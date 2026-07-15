Volkswagen янги ИД Кросс электромобилини тақдим этди: Renault 4 га муносиб рақиб
Германиянинг Volkswagen концерни ўзининг ихчам кроссоверлар қаторини кенгайтиришда давом этмоқда. Компания расман ИД Кросс моделини намойиш этди. Ушбу янги электромобил оммабоп Т-Кросс моделининг электр версияси ҳисобланиб, бозорда Renault 4 ва Ford Пума Ген-Э каби жиддий рақиблар билан курашишга мўлжалланган. Бу ҳақда Autocar нашри маълумотларига таяниб Zamin.uz хабар бермоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
ИД Кросс модели Volkswagen Груп томонидан ишлаб чиқилган янги МEБ+ платформасида қурилган тўртинчи электромобил бўлди. Мазкур архитектура ИД 3 ва ИД 4 каби йирикроқ моделларда қўлланиладиган платформанинг соддалаштирилган ва ихчамлаштирилган кўринишидир. Гарчи ташқи ўлчамлари бўйича у ички ёнув двигателли Т-Кросс моделидан бироз каттароқ бўлса-да, муҳандислар электр тизимларининг ихчам жойлашуви эвазига салон кенглигини сезиларли даражада оширишга муваффақ бўлишган.
Интерер дизайни ва эргономикадаги ўзгаришларАвтомобилнинг ички қисми "шинам меҳмонхона" муҳитини эслатади. Volkswagen дизайн директори Андреас Миндтнинг сўзларига кўра, интерер "ҳақиқий дўстдек" туюлиши учун лойиҳалаштирилган. Марказий консол, асбоблар панели ва эшик карталари сифатли мато билан қопланган бўлиб, бу ёруғлик тизими билан биргаликда ўзгача қулайлик яратади. Юк хонаси ҳажми 475 литрни ташкил этади, бу Т-Кросс кўрсаткичидан 20 литрга кўпдир. Шунингдек, капот остида қувватлаш кабеллари учун махсус 22 литрли кичик бўлма ҳам мавжуд.
Энг муҳим янгиликлардан бири — Volkswagen сенсорли бошқарувдан воз кечиб, жисмоний тугмаларга қайтаётганидир. Рул ва асбоблар панелида анъанавий тугмалар ўрнатилган бўлиб, улар ҳайдовчига аниқроқ алоқа (тактил жавоб) беради. Андреас Миндт аввалроқ тугмалардан воз кечиш компания учун хато бўлганини тан олган эди. Эндиликда марказий консолда мультимедиа тизими овозини бошқариш учун қулай айланма контроллер ҳам пайдо бўлди.
Техник хусусиятлар ва қувват захирасиИД Кросс харидорларга уч хил қувватдаги олд двигателлар билан таклиф этилади: 114, 133 ва 208 от кучига эга агрегатлар. Шунингдек, аккумулятор бўйича ҳам икки хил танлов мавжуд:
- 37 кВ/соат сиғимли литий-темир-фосфатли аккумулятор (бир қувватда 315 км масофа босади);
- 52 кВ/соат сиғимли никел-марганец-кобалтли аккумулятор (бир қувватда 436 км масофа босади).
Ушбу моделнинг Ўзбекистон бозорига кириб келиши ихчам кроссоверлар сегментида рақобатни янада кучайтириши кутилмоқда. Ҳозирда мамлакатимизда BYD ва бошқа Хитой брендлари устунлик қилаётган бир пайтда, Volkswagen ИД Кросс каби Европа моделлари ўзининг эргономикаси ва анъанавий бошқарув элементлари билан харидорлар эътиборини тортиши мумкин.
…