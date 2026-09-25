Хитойда август ойида энг кўп сотилган бензинли кроссоверлар маълум бўлди

·15·Авто
Хитойда август ойида энг кўп сотилган бензинли кроссоверлар маълум бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 2026-йил август ойида Хитойда энг кўп сотилган бензинли кроссовер Toyota Corolla Кросс бўлиб, 14 675 дона сотилган.
  • Рейтингда япон ва хитой брендлари етакчилик қилмоқда, жумладан Geely Боюе Л 14 302 дона ва Toyota RAV4 14 062 дона сотилган.
  • Ушбу сегментда электр транспорт воситаларининг ўсишига қарамай, анъанавий бензинли автомобилларга талаб барқарор сақланиб қолмоқда.

Хитой автомобил бозори шиддат билан электромобиллар ва гибридларга ўтаётганига қарамай, анъанавий ички ёнув двигателига эга кроссоверлар ҳамон ўн минглаб нусхаларда харид қилинмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, 2026-йилнинг август ойи якунларига кўра, мамлакатда энг кўп сотилган бензинли СУВ моделлари рейтинги шакллантирилди ва унда япон ҳамда хитой брендлари етакчиликни қўлга киритди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу сегментда ойлик савдо ҳажми бўйича Toyota Corolla Кросс мутлақ пешқадамга айланди. Мазкур моделдан бир ой ичида Хитой бўйлаб нақд 14 675 та автомобил сотилган. Автомобилнинг ихчам ўлчамлари ва ишончлилиги харидорлар эътиборини тортишда давом этмоқда.

Етакчилар учлиги ва хитойлик брендларнинг муваффақияти

Рейтингнинг иккинчи поғонасини маҳаллий бренд эгаллади. Geely Боюе Л (Хорижий бозорларда Atlas Л номи билан танилган) модели 14 302 та кўрсаткич билан кучли учликка кирди. У етакчидан озгина ортда қолган бўлса-да, Хитой автомобилларининг ички бозордаги юқори рақобатбардошлигини яна бир бор исботлади.

Кучли учликни яна бир япон модели — Toyota RAV4 якунлаб берди. Ушбу кроссовер август ойида 14 062 та тираж билан сотилди. Мутахассисларнинг таъкидлашича, Toyota RAV4 савдоларининг юқори даражада сақланиб қолишига дилерлар томонидан тақдим этилган йирик чегирмалар сезиларли даражада сабаб бўлган.

Ўнликдаги бошқа моделлар ва бозор тенденциялари

Мазкур ойда ўн минглик маррага атиги еттита бензинли кроссовер эриша олди. Рейтингнинг кейинги ўринларидан қуйидаги автомобиллар жой олди:

  • Geely Хингюе Л — 13 287 дона (Россия бозорида Geely Monjaro номи билан машҳур)
  • Volkswagen Тайрон — 11 825 дона
  • Volkswagen Тару Л — 11 748 дона
  • Geely Ситйрай (Хитойда Бинюе) — 10 197 дона
Рейтингнинг сўнгги учлигини Toyota Фронтландер (9848 дона), Honda КР-В (8953 дона) ҳамда Chery Tiggo 8 (8739 дона) моделлари тўлдирди. Эътиборлиси, бутун бошли топ-ўнликка атиги тўртта йирик автомобил бренди эгалик қилмоқда.

Умуман олганда, 2026-йил август ойи статистикаси Хитойда анъанавий бензинли автомобиллар сегменти электрлаштирилган транспорт воситалари шиддатли ўсиши фонида аста-секин қисқариб бораётганини кўрсатмоқда. Шунга қарамай, энг оммабоп моделлар ҳали ҳам барқарор талабни сақлаб қолишга муваффақ бўлмоқда.

ToyotaGeelyКроссоверХитойАвтомобил
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi компанияси янги кроссоверини тақдим этдиXiaomi компанияси янги кроссоверини тақдим этди12 сентябр 13:50Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олдиGeely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди16 сентябр 20:56Toyota заводларида инсонқиёфали роботлар пайдо бўладиToyota заводларида инсонқиёфали роботлар пайдо бўлади20 сентябр 19:55Toyota водородли Hilux пикапини тақдим этди: у афзаллиги билан ҳайратда қолдирдиToyota водородли Hilux пикапини тақдим этди: у афзаллиги билан ҳайратда қолдирди19 сентябр 09:22Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтдиToyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди17 сентябр 01:54Ford ва Geely ҳамкорликда янги кроссовер ишлаб чиқаради: Валенсиядаги завод сақлаб қолиндиFord ва Geely ҳамкорликда янги кроссовер ишлаб чиқаради: Валенсиядаги завод сақлаб қолинди23 июл 14:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди
Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди
Chery ва Jaguar Land Rover ҳамкорлигидаги Фреэландер 8 жаҳон рекордини ўрнатди
Chery ва Jaguar Land Rover ҳамкорлигидаги Фреэландер 8 жаҳон рекордини ўрнатди