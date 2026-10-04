Kia 2026-йилнинг учинчи чорагида ўз тарихидаги рекорд натижани қайд этди

·7·Авто
Kia 2026-йилнинг учинчи чорагида ўз тарихидаги рекорд натижани қайд этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Kia компанияси 2026-йилнинг учинчи чорагида 846 764 дона автомобил сотиб, ўз тарихидаги энг юқори савдо натижасини қайд этди.
  • Бу кўрсаткич 1962-йилдан буён компаниянинг учинчи чораклардаги энг яхши натижасидир ва ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 7,8 фоизга юқори.
  • Kia глобал автомобил бозоридаги қийинчиликларга қарамай ўсишни таъминлади, шу билан бирга, қариндош Hyundai компанияси савдолари 11,9 фоизга камайган.

Жанубий Кореянинг машҳур автомобилсозлик компанияси Kia ўзининг 64 йиллик фаолияти давомида мисли кўрилмаган савдо рекордини ўрнатди. ixbt.com маълумотига кўра, 2026-йилнинг учинчи чорагида бренд глобал миқёсда 846 764 дона автомобил сотишга муваффақ бўлган. Бу кўрсаткич компания 1962-йилдан бери автомобил савдосини йўлга қўйганидан буён учинчи чораклар учун энг яхши натижа сифатида тарихга кирди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Жорий йилнинг июль–сентябрь ойларидаги натижалар ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 7,8 фоизга юқори эканлиги кўрсатилди. Эслатиб ўтамиз, аввалги рекорд 2025-йилнинг учинчи чорагида қайд этилган бўлиб, ўшанда 785 137 та машина харидорини топганди. Жорий йилдаги ижобий динамика глобал автомобил бозоридаги мураккаб шароитларга қарамамай эришилгани билан аҳамиятлидир.

Таркибий қисмдаги фарқлар ва Hyundai билан таққос

Мазкур муваффақият фонида айниқса қариндош Hyundai компаниясининг натижалари эътиборни тортади. Расмий статистикага кўра, Hyundai Мотор учинчи чоракда глобал миқёсда 915 026 та автомобил сотган. Бироқ бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос давридаги 1,038 миллион дона натижага нисбатан тахминан 11,9 фоизга камайганини кўрсатади. Натижада Kia ўзининг қардош брендига нисбатан анча барқарор ва кучли ўсиш суратини намойиш этди.

Компаниянинг ижобий тенденцияси сентябрь ойи якунларида ҳам ўз кучида қолди. Куз ойининг биринчи ойида дунё бўйлаб 281 984 та Kia автомобили сотилган бўлиб, бу 2025-йилнинг сентябрига нисбатан 5,1 фоизга кўпдир. Шу билан бирга, асосий ўсиш ташқи бозорлар ҳисобига таъминлангани маълум бўлди.

Ички бозор ва экспорт кўрсаткичлари

Статистик маълумотларга кўра, Kia компаниясининг ўз ватани — Жанубий Корея ички бозоридаги савдолари 6,7 фоизга қисқариб, 45 705 тани ташкил этган. Бироқ хорижий бозорлар бу пасайишни тўлақонли қоплабгина қолмай, умумий ўсишни таъминлади. Хусусан, чет элларда 235 457 та машина сотилиб, ўтган йилнинг сентябрь ойига нисбатан 7,8 фоизли ўсиш қайд этилди.

Шу билан бир вақтда, Hyundai бренди учун сентябрь ойи анча оғир келди. Компаниянинг глобал савдолари 16 фоизга қисқариб, 307 998 тани ташкил этди. Жанубий Корея бозорининг ўзида эса Hyundai 49 022 та автомобил сотишга эришди, бу эса ўтган йилги натижадан нақ 25,7 фоизга кам демакдир.

KiaАвтомобил бозориЖаҳон савдосиHyundaiАвто янгиликлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Kia K4 2027 модели тақдим этилди: янги имкониятлар ва нархларKia K4 2027 модели тақдим этилди: янги имкониятлар ва нархлар2 октябр 20:59Kia PV7 электромобили тақдим этилди: Ford Э-Трансит Кустом рақибиKia PV7 электромобили тақдим этилди: Ford Э-Трансит Кустом рақиби14 сентябр 14:54Kia EV4 хатчбеки давлат гранти сабабли EV3 моделидан арзонроқ бўлдиKia EV4 хатчбеки давлат гранти сабабли EV3 моделидан арзонроқ бўлди1 июн 16:54Hyundai ва Kia заводларида 25 мингта Boston Dynamics Atlas роботи ишлайдиHyundai ва Kia заводларида 25 мингта Boston Dynamics Atlas роботи ишлайди19 май 17:53Kia АҚШ бозорида янги рекорд ўрнатди ва гибридлар савдосини кескин оширдиKia АҚШ бозорида янги рекорд ўрнатди ва гибридлар савдосини кескин оширди3 сентябр 07:29Kia ўзининг янги PV7 электр фургонини 14 сентябрь куни тақдим этадиKia ўзининг янги PV7 электр фургонини 14 сентябрь куни тақдим этади1 сентябр 17:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
Onix ва Tracker учун 0 фоизли тўлов шартлари эълон қилинди
Onix ва Tracker учун 0 фоизли тўлов шартлари эълон қилинди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Kia K4 2027 модели тақдим этилди: янги имкониятлар ва нархлар
Kia K4 2027 модели тақдим этилди: янги имкониятлар ва нархлар
BYD электромобиллари 1300 километрлик масофани босиб ўтиши мумкин
BYD электромобиллари 1300 километрлик масофани босиб ўтиши мумкин
Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди
Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди