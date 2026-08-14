Lamborghini ўзининг энг қувватли Ревуелто СВ гиперкарини намойиш этди
Италиянинг афсонавий спорт автомобиллари ишлаб чиқарувчиси Lamborghini ўзининг флагман гибрид гиперкарининг янада такомиллаштирилган ва экстремал версиясини тақдим этди. Янги Lamborghini Ревуелто СВ модели бренднинг бой автомобилсозлик ДНКсининг яққол ифодаси бўлиб, компания бош директори Штефан Винкелманнинг сўзларига кўра, компания тарихидаги энг илғор ва қувватли модификациялардан бирига айланди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Ixbt.com маълумотига кўра, автомобил ўзининг асосий негизини сақлаб қолган ҳолда, GT3 пойга автомобилларидан илҳомланган ҳолда яратилган. Муҳандислар оддий Ревуелто моделини бешинчи Супер Велосе (СВ) версиясига айлантириб, унинг механик илашиш қобилиятини, пастга босиш кучини ва умумий қувватини сезиларли даражада оширишга муваффақ бўлишди.
Техник янгиланишлар ва динамик кўрсаткичларГиперкар юрагида ўша машҳур 6.5 литр ҳажмли V12 двигател сақланиб қолган, бироқ СВ версияси учта электр моторини ҳаракатга келтириш учун катталаштирилган 7.3 кВ/соат қувватга эга аккумулятор билан жиҳозланди. Бунинг натижасида умумий қувват 50 от кучига ошиб, 1051 от кучини ташкил этди. Бу кўрсаткич машинага асосий рақиби ҳисобланган Ferrari 849 Тестароссадан ўзиб кетиш имконини беради.
Ортган қувват эвазига автомобил 0 дан 100 км/соат тезликка атиги 2.4 сонияда эришади. Шунингдек, янги олд сплиттер ва қизил рангли ҳаво тақсимловчи элементлар, шунингдек, фаол қисм ўрнига ўрнатилган қатъий собит орқа спойлер туфайли янги модел стандарт версияга нисбатан 80 фоизга кўпроқ пастга босиш кучини ҳосил қилади.
Пойга технологиялари ва бошқарувАвтомобилнинг осма тизими Lamborghini Сқуадра Корсе пойга бўлинмаси тажрибасидан келиб чиққан ҳолда ишлаб чиқилган. Янги амортизаторлар сиқилиш ва қайтиш бўйича қўлда созланиши мумкин бўлиб, ҳар бир бурчакда 14 та қаттиқлик даражасини тақдим этади. Муҳандислар эгаларига йўл, трек ва нам об-ҳаво шароитлари учун махсус тавсия этилган созламаларни тақдим этишади.
Тўхташ тизими ҳам тубдан яхшиланди: олд қисмда 420 мм ва орқада 410 мм бўлган янги углерод-керамика тормозлари ўрнатилди. Шунингдек, Темерарио моделидан олинган 6D сенсор технологияси автомобилнинг ҳолатини аниқ ҳисоблаб, динамик бошқарувни яхшилайди. Натижада юқори юкламаларда секинланиш тезлиги 11 фоизга ошди.
Стандарт сифатида Бридгестоне Потенза Расе Р ярим-силлиқ шиналари тақдим этилади, аммо хоҳловчилар ўзгарувчан об-ҳаво шароитлари учун мўлжалланган Потенза Sport вариантини ҳам танлашлари мумкин. Ушбу эксклюзив гиперкар автомобил ихлосмандлари орасида катта қизиқиш уйғотиши кутилмоқда.
…