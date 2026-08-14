Porsche мутахассислари 691 от кучига эга ноёб суперкарни тақдим этди
Немис спорт автомобиллари ишлаб чиқарувчиси Porsche ўзининг афсонавий «Мобй Дикк» 935/78 пойга машинасига бағишланган янги махсус суперкарини намойиш этди. Компаниянинг Сондервунсч («махсус сўров») бўлими Мантей тюнинг ва пойга ҳамкорлиги билан биргаликда аввалги авлодга мансуб Porsche 911 GT2 RS модели асосида ноёб бир марталик лойиҳани ҳаётга татбиқ этди. Ушбу автомобил ўзининг ўзига хос қия бурун қисми ва экстремал кўрсаткичлари билан мутахассислар эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, мазкур автомобилни яратиш устидаги мураккаб ишлар уч йил давом этган. Лойиҳанинг асосий қийинчиликларидан бири 935/78 пойга машинасининг Флачбау деб номланган ясси бурун қисмини йўлларда ҳаракатланиш қоидаларига ва хавфсизлик талабларига тўла мос равишда интеграция қилишдан иборат бўлган. Конверсия ишлари Porsche компаниясида 36 йил фаолият юритиб, 2018 йилда қайта туғилган 935 моделига ҳам муаллифлик қилган фахрий дизайнер Грант Ларсон раҳбарлигида амалга оширилди.
Аэродинамика ва вазнни камайтириш сирлариАсосий ўзгаришлар автомобилнинг ташқи қиёфасига, жумладан, ғилдирак аркаларидаги ҳаво босимини пасайтиришга хизмат қилувчи ҳаво тешикларига эга пастроқ ўрнатилган олд қанотларга дахл қилди. Янгиланган архитектура муҳандислардан ёнилғи қуйиш қопқоғи ва унинг механизмини ҳам ўзгартиришни талаб қилди. Пойга руҳига содиқ қолган ҳолда, Флачбау RS модели ортиқча қулайликлардан, жумладан, ахборот-кўнгилочар тизими, динамиклар ва овоз ўтказмайдиган материаллардан бутунлай воз кечди.
Вазнни имкон қадар камайтириш мақсадида ҳатто симлар тутамидаги айрим индивидуал кабеллар ҳам олиб ташланди. Бунинг натижасида машина ўзи асосланган стандарт GT2 RS моделига қараганда 31,6 килограмм енгилроқ чиқди. Автомобилнинг техник қисми, аниқроғи, унинг юраги ўзгармасдан қолди: 3,8 литр ҳажмли эгизак турбинали ва ёстиқсимон олти цилиндрли двигател аввалгидек 691 от кучи ҳамда 553 фунт-фут тортиш кучини тақдим этади.
Эксклюзивлик ва қонунийлик уйғунлигиPorsche компаниясининг маҳсулот таклифи ва индивидуаллаштириш бўйича вице-президенти Александр Фабигнинг таъкидлашича, ушбу лойиҳадан кўзланган асосий мақсад 935 моделининг тимсолга айланган қиёфасини хавфсизлик, технология ёки йўлларда юриш қонунийлигига путур етказмаган ҳолда қайта талқин қилиш бўлган. Гарчи машина пойга треклари руҳини ўзида мужассам этган бўлса-да, у оддий жамоат йўлларида ҳам қонуний равишда ҳаракатлана олади.
Ушбу эксклюзив суперкарнинг яратилиши Porsche брендининг бой пойга меросига ҳурмат бажо келтириш билан бирга, замонавий технологиялар ёрдамида классик дизайн элементларини қандай қилиб мукаммал уйғунлаштириш мумкинлигини яна бир бор яққол намойиш этди. Бундай якка тартибдаги буюртмалар бренд мухлислари орасида ҳар доим катта қизиқиш уйғотиб келган.
…