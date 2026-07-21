Toyota заводида янги давр: Тенет A8 бизнес-седанлари ишлаб чиқарила бошланди
Россиянинг Санкт-Петербург шаҳридаги Шушари ҳудудида жойлашган собиқ Toyota заводи ўз фаолиятини янги бренд остида қайта тиклади. "АГР" холдинги ушбу саноат майдончасида Тенет A8 флагман седанларини серияли равишда ишлаб чиқариш бошланганини расман эълон қилди. Бу воқеа минтақадаги автомобил саноатининг трансформацияси ва Хитой технологиялари асосида янги брендларнинг шаклланишида муҳим босқич ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ишлаб чиқариш жараёни шунчаки йиғишдан иборат бўлмай, тўлиқ сиклни қамраб олган. ixbt.com маълумотига кўра, заводда автомобил кузовларини пайвандлаш, бўяш ва якуний йиғув ишлари йўлга қўйилган. Ҳозирда ушбу корхонада Россиянинг "АГР" холдинги ва Хитойнинг Дефетоо компанияси ҳамкорлигида яратилган Желанд, Esteo ва Тенет каби учта алоҳида бренд остида автомобиллар конвеердан чиқмоқда.
Техник хусусиятлар ва имкониятларТенет A8 модели ўзининг техник кўрсаткичлари билан бизнес-класс сегментидан мустаҳкам ўрин эгаллашни кўзламоқда. Автомобил харидорларга икки хил турдаги бензинли турбомоторлар билан таклиф этилади. Биринчи вариант 1,6 литрли двигател бўлиб, у 150 от кучига эга. Юқори комплектациялар учун эса 197 от кучи ишлаб чиқарадиган 2,0 литрли кучлироқ агрегат кўзда тутилган.
Седаннинг габарит ўлчамлари ҳам диққатга сазовор: узунлиги 4757 мм, кенглиги 1832 мм ва баландлиги 1469 мм ни ташкил этади. Ғилдираклар базаси 2770 мм га тенг бўлиб, бу салонда йўловчилар учун кенг майдон яратилишини таъминлайди. Мазкур ўлчамлар Тенет A8 моделини ўз сегментидаги рақобатчилари билан тенг даражада курашишига имкон беради.
Хитой технологияси ва маҳаллий мослашувАслида Тенет A8 модели Хитойнинг машҳур Chery Arrizo 8 седани негизида яратилган. Бироқ, ишлаб чиқарувчилар автомобилни маҳаллий иқлим шароитларига мослаштиришга алоҳида эътибор қаратишган. Хусусан, Россия бозори учун мўлжалланган нусхалар кенгайтирилган "қишки пакет" билан жиҳозланган бўлиб, у совуқ об-ҳавода ҳайдовчи ва йўловчилар учун қўшимча қулайликлар яратади.
Ҳозирча янги флагманнинг сотув нархлари очиқланмаган. Экспертларнинг фикрича, Toyota бренди кетганидан сўнг бўшаб қолган бизнес-седанлар бозорида Тенет A8 ўз харидорларини топиши кутилмоқда. Автомобилнинг ташқи кўриниши ва ички интерери замонавий талабларга тўлиқ жавоб беради, бу эса уни ҳам корпоратив мижозлар, ҳам шахсий фойдаланувчилар учун жозибадор қилади.
Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам Chery моделлари, жумладан Арризо 8 седани оммалашиб бораётганини ҳисобга олсак, қўшни минтақадаги ушбу янгилик соҳа мутахассислари учун қизиқарли бўлиши табиий. Зеро, минтақавий ишлаб чиқаришнинг кенгайиши рақобатни кучайтиради ва истеъмолчиларга кенгроқ танлов имконини беради.
…