BMWда ЙПХ ходимини урган ўсмирнинг суди нега ёпиқ ўтмоқда?

·47·Жамият
BMWда ЙПХ ходимини урган ўсмирнинг суди нега ёпиқ ўтмоқда?

Тошкент шаҳрида ЙПХ инспекторининг ҳалок бўлишига сабаб бўлган йўл-транспорт ҳодисаси юзасидан жиноят иши судда кўриб чиқила бошланди. Судланувчилар ўриндиғида BMW автомашинасини ҳайдаган 10-синф ўқувчиси Дониёр Турғунов турибди.

Маълум қилинишича, иш вояга етмаган шахсга оид бўлгани сабабли суд муҳокамалари ёпиқ тарзда ўтказилмоқда. Дастлабки суд мажлиси 26 июнь куни Жиноят ишлари бўйича Миробод туман судида бўлиб ўтган.

Тергов материалларига кўра, ўсмирга нисбатан Жиноят кодексининг 104-моддаси 3-қисми «д» банди, яъни одам ўлимига сабаб бўлган қасддан оғир тан жароҳати етказиш моддаси билан айблов қўйилган.

Эслатиб ўтамиз, фожиали ҳодиса жорий йилнинг 25 февраль куни Тошкент шаҳрининг Миробод туманида содир бўлган. Ҳайдовчилик гувоҳномасига эга бўлмаган 10-синф ўқувчиси Дониёр Турғунов BMW M4 русумли автомашинани бошқариб кетаётган вақтда Йўл-патруль хизмати инспектори Хосилбек Эшназаровни уриб юборган.

Инспектор оғир жароҳатлар билан шифохонага ётқизилган. Бироқ шифокорларнинг барча саъй-ҳаракатларига қарамасдан, у уч кундан сўнг вафот этган.

Мазкур ҳодисадан кейин гумонланувчи қамоққа олинган. Тергов давомида унга транспорт воситасини олиб қочиш ҳамда одам ўлимига сабаб бўлган оғир тан жароҳати етказиш билан боғлиқ моддалар бўйича айблов эълон қилинган.

Айни пайтда жиноят иши юзасидан суд муҳокамалари давом этмоқда.

ТошкентДониёр ТурғуновBMWҲосилбек ЭшназаровМиробод
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

662 та кибержиноят фош этилди: 4 млрд сўм қайтарилди662 та кибержиноят фош этилди: 4 млрд сўм қайтарилдиБугун, 16:07Бир коса сув ҳаёт сақлайди: Тошкентда меҳр чақирувиБир коса сув ҳаёт сақлайди: Тошкентда меҳр чақирувиБугун, 15:59Наманганда чўмилган 27 ёшли йигит чўкиб кетдиНаманганда чўмилган 27 ёшли йигит чўкиб кетдиБугун, 15:13Беларусга ишга кетган ўзбекистонликлар: «Бу маошга ишлашдан кўра, юртга қайтганимиз яхши»Беларусга ишга кетган ўзбекистонликлар: «Бу маошга ишлашдан кўра, юртга қайтганимиз яхши»Бугун, 13:26Бугундан «перевод» ва ўқишни тиклаш учун аризалар қабули бошланди!Бугундан «перевод» ва ўқишни тиклаш учун аризалар қабули бошланди!Бугун, 13:25Самарқандда ниқобли шахс банкка бостириб кириб, пул талаб қилдиСамарқандда ниқобли шахс банкка бостириб кириб, пул талаб қилдиБугун, 13:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!