BMW компанияси янги i3 Touring электр универсалини синовдан ўтказмоқда
Германиянинг BMW автоконцерни ўзининг энг машҳур моделларидан бири бўлган 3-сериянинг тўлиқ электр талқини — i3 Touring устида иш олиб бормоқда. Autocar нашрининг жосуслик суратларига таяниб хабар беришича, янги электромобил илк бор йўл синовлари жараёнида камерага тушиб қолган. Ушбу модел бренднинг келажакдаги стратегиясини белгилаб берувчи Неуе Классе платформасига асосланган илк авлод вакилларидан бири бўлади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Гарчи синовдан ўтаётган прототипнинг орқа қисми махсус ниқоб билан яширилган бўлса-да, унинг силуэти седан версиясига қараганда узунроқ ва том қисми қияроқ экани кўриниб турибди. BMW Груп раҳбари Оливер Зипсе аввалроқ таъкидлаганидек, Touring кузови компаниянинг бизнес мижозлари ва оилавий ҳайдовчилари орасида доимо севимли бўлиб келган. Янги электр универсал айнан шу аудитория учун мўлжалланган.
Кенгроқ юкхона ва техник ўзгаришларҲозирги ички ёнув двигателли 3 Сериес моделларида юкхона ҳажми седанда 480 литрни, универсалда эса 500 литрни ташкил этади. Янги i3 Touring моделида бу кўрсаткич сезиларли даражада ошиши кутилмоқда. Бироқ, суратларга қараганда, BMW мухлислари яхши кўрадиган ўзига хос хусусият — орқа ойнанинг алоҳида очилиш функцияси (сплит таилгате) янги авлодда сақланиб қолинмаслиги мумкин.
i3 ва у билан боғлиқ бўлган iX3 кроссовери BMW компаниясининг Неуе Классе даврини бошлаб беради. Бу шунчаки янги модел эмас, балки бренднинг электромобиллар ишлаб чиқаришга бўлган ёндашувини бутунлай ўзгартирувчи муҳандислик фалсафасидир. Ушбу платформа 60 йил аввал брендни жаҳон бозорида етакчига айлантирган классик Неуе Классе моделларидан илҳомланган.
Техник имкониятлар борасида i3 седани бир қувватланишда 912 километр (567 мил) масофа босиб ўтиши билан соҳадаги энг яхши кўрсаткичлардан бирини қайд этган эди. Touring версиясининг аэродинамик хусусиятлари бироз пастроқ бўлиши сабабли, унинг юриш масофаси седанга қараганда бироз камроқ бўлиши тахмин қилинмоқда. Шунга қарамай, у ўз сегментида энг узоқ масофани босиб ўтувчи универсаллардан бири бўлиб қолади.
Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам BMW брендининг электр моделлари, хусусан i4 ва i7 каби седанлар оммалашиб бормоқда. i3 Touring модели оилавий фойдаланиш ва узоқ масофали саёҳатлар учун қулайлиги билан маҳаллий премиум сегмент харидорларида катта қизиқиш уйғотиши мумкин. Нарх масаласида эса универсал версия седандан бироз қимматроқ бўлиши кутилмоқда.
…