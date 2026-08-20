Genesis компанияси ўзининг энг йирик электр автомобили GV90ни намойиш этди

·1·Авто
Genesis компанияси ўзининг энг йирик электр автомобили GV90ни намойиш этди

Жанубий Кореянинг Genesis автомобилсозлик бренди ўзининг халқаро бозордаги мавқеини янада мустаҳкамлашга қаратилган янги флагман флагман кроссовери — GV90 моделини расман тақдим этди. 2024-йилда намойиш этилган Неолун концепциясининг серияли талқини бўлган ушбу ҳашаматли электромобил компания тарихидаги энг йирик ва энг қимматбаҳо машинага айланди. ixbt.com маълумотига кўра, янги автомобил Европа бозорида сотувга чиқариладиган энг йирик тўлиқ электр транспорт воситаси мақомига даъвогарлик қилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Ушбу кроссовер Genesis брендининг люксавтомобиллар бозоридаги янги босқичини бошлаб беради. Моделнинг тақдимоти компаниянинг ўзининг биринчи махсус G90 лимузинини чиқарганига 10 йил тўлган даврга тўғри келди. Hyundai Мотор Груп президенти Хосе Мунёснинг таъкидлашича, GV90 бренд учун мутлақо янги саҳифа очувчи муҳим қадам бўлиб, у компаниянинг инновациялар ва мукаммалликка интилиш борасидаги узоқ муддатли стратегиясини акс эттиради.

Минималистик дизайн ва улкан ўлчамлар

Ташқи кўриниши жиҳатидан Bentley Bentayga ва Rolls-Royce Cullinan каби ультра-ҳашаматли кроссоверлар билан рақобатлашувчи Genesis GV90 узунлиги бўйича деярли 5,3 метрни ташкил қилади. У концерннинг бошқа моделлари — Kia EV9 ва Hyundai Ioniq 9 кроссоверларидан ҳам йирикроқдир. Автомобил Hyundai гуруҳининг флагман моделлар учун махсус ишлаб чиқилган эMP (Электрик Мобилитй Приме) номли янги модулли электромобил архитектурасига асосланган.

Моделнинг минималистик ва салобатли ташқи дизайни келгусида чиқариладиган барча янги Genesis автомобилларининг қиёфасини белгилаб бериши кутилмоқда. Автомобил корпусининг улкан ўлчамлари ва 3245 миллиметрлик ғилдирак базаси йўловчилар учун кенг ва қулай муҳит яратиш имконини берган. Полнинг бутунлай текислиги эса салон ичидаги бўш жойни янада кенгайтирган.

Шахсий самолёт даражасидаги салон

GV90 модели харидорларга икки хил салонда таклиф этилади: етти ўриндиқли анъанавий версия ва юқори тоифадаги Неолун трим даражасидаги тўрт ўриндиқли ВИП-конфигурация. Охирги вариант олдинги ўриндиқларнинг айланиш имконияти ҳамда орқага очиладиган устунсиз эшиклар билан жиҳозланган. Ушбу ўзига хос сурилувчи-илгакли эшик механизми орқали орқа йўловчилар машинага анча қулай ва кенг шароитда чиқиб-тушишлари мумкин.

Компаниянинг анъанавий меҳмондўстлик сиёсатига асосланган салон юқори сифатли материаллар, ўзига хос атрофдаги ёритиш тизимлари ҳамда 25 та динамикдан иборат Банг & Олуфсен аудио тизими билан бойитилган. Мазкур акустик тизим Виртуал Венуе функциясига эга бўлиб, у Бостон симфоник зали ёки Уембли стадиони каби машҳур аренасининг акустик муҳитини автомобил салонида мукаммал даражада такрорлай олади. Европа бозорида сотувлар келгуси йилда бошланиши режалаштирилган.

GenesisЭлектромобилКроссоверАвтоянгиликларHyundai
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда энг қиммат машина бўйича янги мутлақ рекорд ўрнатилдиАҚШда энг қиммат машина бўйича янги мутлақ рекорд ўрнатилдиКеча, 18:39Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилдиHyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилдиКеча, 13:28Буюк Британияда кабинасиз ва автоном юк автомобили яратилмоқдаБуюк Британияда кабинасиз ва автоном юк автомобили яратилмоқдаКеча, 11:53Геррй МкГоверн Range Rover давридан кейинги ҳаёти ҳақида гапирдиГеррй МкГоверн Range Rover давридан кейинги ҳаёти ҳақида гапирдиКеча, 10:51BMW гуруҳи таркибидаги Mini брендининг келажаги остидаги саволларBMW гуруҳи таркибидаги Mini брендининг келажаги остидаги саволларКеча, 09:56Porsche мухлислари учун афсонавий Мезгер двигатели тарихиPorsche мухлислари учун афсонавий Мезгер двигатели тарихи18.08, 18:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
BYD Британия бозорига 402 от кучига эга янги гибрид кроссоверини чиқарди
BYD Британия бозорига 402 от кучига эга янги гибрид кроссоверини чиқарди
Россияда янги Соллерс S9 йўлтанламаси ишлаб чиқарилади: UAZ заводида катта ўзгаришлар
Россияда янги Соллерс S9 йўлтанламаси ишлаб чиқарилади: UAZ заводида катта ўзгаришлар