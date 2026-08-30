BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
Хитойнинг етакчи автомобилсозлик компанияларидан бири бўлган BYD ўзининг флагман седани Янгванг U7 иштирокида автомобил саноатида камдан-кам учрайдиган ўта шафқатсиз ресурс синовини якунлади. ixbt.com маълумотига кўра, тасодифий дилердан сотиб олинган серияли электромобил атиги тўққиз кунга яқин вақт ичида тўхтовсиз равишда 30 минг километр масофани босиб ўтди ҳамда янги турдаги аккумулятор барқарорлигини амалда исботлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур ўта оғир марафон 8 сутка, 19 соат ва 58 дақиқа давом этди. Хитойнинг Наньнин шаҳрида ўтказилган синовлар вақтида кундузги ҳаво ҳарорати +36 даражадан юқори, намлик эса 80 фоизгача етган. Шароитнинг қийинлигига қарамай, салон ичидаги иқлим назорати доимий равишда +24 даражадаги қулай ҳароратни сақлаб турган. Автомобилнинг бутун синов давомидаги ўртача тезлиги эса соатига 240 километрни ташкил этгани мутахассисларни ҳам ҳайратда қолдирди.
Экстремал шароитдаги юкламалар ва Бладе Баттерй 2.0 имкониятлариСиновдан кўзланган асосий мақсад нафақат машинанинг умумий чидамлилигини, балки янги авлод Бладе Баттерй 2.0 аккумуляторининг экстремал юкламалардан кейинги ҳолатини баҳолаш эди. Марафон давомида седан 350 мартадан ортиқ ўта тезкор қувватлаш станцияларига уланган. Компания маълумотларига кўра, 30 000 километрлик шиддатли юришдан сўнг ҳам батарея ўзининг дастлабки сиғимининг 98,7 фоизини сақлаб қолган ва бор-йўғи 1,3 фоизга камайган.
Ушбу улкан синов BYD томонидан амалга оширилаётган кенг кўламли тадқиқот дастурининг кичик бир қисмидир холос. Ҳозирги кунда компаниянинг турли синовларида жами 758 та автомобил қатнашмоқда ва уларнинг умумий босиб ўтган масофа кўрсаткичи аллақачон 10,49 миллион километрдан ошиб кетди. Бу эса ишлаб чиқарувчининг ўз маҳсулотлари сифатига қанчалик жиддий ёндашаётганидан далолат беради.
Техник янгиланишлар ва қувват кўрсаткичлариБозорга чиқарилганидан бери бир йил ўтиб йирик техник янгиланишларни қабул қилган Янгванг U7 модели таъсирчан техник хусусиятларга эга. Тўлиқ электр қувватида ишлайдиган версия 135,5 ва 150 кВ·соат сиғимли тортиш аккумуляторлари билан таъминланган. Тўртта электр моторидан иборат қурилма 1287 от кучига эга бўлиб, 135,5 кВ·соатлик батареяга эга модификация КLTC сикли бўйича 800 километргача, 150 кВ·соатлик версия эса 1006 километргача масофани босиб ўта олади.
Шунингдек, харидорларга 52,4 кВ·соатлик батарея ва қуввати 1341 от кучига тенг бўлган уланадиган гибрид (PHEV) версияси ҳам таклиф этилади. Хитой бозорида ушбу илғор флагман седанининг бошланғич нархи тахминан 95,4 минг АҚШ долларидан бошланади. Мазкур синов натижалари замонавий электромобиллар анъанавий ёнилғида ишловчи машиналардан қолишмаслиги, ҳатто энг оғир шароитларда ҳам юқори ишончлилик кўрсатишини яна бир бор тасдиқлади.
…