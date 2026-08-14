Porsche мутахассислари 691 от кучига эга ноёб суперкарни тақдим этди

·0·Авто
Porsche мутахассислари 691 от кучига эга ноёб суперкарни тақдим этди

Немис спорт автомобиллари ишлаб чиқарувчиси Porsche ўзининг афсонавий «Мобй Дикк» 935/78 пойга машинасига бағишланган янги махсус суперкарини намойиш этди. Компаниянинг Сондервунсч («махсус сўров») бўлими Мантей тюнинг ва пойга ҳамкорлиги билан биргаликда аввалги авлодга мансуб Porsche 911 GT2 RS модели асосида ноёб бир марталик лойиҳани ҳаётга татбиқ этди. Ушбу автомобил ўзининг ўзига хос қия бурун қисми ва экстремал кўрсаткичлари билан мутахассислар эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, мазкур автомобилни яратиш устидаги мураккаб ишлар уч йил давом этган. Лойиҳанинг асосий қийинчиликларидан бири 935/78 пойга машинасининг Флачбау деб номланган ясси бурун қисмини йўлларда ҳаракатланиш қоидаларига ва хавфсизлик талабларига тўла мос равишда интеграция қилишдан иборат бўлган. Конверсия ишлари Porsche компаниясида 36 йил фаолият юритиб, 2018 йилда қайта туғилган 935 моделига ҳам муаллифлик қилган фахрий дизайнер Грант Ларсон раҳбарлигида амалга оширилди.

Аэродинамика ва вазнни камайтириш сирлари

Асосий ўзгаришлар автомобилнинг ташқи қиёфасига, жумладан, ғилдирак аркаларидаги ҳаво босимини пасайтиришга хизмат қилувчи ҳаво тешикларига эга пастроқ ўрнатилган олд қанотларга дахл қилди. Янгиланган архитектура муҳандислардан ёнилғи қуйиш қопқоғи ва унинг механизмини ҳам ўзгартиришни талаб қилди. Пойга руҳига содиқ қолган ҳолда, Флачбау RS модели ортиқча қулайликлардан, жумладан, ахборот-кўнгилочар тизими, динамиклар ва овоз ўтказмайдиган материаллардан бутунлай воз кечди.

Вазнни имкон қадар камайтириш мақсадида ҳатто симлар тутамидаги айрим индивидуал кабеллар ҳам олиб ташланди. Бунинг натижасида машина ўзи асосланган стандарт GT2 RS моделига қараганда 31,6 килограмм енгилроқ чиқди. Автомобилнинг техник қисми, аниқроғи, унинг юраги ўзгармасдан қолди: 3,8 литр ҳажмли эгизак турбинали ва ёстиқсимон олти цилиндрли двигател аввалгидек 691 от кучи ҳамда 553 фунт-фут тортиш кучини тақдим этади.

Эксклюзивлик ва қонунийлик уйғунлиги

Porsche компаниясининг маҳсулот таклифи ва индивидуаллаштириш бўйича вице-президенти Александр Фабигнинг таъкидлашича, ушбу лойиҳадан кўзланган асосий мақсад 935 моделининг тимсолга айланган қиёфасини хавфсизлик, технология ёки йўлларда юриш қонунийлигига путур етказмаган ҳолда қайта талқин қилиш бўлган. Гарчи машина пойга треклари руҳини ўзида мужассам этган бўлса-да, у оддий жамоат йўлларида ҳам қонуний равишда ҳаракатлана олади.

Ушбу эксклюзив суперкарнинг яратилиши Porsche брендининг бой пойга меросига ҳурмат бажо келтириш билан бирга, замонавий технологиялар ёрдамида классик дизайн элементларини қандай қилиб мукаммал уйғунлаштириш мумкинлигини яна бир бор яққол намойиш этди. Бундай якка тартибдаги буюртмалар бренд мухлислари орасида ҳар доим катта қизиқиш уйғотиб келган.

PorscheСуперкарФлачбауАвтомобилТюнینگ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lamborghini ўзининг энг қувватли Ревуелто СВ гиперкарини намойиш этдиLamborghini ўзининг энг қувватли Ревуелто СВ гиперкарини намойиш этдиБугун, 23:22McLaren механик узатмалар қутисини қайтармоқдаMcLaren механик узатмалар қутисини қайтармоқдаБугун, 21:27Aston Martin 838 от кучига эга янги Вален гиперкарини намойиш этдиAston Martin 838 от кучига эга янги Вален гиперкарини намойиш этдиБугун, 21:23Porsche Taycan модели 2030-йилгача ишлаб чиқаришдан олиниши мумкинPorsche Taycan модели 2030-йилгача ишлаб чиқаришдан олиниши мумкинБугун, 18:29Ҳукумат электромобиллар савдоси бўйича ЗEV талабларини қайта кўриб чиқмоқдаҲукумат электромобиллар савдоси бўйича ЗEV талабларини қайта кўриб чиқмоқдаБугун, 18:29McLaren афсонавий F1 дан бери илк механик узатмали спорткарини намойиш этдиMcLaren афсонавий F1 дан бери илк механик узатмали спорткарини намойиш этдиБугун, 17:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлди
Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлди