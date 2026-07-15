Volkswagen янги ИД Кросс электромобилини тақдим этди: Renault 4 га муносиб рақиб

·13·Авто
Volkswagen янги ИД Кросс электромобилини тақдим этди: Renault 4 га муносиб рақиб

Германиянинг Volkswagen концерни ўзининг ихчам кроссоверлар қаторини кенгайтиришда давом этмоқда. Компания расман ИД Кросс моделини намойиш этди. Ушбу янги электромобил оммабоп Т-Кросс моделининг электр версияси ҳисобланиб, бозорда Renault 4 ва Ford Пума Ген-Э каби жиддий рақиблар билан курашишга мўлжалланган. Бу ҳақда Autocar нашри маълумотларига таяниб Zamin.uz хабар бермоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

ИД Кросс модели Volkswagen Груп томонидан ишлаб чиқилган янги МEБ+ платформасида қурилган тўртинчи электромобил бўлди. Мазкур архитектура ИД 3 ва ИД 4 каби йирикроқ моделларда қўлланиладиган платформанинг соддалаштирилган ва ихчамлаштирилган кўринишидир. Гарчи ташқи ўлчамлари бўйича у ички ёнув двигателли Т-Кросс моделидан бироз каттароқ бўлса-да, муҳандислар электр тизимларининг ихчам жойлашуви эвазига салон кенглигини сезиларли даражада оширишга муваффақ бўлишган.

Интерер дизайни ва эргономикадаги ўзгаришлар

Автомобилнинг ички қисми "шинам меҳмонхона" муҳитини эслатади. Volkswagen дизайн директори Андреас Миндтнинг сўзларига кўра, интерер "ҳақиқий дўстдек" туюлиши учун лойиҳалаштирилган. Марказий консол, асбоблар панели ва эшик карталари сифатли мато билан қопланган бўлиб, бу ёруғлик тизими билан биргаликда ўзгача қулайлик яратади. Юк хонаси ҳажми 475 литрни ташкил этади, бу Т-Кросс кўрсаткичидан 20 литрга кўпдир. Шунингдек, капот остида қувватлаш кабеллари учун махсус 22 литрли кичик бўлма ҳам мавжуд.

Энг муҳим янгиликлардан бири — Volkswagen сенсорли бошқарувдан воз кечиб, жисмоний тугмаларга қайтаётганидир. Рул ва асбоблар панелида анъанавий тугмалар ўрнатилган бўлиб, улар ҳайдовчига аниқроқ алоқа (тактил жавоб) беради. Андреас Миндт аввалроқ тугмалардан воз кечиш компания учун хато бўлганини тан олган эди. Эндиликда марказий консолда мультимедиа тизими овозини бошқариш учун қулай айланма контроллер ҳам пайдо бўлди.

Техник хусусиятлар ва қувват захираси

ИД Кросс харидорларга уч хил қувватдаги олд двигателлар билан таклиф этилади: 114, 133 ва 208 от кучига эга агрегатлар. Шунингдек, аккумулятор бўйича ҳам икки хил танлов мавжуд:

  • 37 кВ/соат сиғимли литий-темир-фосфатли аккумулятор (бир қувватда 315 км масофа босади);
  • 52 кВ/соат сиғимли никел-марганец-кобалтли аккумулятор (бир қувватда 436 км масофа босади).
Қувватлаш тезлиги ҳам замонавий талабларга жавоб беради. Кичикроқ аккумулятор 90 кВ гача, каттаси эса 105 кВ гача бўлган тезкор қувватлаш станцияларини қўллаб-қувватлайди. Ҳар икки ҳолатда ҳам электромобилни 10 фоиздан 80 фоизгача қувватлантириш учун ярим соатдан камроқ вақт сарфланади.

Ушбу моделнинг Ўзбекистон бозорига кириб келиши ихчам кроссоверлар сегментида рақобатни янада кучайтириши кутилмоқда. Ҳозирда мамлакатимизда BYD ва бошқа Хитой брендлари устунлик қилаётган бир пайтда, Volkswagen ИД Кросс каби Европа моделлари ўзининг эргономикаси ва анъанавий бошқарув элементлари билан харидорлар эътиборини тортиши мумкин.

VolkswagenИД КроссЭлектромобилКроссоверАвто
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламасLand Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламасБугун, 15:52BMW компанияси янги i3 Touring электр универсалини синовдан ўтказмоқдаBMW компанияси янги i3 Touring электр универсалини синовдан ўтказмоқдаБугун, 15:24Geely компанияси янги EX2 электромобилини тақдим этди: Европа бозори учун арзон хатчбекGeely компанияси янги EX2 электромобилини тақдим этди: Европа бозори учун арзон хатчбекБугун, 14:27BYD компанияси Toyota тахтига кўз тикмоқда: АҚШ бозорига эҳтиёж йўқBYD компанияси Toyota тахтига кўз тикмоқда: АҚШ бозорига эҳтиёж йўқБугун, 14:27Бензин, дизел ёки электромобил: хизмат автомобили учун қайси бири маъқул?Бензин, дизел ёки электромобил: хизмат автомобили учун қайси бири маъқул?Бугун, 12:23Jeep Компасс 4xe: Афсонавий бренднинг янги электр йўлтанламаси тақдим этилдиJeep Компасс 4xe: Афсонавий бренднинг янги электр йўлтанламаси тақдим этилдиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
BYD компанияси 10 дақиқада қувватланадиган янги Танг йўлтанламасини тақдим этди
BYD компанияси 10 дақиқада қувватланадиган янги Танг йўлтанламасини тақдим этди