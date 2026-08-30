BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди

·4·Авто
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди

Хитойнинг етакчи автомобилсозлик компанияларидан бири бўлган BYD ўзининг флагман седани Янгванг U7 иштирокида автомобил саноатида камдан-кам учрайдиган ўта шафқатсиз ресурс синовини якунлади. ixbt.com маълумотига кўра, тасодифий дилердан сотиб олинган серияли электромобил атиги тўққиз кунга яқин вақт ичида тўхтовсиз равишда 30 минг километр масофани босиб ўтди ҳамда янги турдаги аккумулятор барқарорлигини амалда исботлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур ўта оғир марафон 8 сутка, 19 соат ва 58 дақиқа давом этди. Хитойнинг Наньнин шаҳрида ўтказилган синовлар вақтида кундузги ҳаво ҳарорати +36 даражадан юқори, намлик эса 80 фоизгача етган. Шароитнинг қийинлигига қарамай, салон ичидаги иқлим назорати доимий равишда +24 даражадаги қулай ҳароратни сақлаб турган. Автомобилнинг бутун синов давомидаги ўртача тезлиги эса соатига 240 километрни ташкил этгани мутахассисларни ҳам ҳайратда қолдирди.

Экстремал шароитдаги юкламалар ва Бладе Баттерй 2.0 имкониятлари

Синовдан кўзланган асосий мақсад нафақат машинанинг умумий чидамлилигини, балки янги авлод Бладе Баттерй 2.0 аккумуляторининг экстремал юкламалардан кейинги ҳолатини баҳолаш эди. Марафон давомида седан 350 мартадан ортиқ ўта тезкор қувватлаш станцияларига уланган. Компания маълумотларига кўра, 30 000 километрлик шиддатли юришдан сўнг ҳам батарея ўзининг дастлабки сиғимининг 98,7 фоизини сақлаб қолган ва бор-йўғи 1,3 фоизга камайган.

Ушбу улкан синов BYD томонидан амалга оширилаётган кенг кўламли тадқиқот дастурининг кичик бир қисмидир холос. Ҳозирги кунда компаниянинг турли синовларида жами 758 та автомобил қатнашмоқда ва уларнинг умумий босиб ўтган масофа кўрсаткичи аллақачон 10,49 миллион километрдан ошиб кетди. Бу эса ишлаб чиқарувчининг ўз маҳсулотлари сифатига қанчалик жиддий ёндашаётганидан далолат беради.

Техник янгиланишлар ва қувват кўрсаткичлари

Бозорга чиқарилганидан бери бир йил ўтиб йирик техник янгиланишларни қабул қилган Янгванг U7 модели таъсирчан техник хусусиятларга эга. Тўлиқ электр қувватида ишлайдиган версия 135,5 ва 150 кВ·соат сиғимли тортиш аккумуляторлари билан таъминланган. Тўртта электр моторидан иборат қурилма 1287 от кучига эга бўлиб, 135,5 кВ·соатлик батареяга эга модификация КLTC сикли бўйича 800 километргача, 150 кВ·соатлик версия эса 1006 километргача масофани босиб ўта олади.

Шунингдек, харидорларга 52,4 кВ·соатлик батарея ва қуввати 1341 от кучига тенг бўлган уланадиган гибрид (PHEV) версияси ҳам таклиф этилади. Хитой бозорида ушбу илғор флагман седанининг бошланғич нархи тахминан 95,4 минг АҚШ долларидан бошланади. Мазкур синов натижалари замонавий электромобиллар анъанавий ёнилғида ишловчи машиналардан қолишмаслиги, ҳатто энг оғир шароитларда ҳам юқори ишончлилик кўрсатишини яна бир бор тасдиқлади.

BYDЯнгванг U7ЭлектромобилБладе БаттерйАвто янгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Toyota ҲиАсе экстремал автодомга айлантирилдиToyota ҲиАсе экстремал автодомга айлантирилдиБугун, 12:21Hyundai натрий батареяларга ўтмоқда: улар 25 йил хизмат қиладиHyundai натрий батареяларга ўтмоқда: улар 25 йил хизмат қиладиКеча, 16:21Geely Galaxy Баттлешип 700 автомобили 6001 метр баландликка чиқдиGeely Galaxy Баттлешип 700 автомобили 6001 метр баландликка чиқдиКеча, 03:58Mitsubishi бозорни забт этмоқчи: Қандай янги автомобиллар чиқарилади?Mitsubishi бозорни забт этмоқчи: Қандай янги автомобиллар чиқарилади?28.08, 19:37BYD олти ойда 10 000 та ўта тезкор қувватлаш станциясини ўрнатдиBYD олти ойда 10 000 та ўта тезкор қувватлаш станциясини ўрнатди28.08, 12:51Xiaomi кроссовери 55 тонналик самосвални муваффақиятли тортдиXiaomi кроссовери 55 тонналик самосвални муваффақиятли тортди28.08, 11:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди