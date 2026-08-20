Genesis компанияси ўзининг энг йирик электр автомобили GV90ни намойиш этди
Жанубий Кореянинг Genesis автомобилсозлик бренди ўзининг халқаро бозордаги мавқеини янада мустаҳкамлашга қаратилган янги флагман флагман кроссовери — GV90 моделини расман тақдим этди. 2024-йилда намойиш этилган Неолун концепциясининг серияли талқини бўлган ушбу ҳашаматли электромобил компания тарихидаги энг йирик ва энг қимматбаҳо машинага айланди. ixbt.com маълумотига кўра, янги автомобил Европа бозорида сотувга чиқариладиган энг йирик тўлиқ электр транспорт воситаси мақомига даъвогарлик қилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Ушбу кроссовер Genesis брендининг люксавтомобиллар бозоридаги янги босқичини бошлаб беради. Моделнинг тақдимоти компаниянинг ўзининг биринчи махсус G90 лимузинини чиқарганига 10 йил тўлган даврга тўғри келди. Hyundai Мотор Груп президенти Хосе Мунёснинг таъкидлашича, GV90 бренд учун мутлақо янги саҳифа очувчи муҳим қадам бўлиб, у компаниянинг инновациялар ва мукаммалликка интилиш борасидаги узоқ муддатли стратегиясини акс эттиради.
Минималистик дизайн ва улкан ўлчамларТашқи кўриниши жиҳатидан Bentley Bentayga ва Rolls-Royce Cullinan каби ультра-ҳашаматли кроссоверлар билан рақобатлашувчи Genesis GV90 узунлиги бўйича деярли 5,3 метрни ташкил қилади. У концерннинг бошқа моделлари — Kia EV9 ва Hyundai Ioniq 9 кроссоверларидан ҳам йирикроқдир. Автомобил Hyundai гуруҳининг флагман моделлар учун махсус ишлаб чиқилган эMP (Электрик Мобилитй Приме) номли янги модулли электромобил архитектурасига асосланган.
Моделнинг минималистик ва салобатли ташқи дизайни келгусида чиқариладиган барча янги Genesis автомобилларининг қиёфасини белгилаб бериши кутилмоқда. Автомобил корпусининг улкан ўлчамлари ва 3245 миллиметрлик ғилдирак базаси йўловчилар учун кенг ва қулай муҳит яратиш имконини берган. Полнинг бутунлай текислиги эса салон ичидаги бўш жойни янада кенгайтирган.
Шахсий самолёт даражасидаги салонGV90 модели харидорларга икки хил салонда таклиф этилади: етти ўриндиқли анъанавий версия ва юқори тоифадаги Неолун трим даражасидаги тўрт ўриндиқли ВИП-конфигурация. Охирги вариант олдинги ўриндиқларнинг айланиш имконияти ҳамда орқага очиладиган устунсиз эшиклар билан жиҳозланган. Ушбу ўзига хос сурилувчи-илгакли эшик механизми орқали орқа йўловчилар машинага анча қулай ва кенг шароитда чиқиб-тушишлари мумкин.
Компаниянинг анъанавий меҳмондўстлик сиёсатига асосланган салон юқори сифатли материаллар, ўзига хос атрофдаги ёритиш тизимлари ҳамда 25 та динамикдан иборат Банг & Олуфсен аудио тизими билан бойитилган. Мазкур акустик тизим Виртуал Венуе функциясига эга бўлиб, у Бостон симфоник зали ёки Уембли стадиони каби машҳур аренасининг акустик муҳитини автомобил салонида мукаммал даражада такрорлай олади. Европа бозорида сотувлар келгуси йилда бошланиши режалаштирилган.
…