Белгее кроссоверлари Беларусда ишлаб чиқарилган мультимедиа тизимлари билан жиҳозланади

·0·Авто
Белгее кроссоверлари Беларусда ишлаб чиқарилган мультимедиа тизимлари билан жиҳозланади

Россия ва Беларус бозорларида оммалашган Белгее кроссоверлари янада маҳаллийлаштирилади. 2027-йилда ушбу автомобиллар учун асбоблар панели, мультимедиа тизимлари, дисплейлар ва бошқарув блокларини оммавий ишлаб чиқариш йўлга қўйилади. Бу ҳақда Беларус Саноат вазирлиги маълум қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Лойиҳа доирасида Белгее компаниясининг ҳамкори сифатида ўзининг ноутбуклари, планшетлари, телевизорлари ва SSD қурилмалари билан танилган йирик "Горизонт" саноат холдинги иштирок этади. Ушбу ҳамкорлик автомобил бутловчи қисмларини маҳаллийлаштириш даражасини босқичма-босқич оширишга қаратилган.

Саноат вазири Андрей Кузнецовнинг таъкидлашича, бу қадам саноат кооперациясини ривожлантиришнинг муҳим босқичидир. Янги бутловчи қисмлар автомобилларнинг таннархини пасайтириш ва ташқи етказиб берувчиларга қарамликни камайтириш имконини беради.

Ҳозирча маҳаллийлаштириш жараёни Белгее автомобилларидаги рақамли борт тизимларининг функционаллигига қандай таъсир кўрсатиши ҳақида аниқ маълумотлар берилмаган. Бироқ, дастурий таъминот ва интерфейс маҳаллий бозор эҳтиёжларига мослаштирилиши кутилмоқда.

БелгееАвтомобилБеларусТехнологияМаҳаллийлаштириш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Янги Волга моделлари тўлиқ маҳаллийлаштирилган меню ва замонавий тизимга эга бўлдиЯнги Волга моделлари тўлиқ маҳаллийлаштирилган меню ва замонавий тизимга эга бўлдиБугун, 10:28Hyundai биринчи гиперкарини намойиш этди: Genesis Магма GT3 концептиHyundai биринчи гиперкарини намойиш этди: Genesis Магма GT3 концептиБугун, 10:00BYD Канадада 1500 кВ қувватли ўта тезкор қувватлаш станцияларини ўрнатадиBYD Канадада 1500 кВ қувватли ўта тезкор қувватлаш станцияларини ўрнатадиБугун, 08:53Россияда Европа автомобилларига талаб кескин ошди: BMW ва Audi етакчилик қилмоқдаРоссияда Европа автомобилларига талаб кескин ошди: BMW ва Audi етакчилик қилмоқдаБугун, 07:59Суперкарларни унутинг: Морган Суперспорт ҳақиқий орзулар автомобилиСуперкарларни унутинг: Морган Суперспорт ҳақиқий орзулар автомобилиБугун, 06:27Skoda қандай қилиб Европанинг иккинчи рақамли брендига айландиSkoda қандай қилиб Европанинг иккинчи рақамли брендига айландиБугун, 05:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди