BMW компанияси янги i3 Touring электр универсалини синовдан ўтказмоқда

·11·Авто
BMW компанияси янги i3 Touring электр универсалини синовдан ўтказмоқда

Германиянинг BMW автоконцерни ўзининг энг машҳур моделларидан бири бўлган 3-сериянинг тўлиқ электр талқини — i3 Touring устида иш олиб бормоқда. Autocar нашрининг жосуслик суратларига таяниб хабар беришича, янги электромобил илк бор йўл синовлари жараёнида камерага тушиб қолган. Ушбу модел бренднинг келажакдаги стратегиясини белгилаб берувчи Неуе Классе платформасига асосланган илк авлод вакилларидан бири бўлади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Гарчи синовдан ўтаётган прототипнинг орқа қисми махсус ниқоб билан яширилган бўлса-да, унинг силуэти седан версиясига қараганда узунроқ ва том қисми қияроқ экани кўриниб турибди. BMW Груп раҳбари Оливер Зипсе аввалроқ таъкидлаганидек, Touring кузови компаниянинг бизнес мижозлари ва оилавий ҳайдовчилари орасида доимо севимли бўлиб келган. Янги электр универсал айнан шу аудитория учун мўлжалланган.

Кенгроқ юкхона ва техник ўзгаришлар

Ҳозирги ички ёнув двигателли 3 Сериес моделларида юкхона ҳажми седанда 480 литрни, универсалда эса 500 литрни ташкил этади. Янги i3 Touring моделида бу кўрсаткич сезиларли даражада ошиши кутилмоқда. Бироқ, суратларга қараганда, BMW мухлислари яхши кўрадиган ўзига хос хусусият — орқа ойнанинг алоҳида очилиш функцияси (сплит таилгате) янги авлодда сақланиб қолинмаслиги мумкин.

i3 ва у билан боғлиқ бўлган iX3 кроссовери BMW компаниясининг Неуе Классе даврини бошлаб беради. Бу шунчаки янги модел эмас, балки бренднинг электромобиллар ишлаб чиқаришга бўлган ёндашувини бутунлай ўзгартирувчи муҳандислик фалсафасидир. Ушбу платформа 60 йил аввал брендни жаҳон бозорида етакчига айлантирган классик Неуе Классе моделларидан илҳомланган.

Техник имкониятлар борасида i3 седани бир қувватланишда 912 километр (567 мил) масофа босиб ўтиши билан соҳадаги энг яхши кўрсаткичлардан бирини қайд этган эди. Touring версиясининг аэродинамик хусусиятлари бироз пастроқ бўлиши сабабли, унинг юриш масофаси седанга қараганда бироз камроқ бўлиши тахмин қилинмоқда. Шунга қарамай, у ўз сегментида энг узоқ масофани босиб ўтувчи универсаллардан бири бўлиб қолади.

Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам BMW брендининг электр моделлари, хусусан i4 ва i7 каби седанлар оммалашиб бормоқда. i3 Touring модели оилавий фойдаланиш ва узоқ масофали саёҳатлар учун қулайлиги билан маҳаллий премиум сегмент харидорларида катта қизиқиш уйғотиши мумкин. Нарх масаласида эса универсал версия седандан бироз қимматроқ бўлиши кутилмоқда.

BMWЭлектромобилI3 TouringНеуе КлассеАвто
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламасLand Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламасБугун, 15:52Volkswagen янги ИД Кросс электромобилини тақдим этди: Renault 4 га муносиб рақибVolkswagen янги ИД Кросс электромобилини тақдим этди: Renault 4 га муносиб рақибБугун, 15:25Geely компанияси янги EX2 электромобилини тақдим этди: Европа бозори учун арзон хатчбекGeely компанияси янги EX2 электромобилини тақдим этди: Европа бозори учун арзон хатчбекБугун, 14:27BYD компанияси Toyota тахтига кўз тикмоқда: АҚШ бозорига эҳтиёж йўқBYD компанияси Toyota тахтига кўз тикмоқда: АҚШ бозорига эҳтиёж йўқБугун, 14:27Бензин, дизел ёки электромобил: хизмат автомобили учун қайси бири маъқул?Бензин, дизел ёки электромобил: хизмат автомобили учун қайси бири маъқул?Бугун, 12:23Jeep Компасс 4xe: Афсонавий бренднинг янги электр йўлтанламаси тақдим этилдиJeep Компасс 4xe: Афсонавий бренднинг янги электр йўлтанламаси тақдим этилдиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
BYD компанияси 10 дақиқада қувватланадиган янги Танг йўлтанламасини тақдим этди
BYD компанияси 10 дақиқада қувватланадиган янги Танг йўлтанламасини тақдим этди