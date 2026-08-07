Geely Monjaro Plus тақдим этилди: янги флагман кроссовер хусусиятлари
Geely компанияси Хитой бозорида сертификациядан ўтган Geely Хингюе Л Plus, халқаро бозордаги номи билан Geely Monjaro Plus кроссоверини расман эълон қилди. Унинг узунлиги 4955 миллиметр, эни 1960 миллиметр, баландлиги 1769 миллиметр, ғилдирак базаси эса 2900 миллиметр бўлиб, модел беш кишилик салон схемасини сақлаб қолган.
Хитойнинг етакчи автоишлаб чиқарувчиларидан бири бўлган Geely компанияси ўзининг машҳур кроссоверининг янада йириклаштирилган ва ҳашаматли версиясини расман эълон қилди. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, Хитой бозорида сертификациядан ўтган узайтирилган Geely Хингюе Л Plus, яни халқаро бозорда таниш бўлган номи билан Geely Monjaro Plus модели бирмунча юқори премиум сегментни забт этишни мақсад қилган. Ушбу автомобил нафақат ўлчамлари, балки дизайн ечимлари ва техник имкониятлари билан ҳам анъанавий моделлардан сезиларли даражада фарқ қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги кроссовернинг ўлчамлари унинг синфидаги кўплаб рақобатчилардан устун келишини кўрсатади. Автомобилнинг узунлиги 4955 миллиметрни, эни 1960 миллиметрни, баландлиги эса 1769 миллиметрни ташкил этади. Энг эътиборли жиҳатлардан бири — унинг ғилдирак базаси 2900 миллиметрга етганидир. Таққослаш учун, таниқли Toyota Land Cruiser 300 йўлтанламасининг ғилдирак базаси 2850 миллиметрни ташкил қилади. Шунга қарамай, бу улкан кроссовер салон қулайлигини ошириш мақсадида ихчамроқ беш кишилик ўриндиқлар схемасини сақлаб қолган.
Бензинли ва гибрид моделларХаридорларга кроссовернинг икки хил асосий — бензинли ва гибрид турлари таклиф этилади. Гибрид версия 218 от кучига эга 2,0 литрли BHE20-ЭФЗ турпомотор ҳамда НМК катакчали тортиш батареяси ва электр моторлар билан жиҳозланади. Ушбу модификациянинг максимал тезлиги соатига 190 километрни ташкил этиб, унинг вазни комплектациясига қараб 2040–2065 килограммни ташкил қилади. Гибрид тизим шаҳар шароитида ҳамда узоқ масофаларда тежамкорликни таъминлашга қаратилган.
Анъанавий бензинли Geely Monjaro Plus эса янада қувватли бўлиб, 2,0 литрли BHE20-ПФЗ двигателидан фойдаланади ва 290 от кучи тақдим этади. Мазкур версиянинг максимал тезлиги соатига 210 километрни ташкил этиб, автомобил оғирлиги 1860–2035 килограмм оралиғида баҳоланмоқда. Ишлаб чиқарувчининг маълумотига кўра, мазекур қувватли бензинли версиянинг ёқилғи сарфи 100 километр масофага ўртача 7,97 литрдан 8,15 литргача етади.
Ҳашаматли ташқи кўриниш ва хавфсизликТашқи безатиш борасида ҳам компания ўз мижозларига кенг танлов ҳуқуқини тақдим этади. Харидорлар панорамали ёки оддий том, шунингдек, Rolls-Royce ҳамда йирик Zeekr 9X каби премиум автомобилларникига ўхшаш икки рангли кузов бўёғини танлашлари мумкин. Бундан ташқари, турли хил ғилдирак дискалари, ён нометаллар ва декоратив элементлар, шунингдек, қулайлик учун ён босқичлар ҳам назарда тутилган. Ушбу имкониятлар автомобилнинг премиаллик мақомини янада оширади.
Хавфсизлик масаласига ҳам алоҳида эътибор қаратилган бўлиб, барча Monjaro Plus модификациялари замонавий ЭДР ҳодисалар регистратори ҳамда АБС тизимига эга Bosch ИПБ 2.0 тормоз тизими билан жиҳозланади. Қўшимча қулайлик сифатида Хитойдаги пуллик йўллардан автоматик тарзда тўлов қилиш учун мўлжалланган ЭТК модули ҳам таклиф этилади. Ҳозирги кунда автомобилнинг сертификациядан муваффақиятли ўтиши унинг бозорга чиқиши яқинлашганини англатади, бироқ аниқ нархлар ва сотув бошланиш санаси кейинроқ эълон қилинади.
…