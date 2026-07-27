Британияда ишлаб чиқарилган ўнинчи авлод Honda Сивик 5 минг фунт стерлингга баҳоланмоқда

·12·Авто
Британияда ишлаб чиқарилган ўнинчи авлод Honda Сивик 5 минг фунт стерлингга баҳоланмоқда

Буюк Британияда йиғиладиган автомобиллар одатда ҳашаматли, қимматбаҳо ёки спорт моделларига мансуб бўлиб, уларга Aston Martin, McLaren ва Land Rover каби машҳур брендлар мисол бўла олади. Бироқ, ушбу рўйхатда японларнинг ишончли ва Британия заминида ишлаб чиқарилган амалий хатчбеклари ҳам ўзига хос ўрин эгаллайди. Шундай моделлардан бири ўнинчи авлодга мансуб Honda Сивик ҳисобланиб, у оилавий автомобил сифатида харидорларга таклиф этилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу амалий ва бошқаришда завқ берадиган оилавий автомобил илк бор Буюк Британия бозорида 2017-йилда тақдим этилган эди. Ҳозирги кунга келиб, мазкур япон брендининг Британияда йиғилган хатчбек модели иккиламчи бозорда ўртача 5 минг фунт стерлинг атрофидаги нархда харидорларга таклиф қилинмоқда. Бу эса уни ўз синфидаги энг ҳамёнбоп ва жозибали таклифлардан бирига айлантиради.

Амалий ва ишончли оилавий транспорт

Ўнинчи авлод Honda Сивик модели ўзининг кенг салон ва юкхона имкониятлари билан ажралиб туради. Гарчи у оилавий фойдаланиш учун мўлжалланган бўлса-да, муҳандислар ҳайдовчига бошқарув жараёнида юқори динамика ва эмоция улашишга алоҳида эътибор қаратишган. Машинанинг осма тизими ва ўткир бошқаруви кундалик қатновларни ҳам, узоқ масофали сафарларни ҳам қулай қилади.

Буюк Британия заводларида юқори сифат стандартлари асосида йиғилган бу автомобиллар узоқ йиллар давомида муаммосиз хизмат қилиши билан ажралиб туради. Япон муҳандислигининг анъанавий ишончлилиги Британия автомобилсозлик маданияти билан уйғунлашиб, харидорларга пишиқ ва пухта ўйланган техник ечимларни тақдим этади.

Бозордаги ўрни ва истиқболлари

Ҳозирги вақтда 5 минг фунт стерлинг эвазига бундай даражадаги замонавий, тежамкор ва хавфсиз транспорт воситасини топиш кўпчилик учун жозибали имкониятдир. Хатчбек кузовига эга бу модел шаҳар шароитида ҳам, магистралларда ҳам ўзини бирдек яхши кўрсатиб келмоқда. Мутахассисларнинг фикрича, мазкур автомобил ўзининг техник хусусиятларини узоқ вақт давомида сақлаб қолгани сабабли иккиламчи бозорда ўз мавқеини йўқотмаяпти.

Хулоса қилиб айтганда, Honda Сивик модели ўзида оилавий автомобилга хос бўлган амалийлик, японларга хос чидамлилик ва Британия йиғув сифатини муваффақиятли мужассамлаштирган. Нархнинг ҳамёнбоплиги эса ушбу машинага бўлган талабни келгусида ҳам барқарор сақлаб қолишини таъминлайди.

HondaСивикАвтомобилХатчбекБритания
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Land Rover Дисковерй Sport кроссовери ишлаб чиқариши якунланадиLand Rover Дисковерй Sport кроссовери ишлаб чиқариши якунланадиБугун, 10:29Toyota Кровн 2027 тақдим этилди: асосий камчилик бартараф этилдиToyota Кровн 2027 тақдим этилди: асосий камчилик бартараф этилдиБугун, 02:27Митсубиши янги авлод Пажеро йўлтанламасини илк бор намойиш этдиМитсубиши янги авлод Пажеро йўлтанламасини илк бор намойиш этдиКеча, 22:52Honda янги авлод Ридгелине пикапини намойиш этди: Дизайн тубдан ўзгарадиHonda янги авлод Ридгелине пикапини намойиш этди: Дизайн тубдан ўзгарадиКеча, 22:26Буюк Британиянинг янги ҳукумати электромобиллар учун кутилмаган имтиёз эълон қилдиБуюк Британиянинг янги ҳукумати электромобиллар учун кутилмаган имтиёз эълон қилдиКеча, 10:27Renault заводларида оғир меҳнатга чек қўйилди: Калвин роботлари ишга тушдиRenault заводларида оғир меҳнатга чек қўйилди: Калвин роботлари ишга тушдиКеча, 10:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан