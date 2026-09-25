Хитойда август ойида энг кўп сотилган бензинли кроссоверлар маълум бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 2026-йил август ойида Хитойда энг кўп сотилган бензинли кроссовер Toyota Corolla Кросс бўлиб, 14 675 дона сотилган.
- Рейтингда япон ва хитой брендлари етакчилик қилмоқда, жумладан Geely Боюе Л 14 302 дона ва Toyota RAV4 14 062 дона сотилган.
- Ушбу сегментда электр транспорт воситаларининг ўсишига қарамай, анъанавий бензинли автомобилларга талаб барқарор сақланиб қолмоқда.
Хитой автомобил бозори шиддат билан электромобиллар ва гибридларга ўтаётганига қарамай, анъанавий ички ёнув двигателига эга кроссоверлар ҳамон ўн минглаб нусхаларда харид қилинмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, 2026-йилнинг август ойи якунларига кўра, мамлакатда энг кўп сотилган бензинли СУВ моделлари рейтинги шакллантирилди ва унда япон ҳамда хитой брендлари етакчиликни қўлга киритди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу сегментда ойлик савдо ҳажми бўйича Toyota Corolla Кросс мутлақ пешқадамга айланди. Мазкур моделдан бир ой ичида Хитой бўйлаб нақд 14 675 та автомобил сотилган. Автомобилнинг ихчам ўлчамлари ва ишончлилиги харидорлар эътиборини тортишда давом этмоқда.
Етакчилар учлиги ва хитойлик брендларнинг муваффақиятиРейтингнинг иккинчи поғонасини маҳаллий бренд эгаллади. Geely Боюе Л (Хорижий бозорларда Atlas Л номи билан танилган) модели 14 302 та кўрсаткич билан кучли учликка кирди. У етакчидан озгина ортда қолган бўлса-да, Хитой автомобилларининг ички бозордаги юқори рақобатбардошлигини яна бир бор исботлади.
Кучли учликни яна бир япон модели — Toyota RAV4 якунлаб берди. Ушбу кроссовер август ойида 14 062 та тираж билан сотилди. Мутахассисларнинг таъкидлашича, Toyota RAV4 савдоларининг юқори даражада сақланиб қолишига дилерлар томонидан тақдим этилган йирик чегирмалар сезиларли даражада сабаб бўлган.
Ўнликдаги бошқа моделлар ва бозор тенденциялариМазкур ойда ўн минглик маррага атиги еттита бензинли кроссовер эриша олди. Рейтингнинг кейинги ўринларидан қуйидаги автомобиллар жой олди:
- Geely Хингюе Л — 13 287 дона (Россия бозорида Geely Monjaro номи билан машҳур)
- Volkswagen Тайрон — 11 825 дона
- Volkswagen Тару Л — 11 748 дона
- Geely Ситйрай (Хитойда Бинюе) — 10 197 дона
Умуман олганда, 2026-йил август ойи статистикаси Хитойда анъанавий бензинли автомобиллар сегменти электрлаштирилган транспорт воситалари шиддатли ўсиши фонида аста-секин қисқариб бораётганини кўрсатмоқда. Шунга қарамай, энг оммабоп моделлар ҳали ҳам барқарор талабни сақлаб қолишга муваффақ бўлмоқда.
Изоҳлар 0
…