Telegram ўз доменини сақлаб қолиш учун VPN-сервис каналини ўчириб ташлади

·27·Техно
Telegram ўз доменини сақлаб қолиш учун VPN-сервис каналини ўчириб ташлади

Telegram мессенжери кибержиноятчиликка алоқадор бўлган VPN-сервиснинг расмий каналини бутунлай ўчириб юборди. Ушбу кескин чорага t.me доменининг блокланиш хавфи остида қолгани сабаб бўлган. Domain.me компанияси (Черногорияга тегишли .ме домен зонаси оператори) хабарига кўра, мессенжернинг асосий қисқартма ҳаволаси ҳисобланган ушбу домен АҚШ санкциялари туфайли вақтинча тўхтатиб қўйилган эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Муаммо АҚШ Молия вазирлигининг Хорижий активларни назорат қилиш бошқармаси (ОФАК) томонидан эълон қилинган чекловлар рўйхати билан боғлиқ. Мазкур рўйхатга ноқонуний фаолият юритувчи VPN-сервиснинг Telegram'даги канали ҳаволаси киритилган. Натижада, ушбу ҳавола таркибида t.me домени мавжуд бўлгани учун бутун бир домен зонаси оператори томонидан хизмат кўрсатиш тўхтатилган.

Кибержиноятчиларнинг севимли воситаси

Гап 2014-йилдан буён фаолият юритиб келган ва яширин форумларда фаол тарғиб қилинган аноним VPN-сервис ҳақида бормоқда. Ушбу сервис фойдаланувчиларнинг ҳаракатлари ҳақида ҳеч қандай журнал (лог) юритмаслиги ва ҳуқуқ-тартибот идоралари билан ҳамкорлик қилмаслиги билан танилган эди. Айнан шу хусусиятлари туфайли у кибержиноятчилар орасида оммалашган.

АҚШ ва Европа ҳуқуқ-тартибот идоралари маълумотларига кўра, ушбу сервис инфратузилмасидан камида 25 та йирик хакерлик гуруҳи фойдаланган. Хусусан, товламачилик дастурлари (рансомваре) ёрдамида ҳужум уюштирувчи гуруҳлар ўз операцияларини яширишда ушбу воситага таянган. 2024-йилнинг май ойида ФҚБ ва Европа полицияси ҳамкорлигида ўтказилган операция натижасида мазкур сервис фаолиятига чек қўйилган эди.

Доменнинг қайта тикланиши

Мессенжер маъмурияти санкцияга тушган канални ўчиргач, Domain.me оператори t.me доменининг иш фаолиятини қайта тиклади. Аввалроқ, тақиқланган ресурсга олиб борувчи ҳавола мавжудлиги сабабли домен блок ҳолатига туширилган эди. Telegram учун бу жуда муҳим масала, чунки t.me домени фойдаланувчилар, каналлар ва ботларга қисқа ҳавола беришда асосий восита ҳисобланади.

Ушбу ҳолат Telegram каби йирик платформалар учун халқаро санкциялар ва ҳуқуқий талабларга риоя қилиш қанчалик муҳимлигини яна бир бор кўрсатди. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бу янгилик аҳамиятли, чунки мессенжер ичидаги кўплаб сервислар ва оммавий каналлар айнан t.me префикси орқали ишлайди. Агар домен тўлиқ блокланганида, мессенжернинг ташқи ҳаволалар тизими бутунлай ишдан чиқиши мумкин эди.

Ҳозирда Telegram ва t.me домени одатдаги режимда ишламоқда. Мессенжер жамоаси келгусида бундай ҳолатлар такрорланмаслиги учун санксион рўйхатлардаги контентни янада қаттиқроқ назорат қилиши кутилмоқда. ixbt.com маълумотларига кўра, бу каби блокировкалар технологик гигантлар ва давлатлараро тартибга солувчи органлар ўртасидаги муносабатларнинг янги босқичини англатади.

TelegramVPNКибержиноятСанкцияДомен
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX собиқ муҳандиси коинот саноатида инқилоб қилмоқчи: Сенра лойиҳасига 65 млн доллар тикилдиSpaceX собиқ муҳандиси коинот саноатида инқилоб қилмоқчи: Сенра лойиҳасига 65 млн доллар тикилдиБугун, 15:58Yandex ўзининг илк шаҳар маконини очмоқда: Технология ва маданият уйғунлигиYandex ўзининг илк шаҳар маконини очмоқда: Технология ва маданият уйғунлигиБугун, 14:50Нокиа ва NVIDIA сунъий интеллектга асосланган дунёдаги илк радиоалоқа платформасини яратдиНокиа ва NVIDIA сунъий интеллектга асосланган дунёдаги илк радиоалоқа платформасини яратдиБугун, 13:53Xiaomi смартфонлари учун Android 17 асосидаги HyperOS 3.3 талқини тақдим этилдиXiaomi смартфонлари учун Android 17 асосидаги HyperOS 3.3 талқини тақдим этилдиБугун, 13:26Эҳтиёт бўлинг: Samsung 870 EVО SSD дискларининг ўта хавфли сохта нусхалари пайдо бўлдиЭҳтиёт бўлинг: Samsung 870 EVО SSD дискларининг ўта хавфли сохта нусхалари пайдо бўлдиБугун, 12:52Буюк Британияда ўсмирлар учун тунги «комендантлик соати» жорий этилмоқдаБуюк Британияда ўсмирлар учун тунги «комендантлик соати» жорий этилмоқдаБугун, 12:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди