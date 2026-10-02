Нью-Йоркда янги авлод Hyundai Tucson кроссовери намойиш этилди

·16·Авто
Нью-Йоркда янги авлод Hyundai Tucson кроссовери намойиш этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Hyundai компанияси Ню-Ёркда янги авлод Tucson кроссоверини тақдим этди, унда техник тафсилотлар, ўлчамлар ва куч агрегатлари тўлиқ ошкор қилинди.
  • Янги модел "Арт оф Стеел" стилистикасида яратилган бўлиб, узунлиги 4700 мм га етди ва эшиклари 83 градусгача очилади.
  • АҚШ бозорида базавий модел 187 от кучига эга 1,6 литрли турботор билан таъминланади, шунингдек, турли гибрид модификациялар ҳам мавжуд.

Hyundai компанияси Нью-Йорк шаҳридаги тақдимотда ўзининг машҳур Tucson кроссоверининг янги авлодини тўлиқ ошкор қилди. Аввалроқ фақат ташқи кўриниши маълум қилинган эди, энди эса ixbt.com маълумотига кўра, барча техник тафсилотлар, ўлчамлар ва қатор силовые установки — куч агрегатлари расман эълон қилинди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Дизайн ва ўлчамдаги ўзгаришлар

Янги Hyundai Tucson “Арт оф Стеел” (Поэзия санъати) деб номланган корпоратив стилистикада ишланган. Автомобил янада қатъий кузов чизиқлари, яққол кўзга ташланадиган ғилдирак аркалари ва янги Ҳ-Edge ёритиш техникасига эга бўлди. Стандарт жиҳозланишга киритилган ЛEД фаралардан ташқари, қўшимча ҳақ эвазига 25 600 та ёруғлик нуқтасидан иборат Микро Pixel Lightинг тизимига буюртма бериш мумкин. У турли ёруғлик нақшлари ҳамда қутлов анимацияларини яратишга қодир.

Аввалги авлод билан таққослаганда, кроссер сезиларли даражада катталашди. Хусусан, узунлиги 60 миллиметрга ошиб, 4700 мм га етди, эни 1905 мм, баландлиги эса 1685 мм ташкил этди. Ғилдирак базаси 30 миллиметрга узайиб, 2785 мм бўлди. Шунингдек, қулайликни ошириш мақсадида эшиклар энди аввалги 73 градус ўрнига 83 градусгача очилади.

Моторлар гаммаси ва техник кўрсаткичлар

АҚШ бозорида базавий Hyundai Tucson модели 187 от кучига эга 1,6 литрли турботор ва саккиз поғонали автомат узатмалар қутиси билан таъминланади. Ёқилғи сарфи 100 километрга 100 литрдан, аниқроғи 8,4 литрдан бошланади. Харидорлар, шунингдек, турли хил гибрид модификацияларни ҳам танлашлари мумкин бўлади.

  • Tucson HEV оддий гибриди: 1,6 литрли мотор, электр двигател ва 1,49 кВ·соатлик аккумулятор. Умумий қувват 236 от кучига тенг, ёқилғи сарфи эса 5,6 литрдан бошланади. Олд ва тўла узатма мавжуд.
  • Tucson PHEV подзаражаланадиган гибрид: энг қудратли версия 292 от кучини тақдим этади. 17,1 кВ·соат сиғимли батарея ҳисобига у фақат электр қувватида 80 километрга яқин масофани босиб ўта олади. 96,6 км/соат тезликка чиқиш учун 7,9 сония кифоя қилади.

Салондаги инновациялар ва технологиялар

Кроссовернинг ички қисми тубдан қайта ишланиб, замонавий қиёфага келтирилди. Ҳайдовчи қаршисида 9,9 дюймли рақамли асбоблар панели жойлашган бўлиб, узатмалар қутиси селектори рул устунига кўчирилди. Шу билан бирга, Hyundai иқлим ва аудио тизимини бошқариш учун қулай жисмоний тугмаларни сақлаб қолган.

Асосий технологик янгиликлардан бири Android Autoмотиве ОС базасида ишлайдиган Плеос Коннект мультимедиа тизими бўлди. Комплектацияга қараб у 12,9 ёки 17 дюймли экран билан жиҳозланади, шунингдек, учинчи томон иловаларини ҳамда ҳаво орқали янгиланишларни қўллаб-қувватлайди. Глео AI овозли ёрдамчиси жонли нутқни таниб, буйруқлар контекстини ҳисобга олади. Қолаверса, харидорларга уч зонали иқлим назорати, олд ўриндиқлар уқалаш функцияси ҳамда қуввати 15 В бўлган иккита симсиз қувватлаш панели таклиф этилади.

HyundaiTucsonКроссоверАвтомобилЯнгиликлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Hyundai Tucson ХРТ 2027 тақдим этилди: тўлиқ привод ва янги қиёфаHyundai Tucson ХРТ 2027 тақдим этилди: тўлиқ привод ва янги қиёфа22 сентябр 23:26Янги авлод Hyundai Tucson кроссовери тақдим этилдиЯнги авлод Hyundai Tucson кроссовери тақдим этилдиБугун 02:53Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилдиHyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди19 август 13:28Mazda КХ-5 кроссовери: 6 минг фунт стерлингга харид қилиш мумкин бўлган ишончли автомобилMazda КХ-5 кроссовери: 6 минг фунт стерлингга харид қилиш мумкин бўлган ишончли автомобил17 август 14:52Нидерландиянинг Спйкер компанияси C8 суперкарини қайтардиНидерландиянинг Спйкер компанияси C8 суперкарини қайтарди14 август 23:56Hyundai ўзининг илк брутал рамный внедорожники Боулдерни фош қилдиHyundai ўзининг илк брутал рамный внедорожники Боулдерни фош қилди31 август 02:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
BYD электромобиллари 1300 километрлик масофани босиб ўтиши мумкин
BYD электромобиллари 1300 километрлик масофани босиб ўтиши мумкин
Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди
Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди
Chery ва Jaguar Land Rover ҳамкорлигидаги Фреэландер 8 жаҳон рекордини ўрнатди
Chery ва Jaguar Land Rover ҳамкорлигидаги Фреэландер 8 жаҳон рекордини ўрнатди
BYD 2027-йилда янги турдаги аккумуляторли машинани чиқаради
BYD 2027-йилда янги турдаги аккумуляторли машинани чиқаради