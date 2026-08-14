Lamborghini ўзининг энг қувватли Ревуелто СВ гиперкарини намойиш этди

·0·Авто
Lamborghini ўзининг энг қувватли Ревуелто СВ гиперкарини намойиш этди

Италиянинг афсонавий спорт автомобиллари ишлаб чиқарувчиси Lamborghini ўзининг флагман гибрид гиперкарининг янада такомиллаштирилган ва экстремал версиясини тақдим этди. Янги Lamborghini Ревуелто СВ модели бренднинг бой автомобилсозлик ДНКсининг яққол ифодаси бўлиб, компания бош директори Штефан Винкелманнинг сўзларига кўра, компания тарихидаги энг илғор ва қувватли модификациялардан бирига айланди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Ixbt.com маълумотига кўра, автомобил ўзининг асосий негизини сақлаб қолган ҳолда, GT3 пойга автомобилларидан илҳомланган ҳолда яратилган. Муҳандислар оддий Ревуелто моделини бешинчи Супер Велосе (СВ) версиясига айлантириб, унинг механик илашиш қобилиятини, пастга босиш кучини ва умумий қувватини сезиларли даражада оширишга муваффақ бўлишди.

Техник янгиланишлар ва динамик кўрсаткичлар

Гиперкар юрагида ўша машҳур 6.5 литр ҳажмли V12 двигател сақланиб қолган, бироқ СВ версияси учта электр моторини ҳаракатга келтириш учун катталаштирилган 7.3 кВ/соат қувватга эга аккумулятор билан жиҳозланди. Бунинг натижасида умумий қувват 50 от кучига ошиб, 1051 от кучини ташкил этди. Бу кўрсаткич машинага асосий рақиби ҳисобланган Ferrari 849 Тестароссадан ўзиб кетиш имконини беради.

Ортган қувват эвазига автомобил 0 дан 100 км/соат тезликка атиги 2.4 сонияда эришади. Шунингдек, янги олд сплиттер ва қизил рангли ҳаво тақсимловчи элементлар, шунингдек, фаол қисм ўрнига ўрнатилган қатъий собит орқа спойлер туфайли янги модел стандарт версияга нисбатан 80 фоизга кўпроқ пастга босиш кучини ҳосил қилади.

Пойга технологиялари ва бошқарув

Автомобилнинг осма тизими Lamborghini Сқуадра Корсе пойга бўлинмаси тажрибасидан келиб чиққан ҳолда ишлаб чиқилган. Янги амортизаторлар сиқилиш ва қайтиш бўйича қўлда созланиши мумкин бўлиб, ҳар бир бурчакда 14 та қаттиқлик даражасини тақдим этади. Муҳандислар эгаларига йўл, трек ва нам об-ҳаво шароитлари учун махсус тавсия этилган созламаларни тақдим этишади.

Тўхташ тизими ҳам тубдан яхшиланди: олд қисмда 420 мм ва орқада 410 мм бўлган янги углерод-керамика тормозлари ўрнатилди. Шунингдек, Темерарио моделидан олинган 6D сенсор технологияси автомобилнинг ҳолатини аниқ ҳисоблаб, динамик бошқарувни яхшилайди. Натижада юқори юкламаларда секинланиш тезлиги 11 фоизга ошди.

Стандарт сифатида Бридгестоне Потенза Расе Р ярим-силлиқ шиналари тақдим этилади, аммо хоҳловчилар ўзгарувчан об-ҳаво шароитлари учун мўлжалланган Потенза Sport вариантини ҳам танлашлари мумкин. Ушбу эксклюзив гиперкар автомобил ихлосмандлари орасида катта қизиқиш уйғотиши кутилмоқда.

LamborghiniРевуелто СВГиперкарЭлектромобилЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Porsche мутахассислари 691 от кучига эга ноёб суперкарни тақдим этдиPorsche мутахассислари 691 от кучига эга ноёб суперкарни тақдим этдиБугун, 23:30McLaren механик узатмалар қутисини қайтармоқдаMcLaren механик узатмалар қутисини қайтармоқдаБугун, 21:27Aston Martin 838 от кучига эга янги Вален гиперкарини намойиш этдиAston Martin 838 от кучига эга янги Вален гиперкарини намойиш этдиБугун, 21:23Porsche Taycan модели 2030-йилгача ишлаб чиқаришдан олиниши мумкинPorsche Taycan модели 2030-йилгача ишлаб чиқаришдан олиниши мумкинБугун, 18:29Ҳукумат электромобиллар савдоси бўйича ЗEV талабларини қайта кўриб чиқмоқдаҲукумат электромобиллар савдоси бўйича ЗEV талабларини қайта кўриб чиқмоқдаБугун, 18:29McLaren афсонавий F1 дан бери илк механик узатмали спорткарини намойиш этдиMcLaren афсонавий F1 дан бери илк механик узатмали спорткарини намойиш этдиБугун, 17:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлди
Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлди