Toyota 2028-йилда оммавий машиналар учун янги автопилотни тақдим этади

·3·Авто
Toyota 2028-йилда оммавий машиналар учун янги автопилотни тақдим этади

Япония автомобилсозлик гиганти Toyota 2028-йилда енгил машиналар учун мўлжалланган янги автоматлаштирилган бошқарув тизимини намойиш этишни режалаштирмоқда. Ixbt.com маълумотига кўра, гап одатдаги халқаро таснифга кирмайдиган, бироқ имкониятлари бўйича амалдагилардан анча юқори бўлган Левел 2++ даражасидаги ёрдамчи тизим ҳақида бормоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур янги технология ҳаракатланиш вақтида ҳайдовчининг аралашувига бўлган эҳтиёжни сезиларли даражада камайтиришга қаратилган. Мутахассисларнинг таъкидлашича, ушбу қадам компаниянинг келажакдаги транспорт воситаларини хавфсизроқ ва қулайроқ қилиш йўлидаги муҳим стратегик қадамларидан бири ҳисобланади.

Технологик хусусиятлар ва хавфсизлик стандартлари

Амалдаги халқаро стандартларга кўра, Левел 2 даражасидаги тизимлар фақатгина ҳайдовчига ёрдам бериш вазифасини бажаради. Бу шуни англатадики, инсон барибир йўлни диққат билан кузатиб бориши ва ҳар қандай кутилмаган вазиятда бошқарувни дарҳол ўз қўлига олишга тайёр туриши шарт.

Ҳозирча Toyota бўлажак тизимнинг техник тавсифларини сир тутмоқда. Компания датчиклар конфигурацияси, ҳисоблаш платформаси, харита талаблари ёки қўлларни рулдан олиш шартлари каби муҳим чекловлар ҳақида ҳозирча аниқ маълумот бермади.

Келгусидаги режалар ва автоном бошқарув истиқболлари

ГуруФокус нашри тарқатган маълумотларга таяниб айтиш мумкинки, Toyota 2030-йилдан бошлаб ушбу илғор технологияни ўзининг янада кенгроқ автомобил моделларига татбиқ этишни мақсад қилган. Бу эса келгусида замонавий хавфсизлик функцияларининг оммавийлашувини таъминлайди.

Шу билан бирга, япониялик муҳандислар олдиндан белгиланган махсус шароитларда инсон иштирокисиз тўлиқ ҳаракатлана оладиган Левел 4 даражасидаги автоном тизимлар устида ҳам фаол иш олиб бормоқда. Бироқ, манбаларда ушбу тўлиқ автоматлаштирилган серияли машиналарнинг бозорга чиқишининг аниқ муддатлари келтирилмаган.

Умуман олганда, Toyota яқин йиллар учун ўз олдига мутлақо ҳайдовчисиз транспортни жорий этишни эмас, балки оддий автомобиллар учун янада такомиллаштирилган ёрдамчи тизимни яратишни асосий мақсад қилиб қўйган. Дастлабки босқич 2028-йилги тақдимот ва унинг ортидан 2030-йилдан бошланадиган кенг кўламли татбиқ этиш жараёнлари билан давом этади.

ToyotaАвтопилотАвтомобилТехнологияЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Автомобилни жарима майдонидан чиқариш осонлашди: янги тартиб (видео)Автомобилни жарима майдонидан чиқариш осонлашди: янги тартиб (видео)Бугун, 18:16BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтдиBYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтдиБугун, 14:25Toyota ҲиАсе экстремал автодомга айлантирилдиToyota ҲиАсе экстремал автодомга айлантирилдиБугун, 12:21Hyundai натрий батареяларга ўтмоқда: улар 25 йил хизмат қиладиHyundai натрий батареяларга ўтмоқда: улар 25 йил хизмат қиладиКеча, 16:21Geely Galaxy Баттлешип 700 автомобили 6001 метр баландликка чиқдиGeely Galaxy Баттлешип 700 автомобили 6001 метр баландликка чиқдиКеча, 03:58Mitsubishi бозорни забт этмоқчи: Қандай янги автомобиллар чиқарилади?Mitsubishi бозорни забт этмоқчи: Қандай янги автомобиллар чиқарилади?28.08, 19:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди