БелДжи заводи учинчи автомобил брендини бозорга чиқаришни режалаштирмоқда

·17·Авто
БелДжи заводи учинчи автомобил брендини бозорга чиқаришни режалаштирмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • БелДжи заводи келгусида бозорга учинчи автомобил брендини олиб чиқиш имкониятини жиддий кўриб чиқмоқда.
  • Янги брендни таништириш ва унинг бозорга мослашуви 2027-йил бошида расман эълон қилиниши кутилмоқда.
  • Ҳозирги кунда завод жамоаси бу борада кенг кўламли тайёргарлик ишларини амалга оширмоқда.

Беларуснинг етакчи автомобил ишлаб чиқарувчиси бўлган Belgee корхонаси ўзининг маҳсулотлар қаторини сезиларли даражада кенгайтиришни мақсад қилган. Ixbt.com маълумотига кўра, завод келгусида бозорга янги учинчи автомобил брендини олиб чиқиш имкониятини жиддий кўриб чиқмоқда. Мазкур қадам корхонанинг мавжуд имкониятларини янада ошириб, турли хил харидорлар сегментини тўлиқ қамраб олишга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Минсок шаҳрида янги Geely дилерлик марказининг очилиш маросимида сўзга чиққан корхонанинг маркетинг ва савдо бўйича директор ўринбосари Наталя Харкова ушбу стратегик режалар ҳақида батафсил маълумот берди. Унинг таъкидлашича, ҳозирги кунда завод жамоаси бу борада кенг кўламли тайёргарлик ишларини амалга оширмоқда. Янги брендни таништириш ва унинг бозорга мослашуви 2027-йил бошида расман эълон қилиниши кутилмоқда.

Янги бренд ва бозор сегментацияси

Ҳозирги вақтда беларуслик ишлаб чиқарувчи асосан икки йирик марка — Belgee ҳамда Geely автомобилларини ишлаб чиқариш ва сотиш билан шуғулланиб келмоқда. Шунингдек, жорий йилнинг сентябрь ойидан бошлаб корхона Беларус Республикасида Geely автомобилларини расмий равишда импорт қилиш, сотиш ҳамда уларга кафолатли хизмат кўрсатиш бўйича эксклюзив ҳуқуқларга эга бўлди. Бу эса компаниянинг мамлакат автомобил бозоридаги мавқеини янада мустаҳкамлади.

Масъул вакилнинг сўзларига кўра, амалдаги икки бренд доираси компания учун кичиклик қилмоқда ва талаб ўсиб бормоқда. Корхона бозордаги янада кенгроқ қатлам учун керакли маҳсулотни тақдим этишни мақсад қилган. Мавжуд линия бюджет тоифасидан тортиб, қимматроқ Geely Monjaro кроссоверигача бўлган оралиқни эгаллаган бўлса-да, янги бренд янада юқори сегментга йўналтирилиши тахмин қилинмоқда.

Модел қатори ва келгусидаги истиқболлар

Ҳозирги кунда корхона линиясида Belgee X50 кроссовери энг оммабоп модел ҳисобланади. Савдо ҳажми бўйича иккинчи ўринни эса электрда ҳаракатланувчи Geely EX2 эгаллаб турибди. Мутахассислар охирги вақтларда харидорлар орасида электромобиллар ва гибрид турдаги автомобилларга қизиқиш кескин ортиб бораётганини алоҳида таъкидлашмоқда.

Ҳозирча янги тақдим этиладиган бренднинг аниқ номи сир сақланмоқда. Бироқ таҳлилчиларнинг фикрича, Belgee бюджет йўналишини, Geely эса ўрта синфни ёпишини ҳисобга олсак, гап янада қимматроқ ва замонавийроқ машиналар ҳақида кетмоқда. Хусусан, Хитойда жуда машҳур бўлган Galaxy суббренди, Zeekr ёки Лйнк & Ко каби таниқли маркалардан бири Беларус бозорида пайдо бўлиши эҳтимолдан холи эмас.

БелГееGeelyАвтомобилБеларусЯнгиликлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Belgee кроссоверлари Беларусда ишлаб чиқарилган мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиBelgee кроссоверлари Беларусда ишлаб чиқарилган мультимедиа тизимлари билан жиҳозланади13 июн 17:26Хитойда август ойида энг кўп сотилган бензинли кроссоверлар маълум бўлдиХитойда август ойида энг кўп сотилган бензинли кроссоверлар маълум бўлди25 сентябр 18:58Нью-Йоркда янги авлод Hyundai Tucson кроссовери намойиш этилдиНью-Йоркда янги авлод Hyundai Tucson кроссовери намойиш этилди2 октябр 16:53Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтдиToyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди17 сентябр 01:54Geely Monjaro Plus тақдим этилди: янги флагман кроссовер хусусиятлариGeely Monjaro Plus тақдим этилди: янги флагман кроссовер хусусиятлари7 август 16:23Toyota 2028-йилда оммавий машиналар учун янги автопилотни тақдим этадиToyota 2028-йилда оммавий машиналар учун янги автопилотни тақдим этади30 август 20:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
BYD электромобиллари 1300 километрлик масофани босиб ўтиши мумкин
BYD электромобиллари 1300 километрлик масофани босиб ўтиши мумкин
Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди
Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди
Kia K4 2027 модели тақдим этилди: янги имкониятлар ва нархлар
Kia K4 2027 модели тақдим этилди: янги имкониятлар ва нархлар
Chery ва Jaguar Land Rover ҳамкорлигидаги Фреэландер 8 жаҳон рекордини ўрнатди
Chery ва Jaguar Land Rover ҳамкорлигидаги Фреэландер 8 жаҳон рекордини ўрнатди