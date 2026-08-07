Geely Monjaro Plus тақдим этилди: янги флагман кроссовер хусусиятлари

·22·Авто
Geely Monjaro Plus тақдим этилди: янги флагман кроссовер хусусиятлари
Қисқача

Geely компанияси Хитой бозорида сертификациядан ўтган Geely Хингюе Л Plus, халқаро бозордаги номи билан Geely Monjaro Plus кроссоверини расман эълон қилди. Унинг узунлиги 4955 миллиметр, эни 1960 миллиметр, баландлиги 1769 миллиметр, ғилдирак базаси эса 2900 миллиметр бўлиб, модел беш кишилик салон схемасини сақлаб қолган.

Хитойнинг етакчи автоишлаб чиқарувчиларидан бири бўлган Geely компанияси ўзининг машҳур кроссоверининг янада йириклаштирилган ва ҳашаматли версиясини расман эълон қилди. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, Хитой бозорида сертификациядан ўтган узайтирилган Geely Хингюе Л Plus, яни халқаро бозорда таниш бўлган номи билан Geely Monjaro Plus модели бирмунча юқори премиум сегментни забт этишни мақсад қилган. Ушбу автомобил нафақат ўлчамлари, балки дизайн ечимлари ва техник имкониятлари билан ҳам анъанавий моделлардан сезиларли даражада фарқ қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги кроссовернинг ўлчамлари унинг синфидаги кўплаб рақобатчилардан устун келишини кўрсатади. Автомобилнинг узунлиги 4955 миллиметрни, эни 1960 миллиметрни, баландлиги эса 1769 миллиметрни ташкил этади. Энг эътиборли жиҳатлардан бири — унинг ғилдирак базаси 2900 миллиметрга етганидир. Таққослаш учун, таниқли Toyota Land Cruiser 300 йўлтанламасининг ғилдирак базаси 2850 миллиметрни ташкил қилади. Шунга қарамай, бу улкан кроссовер салон қулайлигини ошириш мақсадида ихчамроқ беш кишилик ўриндиқлар схемасини сақлаб қолган.

Бензинли ва гибрид моделлар

Харидорларга кроссовернинг икки хил асосий — бензинли ва гибрид турлари таклиф этилади. Гибрид версия 218 от кучига эга 2,0 литрли BHE20-ЭФЗ турпомотор ҳамда НМК катакчали тортиш батареяси ва электр моторлар билан жиҳозланади. Ушбу модификациянинг максимал тезлиги соатига 190 километрни ташкил этиб, унинг вазни комплектациясига қараб 2040–2065 килограммни ташкил қилади. Гибрид тизим шаҳар шароитида ҳамда узоқ масофаларда тежамкорликни таъминлашга қаратилган.

Анъанавий бензинли Geely Monjaro Plus эса янада қувватли бўлиб, 2,0 литрли BHE20-ПФЗ двигателидан фойдаланади ва 290 от кучи тақдим этади. Мазкур версиянинг максимал тезлиги соатига 210 километрни ташкил этиб, автомобил оғирлиги 1860–2035 килограмм оралиғида баҳоланмоқда. Ишлаб чиқарувчининг маълумотига кўра, мазекур қувватли бензинли версиянинг ёқилғи сарфи 100 километр масофага ўртача 7,97 литрдан 8,15 литргача етади.

Ҳашаматли ташқи кўриниш ва хавфсизлик

Ташқи безатиш борасида ҳам компания ўз мижозларига кенг танлов ҳуқуқини тақдим этади. Харидорлар панорамали ёки оддий том, шунингдек, Rolls-Royce ҳамда йирик Zeekr 9X каби премиум автомобилларникига ўхшаш икки рангли кузов бўёғини танлашлари мумкин. Бундан ташқари, турли хил ғилдирак дискалари, ён нометаллар ва декоратив элементлар, шунингдек, қулайлик учун ён босқичлар ҳам назарда тутилган. Ушбу имкониятлар автомобилнинг премиаллик мақомини янада оширади.

Хавфсизлик масаласига ҳам алоҳида эътибор қаратилган бўлиб, барча Monjaro Plus модификациялари замонавий ЭДР ҳодисалар регистратори ҳамда АБС тизимига эга Bosch ИПБ 2.0 тормоз тизими билан жиҳозланади. Қўшимча қулайлик сифатида Хитойдаги пуллик йўллардан автоматик тарзда тўлов қилиш учун мўлжалланган ЭТК модули ҳам таклиф этилади. Ҳозирги кунда автомобилнинг сертификациядан муваффақиятли ўтиши унинг бозорга чиқиши яқинлашганини англатади, бироқ аниқ нархлар ва сотув бошланиш санаси кейинроқ эълон қилинади.

GeelyMonjaro PlusКроссоверХитой АвтоЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

BMW автомобилларидаги фильмлар рекламаси ҳайдовчиларни норози қилмоқдаBMW автомобилларидаги фильмлар рекламаси ҳайдовчиларни норози қилмоқдаБугун, 17:25Буюк Британия ҳукумати электромобиллар савдоси режаларини юмшатишни муҳокама қилмоқдаБуюк Британия ҳукумати электромобиллар савдоси режаларини юмшатишни муҳокама қилмоқдаБугун, 17:24Смарт бренди шаҳар автомобиллари бозорига қайтмоқдаСмарт бренди шаҳар автомобиллари бозорига қайтмоқдаБугун, 15:21Toyota Япониядаги заводлари ишини вақтинча тўхтатмоқдаToyota Япониядаги заводлари ишини вақтинча тўхтатмоқдаБугун, 07:58Skoda Эняқ вRS: кундалик ҳаёт ва завқни бирлаштира оладимиSkoda Эняқ вRS: кундалик ҳаёт ва завқни бирлаштира оладимиКеча, 20:25Классик ва замонавий Алпине A110 автомобиллари қиёсландиКлассик ва замонавий Алпине A110 автомобиллари қиёсландиКеча, 19:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин