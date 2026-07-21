Toyota заводида янги давр: Тенет A8 бизнес-седанлари ишлаб чиқарила бошланди

·0·Авто
Toyota заводида янги давр: Тенет A8 бизнес-седанлари ишлаб чиқарила бошланди

Россиянинг Санкт-Петербург шаҳридаги Шушари ҳудудида жойлашган собиқ Toyota заводи ўз фаолиятини янги бренд остида қайта тиклади. "АГР" холдинги ушбу саноат майдончасида Тенет A8 флагман седанларини серияли равишда ишлаб чиқариш бошланганини расман эълон қилди. Бу воқеа минтақадаги автомобил саноатининг трансформацияси ва Хитой технологиялари асосида янги брендларнинг шаклланишида муҳим босқич ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ишлаб чиқариш жараёни шунчаки йиғишдан иборат бўлмай, тўлиқ сиклни қамраб олган. ixbt.com маълумотига кўра, заводда автомобил кузовларини пайвандлаш, бўяш ва якуний йиғув ишлари йўлга қўйилган. Ҳозирда ушбу корхонада Россиянинг "АГР" холдинги ва Хитойнинг Дефетоо компанияси ҳамкорлигида яратилган Желанд, Esteo ва Тенет каби учта алоҳида бренд остида автомобиллар конвеердан чиқмоқда.

Техник хусусиятлар ва имкониятлар

Тенет A8 модели ўзининг техник кўрсаткичлари билан бизнес-класс сегментидан мустаҳкам ўрин эгаллашни кўзламоқда. Автомобил харидорларга икки хил турдаги бензинли турбомоторлар билан таклиф этилади. Биринчи вариант 1,6 литрли двигател бўлиб, у 150 от кучига эга. Юқори комплектациялар учун эса 197 от кучи ишлаб чиқарадиган 2,0 литрли кучлироқ агрегат кўзда тутилган.

Седаннинг габарит ўлчамлари ҳам диққатга сазовор: узунлиги 4757 мм, кенглиги 1832 мм ва баландлиги 1469 мм ни ташкил этади. Ғилдираклар базаси 2770 мм га тенг бўлиб, бу салонда йўловчилар учун кенг майдон яратилишини таъминлайди. Мазкур ўлчамлар Тенет A8 моделини ўз сегментидаги рақобатчилари билан тенг даражада курашишига имкон беради.

Хитой технологияси ва маҳаллий мослашув

Аслида Тенет A8 модели Хитойнинг машҳур Chery Arrizo 8 седани негизида яратилган. Бироқ, ишлаб чиқарувчилар автомобилни маҳаллий иқлим шароитларига мослаштиришга алоҳида эътибор қаратишган. Хусусан, Россия бозори учун мўлжалланган нусхалар кенгайтирилган "қишки пакет" билан жиҳозланган бўлиб, у совуқ об-ҳавода ҳайдовчи ва йўловчилар учун қўшимча қулайликлар яратади.

Ҳозирча янги флагманнинг сотув нархлари очиқланмаган. Экспертларнинг фикрича, Toyota бренди кетганидан сўнг бўшаб қолган бизнес-седанлар бозорида Тенет A8 ўз харидорларини топиши кутилмоқда. Автомобилнинг ташқи кўриниши ва ички интерери замонавий талабларга тўлиқ жавоб беради, бу эса уни ҳам корпоратив мижозлар, ҳам шахсий фойдаланувчилар учун жозибадор қилади.

Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам Chery моделлари, жумладан Арризо 8 седани оммалашиб бораётганини ҳисобга олсак, қўшни минтақадаги ушбу янгилик соҳа мутахассислари учун қизиқарли бўлиши табиий. Зеро, минтақавий ишлаб чиқаришнинг кенгайиши рақобатни кучайтиради ва истеъмолчиларга кенгроқ танлов имконини беради.

ToyotaТенет A8АвтомобилРоссияChery Arrizo 8
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Суперкар конфигураторлари: Автомобил ишқибозлари учун янги давр кўнгилочар машғулотиСуперкар конфигураторлари: Автомобил ишқибозлари учун янги давр кўнгилочар машғулотиБугун, 19:58Geely компанияси 1129 от кучига эга Galaxy Баттлешип 700 йўлтанламасини тақдим этадиGeely компанияси 1129 от кучига эга Galaxy Баттлешип 700 йўлтанламасини тақдим этадиБугун, 17:52Қирувчи самолётлардан суперкарларга: McLaren янги углеродли лента технологиясини жорий этдиҚирувчи самолётлардан суперкарларга: McLaren янги углеродли лента технологиясини жорий этдиБугун, 15:57Электромобиллар кутилганидан чидамлироқ: 100 000 км масофадан сўнг батареялар ҳолатиЭлектромобиллар кутилганидан чидамлироқ: 100 000 км масофадан сўнг батареялар ҳолатиБугун, 15:56Kia EV3 GT: Жанубий Корея бренди 288 от кучига эга янги хатчбекни тақдим этдиKia EV3 GT: Жанубий Корея бренди 288 от кучига эга янги хатчбекни тақдим этдиБугун, 13:59Kia EV4 GT: Электр спорт хатчбеклари бозорида янги давр бошланмоқдаKia EV4 GT: Электр спорт хатчбеклари бозорида янги давр бошланмоқдаБугун, 13:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан