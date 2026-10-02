Нью-Йоркда янги авлод Hyundai Tucson кроссовери намойиш этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Hyundai компанияси Ню-Ёркда янги авлод Tucson кроссоверини тақдим этди, унда техник тафсилотлар, ўлчамлар ва куч агрегатлари тўлиқ ошкор қилинди.
- Янги модел "Арт оф Стеел" стилистикасида яратилган бўлиб, узунлиги 4700 мм га етди ва эшиклари 83 градусгача очилади.
- АҚШ бозорида базавий модел 187 от кучига эга 1,6 литрли турботор билан таъминланади, шунингдек, турли гибрид модификациялар ҳам мавжуд.
Hyundai компанияси Нью-Йорк шаҳридаги тақдимотда ўзининг машҳур Tucson кроссоверининг янги авлодини тўлиқ ошкор қилди. Аввалроқ фақат ташқи кўриниши маълум қилинган эди, энди эса ixbt.com маълумотига кўра, барча техник тафсилотлар, ўлчамлар ва қатор силовые установки — куч агрегатлари расман эълон қилинди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Дизайн ва ўлчамдаги ўзгаришларЯнги Hyundai Tucson “Арт оф Стеел” (Поэзия санъати) деб номланган корпоратив стилистикада ишланган. Автомобил янада қатъий кузов чизиқлари, яққол кўзга ташланадиган ғилдирак аркалари ва янги Ҳ-Edge ёритиш техникасига эга бўлди. Стандарт жиҳозланишга киритилган ЛEД фаралардан ташқари, қўшимча ҳақ эвазига 25 600 та ёруғлик нуқтасидан иборат Микро Pixel Lightинг тизимига буюртма бериш мумкин. У турли ёруғлик нақшлари ҳамда қутлов анимацияларини яратишга қодир.
Аввалги авлод билан таққослаганда, кроссер сезиларли даражада катталашди. Хусусан, узунлиги 60 миллиметрга ошиб, 4700 мм га етди, эни 1905 мм, баландлиги эса 1685 мм ташкил этди. Ғилдирак базаси 30 миллиметрга узайиб, 2785 мм бўлди. Шунингдек, қулайликни ошириш мақсадида эшиклар энди аввалги 73 градус ўрнига 83 градусгача очилади.
Моторлар гаммаси ва техник кўрсаткичларАҚШ бозорида базавий Hyundai Tucson модели 187 от кучига эга 1,6 литрли турботор ва саккиз поғонали автомат узатмалар қутиси билан таъминланади. Ёқилғи сарфи 100 километрга 100 литрдан, аниқроғи 8,4 литрдан бошланади. Харидорлар, шунингдек, турли хил гибрид модификацияларни ҳам танлашлари мумкин бўлади.
- Tucson HEV оддий гибриди: 1,6 литрли мотор, электр двигател ва 1,49 кВ·соатлик аккумулятор. Умумий қувват 236 от кучига тенг, ёқилғи сарфи эса 5,6 литрдан бошланади. Олд ва тўла узатма мавжуд.
- Tucson PHEV подзаражаланадиган гибрид: энг қудратли версия 292 от кучини тақдим этади. 17,1 кВ·соат сиғимли батарея ҳисобига у фақат электр қувватида 80 километрга яқин масофани босиб ўта олади. 96,6 км/соат тезликка чиқиш учун 7,9 сония кифоя қилади.
Салондаги инновациялар ва технологияларКроссовернинг ички қисми тубдан қайта ишланиб, замонавий қиёфага келтирилди. Ҳайдовчи қаршисида 9,9 дюймли рақамли асбоблар панели жойлашган бўлиб, узатмалар қутиси селектори рул устунига кўчирилди. Шу билан бирга, Hyundai иқлим ва аудио тизимини бошқариш учун қулай жисмоний тугмаларни сақлаб қолган.
Асосий технологик янгиликлардан бири Android Autoмотиве ОС базасида ишлайдиган Плеос Коннект мультимедиа тизими бўлди. Комплектацияга қараб у 12,9 ёки 17 дюймли экран билан жиҳозланади, шунингдек, учинчи томон иловаларини ҳамда ҳаво орқали янгиланишларни қўллаб-қувватлайди. Глео AI овозли ёрдамчиси жонли нутқни таниб, буйруқлар контекстини ҳисобга олади. Қолаверса, харидорларга уч зонали иқлим назорати, олд ўриндиқлар уқалаш функцияси ҳамда қуввати 15 В бўлган иккита симсиз қувватлаш панели таклиф этилади.
Изоҳлар 0
…