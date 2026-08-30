Toyota 2028-йилда оммавий машиналар учун янги автопилотни тақдим этади
Япония автомобилсозлик гиганти Toyota 2028-йилда енгил машиналар учун мўлжалланган янги автоматлаштирилган бошқарув тизимини намойиш этишни режалаштирмоқда. Ixbt.com маълумотига кўра, гап одатдаги халқаро таснифга кирмайдиган, бироқ имкониятлари бўйича амалдагилардан анча юқори бўлган Левел 2++ даражасидаги ёрдамчи тизим ҳақида бормоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур янги технология ҳаракатланиш вақтида ҳайдовчининг аралашувига бўлган эҳтиёжни сезиларли даражада камайтиришга қаратилган. Мутахассисларнинг таъкидлашича, ушбу қадам компаниянинг келажакдаги транспорт воситаларини хавфсизроқ ва қулайроқ қилиш йўлидаги муҳим стратегик қадамларидан бири ҳисобланади.
Технологик хусусиятлар ва хавфсизлик стандартлариАмалдаги халқаро стандартларга кўра, Левел 2 даражасидаги тизимлар фақатгина ҳайдовчига ёрдам бериш вазифасини бажаради. Бу шуни англатадики, инсон барибир йўлни диққат билан кузатиб бориши ва ҳар қандай кутилмаган вазиятда бошқарувни дарҳол ўз қўлига олишга тайёр туриши шарт.
Ҳозирча Toyota бўлажак тизимнинг техник тавсифларини сир тутмоқда. Компания датчиклар конфигурацияси, ҳисоблаш платформаси, харита талаблари ёки қўлларни рулдан олиш шартлари каби муҳим чекловлар ҳақида ҳозирча аниқ маълумот бермади.
Келгусидаги режалар ва автоном бошқарув истиқболлариГуруФокус нашри тарқатган маълумотларга таяниб айтиш мумкинки, Toyota 2030-йилдан бошлаб ушбу илғор технологияни ўзининг янада кенгроқ автомобил моделларига татбиқ этишни мақсад қилган. Бу эса келгусида замонавий хавфсизлик функцияларининг оммавийлашувини таъминлайди.
Шу билан бирга, япониялик муҳандислар олдиндан белгиланган махсус шароитларда инсон иштирокисиз тўлиқ ҳаракатлана оладиган Левел 4 даражасидаги автоном тизимлар устида ҳам фаол иш олиб бормоқда. Бироқ, манбаларда ушбу тўлиқ автоматлаштирилган серияли машиналарнинг бозорга чиқишининг аниқ муддатлари келтирилмаган.
Умуман олганда, Toyota яқин йиллар учун ўз олдига мутлақо ҳайдовчисиз транспортни жорий этишни эмас, балки оддий автомобиллар учун янада такомиллаштирилган ёрдамчи тизимни яратишни асосий мақсад қилиб қўйган. Дастлабки босқич 2028-йилги тақдимот ва унинг ортидан 2030-йилдан бошланадиган кенг кўламли татбиқ этиш жараёнлари билан давом этади.
…