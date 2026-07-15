Наманганда чўмилган 27 ёшли йигит чўкиб кетди

·39·Жамият
Наманганда чўмилган 27 ёшли йигит чўкиб кетди

Наманган вилояти ҳудудидан оқиб ўтувчи Сирдарё дарёсида яна бир ачинарли ҳодиса юз берди. Чўмилиш вақтида 27 ёшли йигит сувга чўкиб кетгани ҳақида хабар берилди.

Маълум қилинишича, марҳум 1999 йилда туғилган бўлиб, Фарғона вилоятининг Учкўприк туманида яшаган. У Наманган туманидаги “Оқ ер” маҳалласи ҳудудидан ўтувчи Сирдарё дарёсида чўмилаётган вақтда эҳтиётсизлик оқибатида сувга ғарқ бўлган.

Ҳодиса ҳақида 12 июль куни соат 18:26 да 112 ягона қутқарув хизматига хабар келиб тушган. Шундан сўнг воқеа жойига Фавқулодда вазиятлар хизмати қутқарувчилари жалб этилган.

Айни пайтда Наманган вилояти Фавқулодда вазиятлар бошқармасининг махсус қидирув-қутқарув отряди ғаввослари сув остида, ёнғин-қутқарув бўлинмалари эса сув юзасида қидирув ишларини узлуксиз давом эттирмоқда.

Мутасадди идоралар фуқароларни белгиланмаган жойларда чўмилмасликка, сув ҳавзаларида хавфсизлик қоидаларига қатъий риоя қилишга чақирмоқда.

НаманганСирдарёУчкўприкФарғона
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

662 та кибержиноят фош этилди: 4 млрд сўм қайтарилди662 та кибержиноят фош этилди: 4 млрд сўм қайтарилдиБугун, 16:07Бир коса сув ҳаёт сақлайди: Тошкентда меҳр чақирувиБир коса сув ҳаёт сақлайди: Тошкентда меҳр чақирувиБугун, 15:59BMWда ЙПХ ходимини урган ўсмирнинг суди нега ёпиқ ўтмоқда?BMWда ЙПХ ходимини урган ўсмирнинг суди нега ёпиқ ўтмоқда?Бугун, 15:15Беларусга ишга кетган ўзбекистонликлар: «Бу маошга ишлашдан кўра, юртга қайтганимиз яхши»Беларусга ишга кетган ўзбекистонликлар: «Бу маошга ишлашдан кўра, юртга қайтганимиз яхши»Бугун, 13:26Бугундан «перевод» ва ўқишни тиклаш учун аризалар қабули бошланди!Бугундан «перевод» ва ўқишни тиклаш учун аризалар қабули бошланди!Бугун, 13:25Самарқандда ниқобли шахс банкка бостириб кириб, пул талаб қилдиСамарқандда ниқобли шахс банкка бостириб кириб, пул талаб қилдиБугун, 13:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!