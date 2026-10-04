Kia 2026-йилнинг учинчи чорагида ўз тарихидаги рекорд натижани қайд этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Kia компанияси 2026-йилнинг учинчи чорагида 846 764 дона автомобил сотиб, ўз тарихидаги энг юқори савдо натижасини қайд этди.
- Бу кўрсаткич 1962-йилдан буён компаниянинг учинчи чораклардаги энг яхши натижасидир ва ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 7,8 фоизга юқори.
- Kia глобал автомобил бозоридаги қийинчиликларга қарамай ўсишни таъминлади, шу билан бирга, қариндош Hyundai компанияси савдолари 11,9 фоизга камайган.
Жанубий Кореянинг машҳур автомобилсозлик компанияси Kia ўзининг 64 йиллик фаолияти давомида мисли кўрилмаган савдо рекордини ўрнатди. ixbt.com маълумотига кўра, 2026-йилнинг учинчи чорагида бренд глобал миқёсда 846 764 дона автомобил сотишга муваффақ бўлган. Бу кўрсаткич компания 1962-йилдан бери автомобил савдосини йўлга қўйганидан буён учинчи чораклар учун энг яхши натижа сифатида тарихга кирди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Жорий йилнинг июль–сентябрь ойларидаги натижалар ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 7,8 фоизга юқори эканлиги кўрсатилди. Эслатиб ўтамиз, аввалги рекорд 2025-йилнинг учинчи чорагида қайд этилган бўлиб, ўшанда 785 137 та машина харидорини топганди. Жорий йилдаги ижобий динамика глобал автомобил бозоридаги мураккаб шароитларга қарамамай эришилгани билан аҳамиятлидир.
Таркибий қисмдаги фарқлар ва Hyundai билан таққосМазкур муваффақият фонида айниқса қариндош Hyundai компаниясининг натижалари эътиборни тортади. Расмий статистикага кўра, Hyundai Мотор учинчи чоракда глобал миқёсда 915 026 та автомобил сотган. Бироқ бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос давридаги 1,038 миллион дона натижага нисбатан тахминан 11,9 фоизга камайганини кўрсатади. Натижада Kia ўзининг қардош брендига нисбатан анча барқарор ва кучли ўсиш суратини намойиш этди.
Компаниянинг ижобий тенденцияси сентябрь ойи якунларида ҳам ўз кучида қолди. Куз ойининг биринчи ойида дунё бўйлаб 281 984 та Kia автомобили сотилган бўлиб, бу 2025-йилнинг сентябрига нисбатан 5,1 фоизга кўпдир. Шу билан бирга, асосий ўсиш ташқи бозорлар ҳисобига таъминлангани маълум бўлди.
Ички бозор ва экспорт кўрсаткичлариСтатистик маълумотларга кўра, Kia компаниясининг ўз ватани — Жанубий Корея ички бозоридаги савдолари 6,7 фоизга қисқариб, 45 705 тани ташкил этган. Бироқ хорижий бозорлар бу пасайишни тўлақонли қоплабгина қолмай, умумий ўсишни таъминлади. Хусусан, чет элларда 235 457 та машина сотилиб, ўтган йилнинг сентябрь ойига нисбатан 7,8 фоизли ўсиш қайд этилди.
Шу билан бир вақтда, Hyundai бренди учун сентябрь ойи анча оғир келди. Компаниянинг глобал савдолари 16 фоизга қисқариб, 307 998 тани ташкил этди. Жанубий Корея бозорининг ўзида эса Hyundai 49 022 та автомобил сотишга эришди, бу эса ўтган йилги натижадан нақ 25,7 фоизга кам демакдир.
Изоҳлар 0
…