруҳи ва совутиш тизими тубдан такомиллаштирилди. Шунингдек, ушбу мотор ҳам кириш, ҳам чиқиш қисмида фаза регуляторлари билан жиҳозланган. Ҳар икки двигателда янгиланган кириш коллектори қўлланилган бўлиб, бу паст айланишларда автомобилнинг тортиш кучини яхшилайди.
Ҳайдовчилар учун энг муҳим янгиликлардан бири — двигателларнинг "безвтяк" (клапан урмайдиган) архитектурасига ўтказилганидир. Поршенларнинг махсус конструкцияси туфайли, агар ҒРМ (газ тақсимлаш механизми) тасмаси узилиб кетса, клапанлар ва поршенлар бир-бири билан тўқнашмайди. Бу эса двигателнинг бутунлай ишдан чиқиши ва қиммат турувчи таъмирлаш хавфини бартараф этади.
Ўзбекистон автомобил бозорида Lada моделлари ҳамон ўз ўрнига эга эканлигини ҳисобга олсак, ушбу техник янгиланишлар маҳаллий истеъмолчилар учун ҳам қизиқарли бўлиши мумкин. Айниқса, двигателларнинг тежамкорлиги ва сервис харажатларининг камайиши бренднинг рақобатбардошлигини оширишга хизмат қилади.
…