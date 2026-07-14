AvtoVAZ янги авлод двигателларини тақдим этди: Lada моделлари янада кучлироқ бўлади

·24·Авто
AvtoVAZ янги авлод двигателларини тақдим этди: Lada моделлари янада кучлироқ бўлади

Россиянинг AvtoVAZ концерни ўзининг техник имкониятларини кенгайтиришда давом этмоқда. Компания яқин вақт ичида серияли ишлаб чиқаришга топшириладиган 1,6 ва 1,8 литр ҳажмли янги авлод двигателларини расман намойиш этди. Ушбу агрегатлар нафақат қувватнинг ошиши, балки ёқилғи тежамкорлиги ва чидамлилик борасидаги муҳим техник янгиланишлари билан ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги моторлар илк бор жорий йилнинг сентябрь ойида Lada Azimut кроссоверида дебют қилади. Октябр ва ноябрь ойларига келиб эса ушбу двигателлар Lada Vesta ҳамда янги Lada Iskra моделларига ўрнатила бошланади. Бу ҳақда Lada Niva Legend йўлтанламасининг янгиланган версияси тақдимотида компания маҳсулотлар бўйича директори Леонид Орлов маълум қилди.

Техник кўрсаткичлар ва қувват ошиши

Янги 1,6 литрли двигателнинг қуввати сезиларли даражада яхшиланган. Агар аввалги версия 106 от кучи ва 148 Нм айлантирувчи моментга эга бўлган бўлса, янги агрегат 120 от кучи ва 154 Нм моментни таъминлайди. 1,8 литрли "катта" модел эса 122 от кучидан 135 от кучига кўтарилди, унинг айлантирувчи моменти эса 175 Нм га етказилди. ixbt.com нашри хабарига кўра, Lada Vesta ва Iskra моделларида моторларнинг эски, камроқ қувватли версиялари ҳам параллел равишда сақлаб қолинади.

1,6 литрли двигателнинг асосий янгилиги — бу газ тақсимлаш фазаларини ўзгартириш тизимининг (ВВТ) киритилишидир. AvtoVAZ тарихида ушбу ҳажмдаги моторларда бундай тизим илгари қўлланилмаган. Бу технология двигателнинг паст ва ўрта айланишларда янада самарали ишлашини таъминлайди ҳамда бензин сарфини камайтиришга хизмат қилади.

Ишончлилик ва конструктив ўзгаришлар

Муҳандислар 1,8 литрли агрегат устида ҳам жиддий ишлашган. Унда цилиндрлар блоки, тирсакли вал, поршенлар гуруҳи ва совутиш тизими тубдан такомиллаштирилди. Шунингдек, ушбу мотор ҳам кириш, ҳам чиқиш қисмида фаза регуляторлари билан жиҳозланган. Ҳар икки двигателда янгиланган кириш коллектори қўлланилган бўлиб, бу паст айланишларда автомобилнинг тортиш кучини яхшилайди.

Ҳайдовчилар учун энг муҳим янгиликлардан бири — двигателларнинг "безвтяк" (клапан урмайдиган) архитектурасига ўтказилганидир. Поршенларнинг махсус конструкцияси туфайли, агар ҒРМ (газ тақсимлаш механизми) тасмаси узилиб кетса, клапанлар ва поршенлар бир-бири билан тўқнашмайди. Бу эса двигателнинг бутунлай ишдан чиқиши ва қиммат турувчи таъмирлаш хавфини бартараф этади.

Ўзбекистон автомобил бозорида Lada моделлари ҳамон ўз ўрнига эга эканлигини ҳисобга олсак, ушбу техник янгиланишлар маҳаллий истеъмолчилар учун ҳам қизиқарли бўлиши мумкин. Айниқса, двигателларнинг тежамкорлиги ва сервис харажатларининг камайиши бренднинг рақобатбардошлигини оширишга хизмат қилади.

AvtoVAZLada VestaLada IskraДвигателАвто-олам
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россия пойтахтида жамоат транспорти инновацияси: Энди МД-2 йўналишида ҳам юз орқали тўлов жорий этилдиРоссия пойтахтида жамоат транспорти инновацияси: Энди МД-2 йўналишида ҳам юз орқали тўлов жорий этилдиБугун, 21:26Сааб бренди мероси: Швеция автосаноатининг энг ўзига хос ва унутилмас моделлариСааб бренди мероси: Швеция автосаноатининг энг ўзига хос ва унутилмас моделлариБугун, 20:30Электромобиллар ҳақидаги энг катта қўрқув барбод бўлди: Аслида қаери кўпроқ бузилади?Электромобиллар ҳақидаги энг катта қўрқув барбод бўлди: Аслида қаери кўпроқ бузилади?Бугун, 20:00Nissan Токиода ҳайдовчисиз таксилар хизматини йўлга қўймоқдаNissan Токиода ҳайдовчисиз таксилар хизматини йўлга қўймоқдаБугун, 16:52Alfa Romeo ўзининг энг оммабоп кроссоверларидан бири Тонале ўрнини босувчи моделни намойиш этдиAlfa Romeo ўзининг энг оммабоп кроссоверларидан бири Тонале ўрнини босувчи моделни намойиш этдиБугун, 16:26Genesis компанияси гольф майдонлари учун тўрт моторли ҳашаматли Бох Буггй концептини тақдим этдиGenesis компанияси гольф майдонлари учун тўрт моторли ҳашаматли Бох Буггй концептини тақдим этдиБугун, 16:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси