БелДжи заводи учинчи автомобил брендини бозорга чиқаришни режалаштирмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- БелДжи заводи келгусида бозорга учинчи автомобил брендини олиб чиқиш имкониятини жиддий кўриб чиқмоқда.
- Янги брендни таништириш ва унинг бозорга мослашуви 2027-йил бошида расман эълон қилиниши кутилмоқда.
- Ҳозирги кунда завод жамоаси бу борада кенг кўламли тайёргарлик ишларини амалга оширмоқда.
Беларуснинг етакчи автомобил ишлаб чиқарувчиси бўлган Belgee корхонаси ўзининг маҳсулотлар қаторини сезиларли даражада кенгайтиришни мақсад қилган. Ixbt.com маълумотига кўра, завод келгусида бозорга янги учинчи автомобил брендини олиб чиқиш имкониятини жиддий кўриб чиқмоқда. Мазкур қадам корхонанинг мавжуд имкониятларини янада ошириб, турли хил харидорлар сегментини тўлиқ қамраб олишга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Минсок шаҳрида янги Geely дилерлик марказининг очилиш маросимида сўзга чиққан корхонанинг маркетинг ва савдо бўйича директор ўринбосари Наталя Харкова ушбу стратегик режалар ҳақида батафсил маълумот берди. Унинг таъкидлашича, ҳозирги кунда завод жамоаси бу борада кенг кўламли тайёргарлик ишларини амалга оширмоқда. Янги брендни таништириш ва унинг бозорга мослашуви 2027-йил бошида расман эълон қилиниши кутилмоқда.
Янги бренд ва бозор сегментациясиҲозирги вақтда беларуслик ишлаб чиқарувчи асосан икки йирик марка — Belgee ҳамда Geely автомобилларини ишлаб чиқариш ва сотиш билан шуғулланиб келмоқда. Шунингдек, жорий йилнинг сентябрь ойидан бошлаб корхона Беларус Республикасида Geely автомобилларини расмий равишда импорт қилиш, сотиш ҳамда уларга кафолатли хизмат кўрсатиш бўйича эксклюзив ҳуқуқларга эга бўлди. Бу эса компаниянинг мамлакат автомобил бозоридаги мавқеини янада мустаҳкамлади.
Масъул вакилнинг сўзларига кўра, амалдаги икки бренд доираси компания учун кичиклик қилмоқда ва талаб ўсиб бормоқда. Корхона бозордаги янада кенгроқ қатлам учун керакли маҳсулотни тақдим этишни мақсад қилган. Мавжуд линия бюджет тоифасидан тортиб, қимматроқ Geely Monjaro кроссоверигача бўлган оралиқни эгаллаган бўлса-да, янги бренд янада юқори сегментга йўналтирилиши тахмин қилинмоқда.
Модел қатори ва келгусидаги истиқболларҲозирги кунда корхона линиясида Belgee X50 кроссовери энг оммабоп модел ҳисобланади. Савдо ҳажми бўйича иккинчи ўринни эса электрда ҳаракатланувчи Geely EX2 эгаллаб турибди. Мутахассислар охирги вақтларда харидорлар орасида электромобиллар ва гибрид турдаги автомобилларга қизиқиш кескин ортиб бораётганини алоҳида таъкидлашмоқда.
Ҳозирча янги тақдим этиладиган бренднинг аниқ номи сир сақланмоқда. Бироқ таҳлилчиларнинг фикрича, Belgee бюджет йўналишини, Geely эса ўрта синфни ёпишини ҳисобга олсак, гап янада қимматроқ ва замонавийроқ машиналар ҳақида кетмоқда. Хусусан, Хитойда жуда машҳур бўлган Galaxy суббренди, Zeekr ёки Лйнк & Ко каби таниқли маркалардан бири Беларус бозорида пайдо бўлиши эҳтимолдан холи эмас.
Изоҳлар 0
…