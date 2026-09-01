Kia ўзининг янги PV7 электр фургонини 14 сентябрь куни тақдим этади
Жанубий Кореянинг Kia компанияси тижорат автомобиллари бозоридаги ўрнини янада мустаҳкамлаш мақсадида ўзининг навбатдаги электр фургони — PV7 моделини намойиш этишга ҳозирлик кўрмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу янги автомобил расман 14 сентябрь куни Германиянинг Ганновер шаҳрида бошланадиган ИАА Транспортатион халқаро кўргазмасида кенг жамоатчиликка эълон қилинади. Янги модел транспорт ва логистика соҳасида Ford Трансит Кустом ҳамда Mercedes-Benz Вито каби машҳур узун базали фургонларга жиддий рақобат туғдириши кутилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Таъкидланишича, PV7 аввалроқ тақдим этилган ихчамроқ PV5 моделининг катталашган “акаси” ҳисобланади. Kia томонидан тарқатилган тизер суратлари янги фургон ўзининг кичикроқ “қариндоши”га ўхшаш дизайн тилига эгалигини кўрсатмоқда. Хусусан, унинг олд қисми қисқароқ ва тик, орқа чироқлари эса баланд, бар шаклидаги кўринишда ясалган бўлиб, бу ушбу турдаги техникаларнинг замонавий қиёфасини акс эттиради.
Ўлчамлари ва техник имкониятлариЎлчамлари бўйича PV7 ўзидан олдинги моделдан сезиларли даражада катта — унинг узунлиги 5,2 метрни ташкил этади. Таққослаш учун, кичикроқ PV5 модели 4,6 метр узунликка эга эди. Янги фургон ўрта ўлчамли узун базали фургонлар ҳамда Mercedes Спринтер ва Ваухҳалл Мовано каби тўлқинли тоифадаги йирик транспорт воситалари орасидаги бўшлиқни тўлдиришга мўлжалланган.
Ҳозирча техник тафсилотларнинг аксарияти сир сақланаётган бўлса-да, ixbt.com хабарига кўра, PV7 ҳам худди PV5 каби замонавий Э-ГMP.С платформасига асосланади. Ушбу архитектура Kia брендининг енгил электромобиллари учун ишлаб чиқилган технологиялардан келиб чиққан ҳолда яратилган. Фургоннинг габаритлари катталиги боис, муҳандислар унга PV5 моделидаги 67 кВ/соатлик батареядан каттароқ қувват манбаини ўрнатиши кутилмоқда, бироқ автомобилнинг бир марталик қувват билан юриш масофаси тахминан 250 мил атрофида қолиши тахмин қилинмоқда. Шунингдек, машина олд қисмига ўрнатиладиган 161 от кучига эга электр двигател билан жиҳозланиши эҳтимолдан холи эмас.
Компаниянинг улкан режалариKia учун PV7 модели тижорат автомобиллари бизнесини глобал миқёсда кенгайтиришда ҳал қилувчи аҳамият касб этади. Европа автомобил ишлаб чиқарувчилар ассоциацияси (АСEА) маълумотларига кўра, кичикроқ PV5 модели Европа бозорида муваффақият қозониб, 2026 йилнинг биринчи ярмида 13 116 дона сотилган ва минтақадаги энг оммабоп кичик электр фургонга айланган.
Ҳозирги кунда Корея автогиганти жорий йилда бутун дунё бўйлаб 54 000 та PV5 фургонини сотишни режалаштирган. Шунингдек, компания ўн йиллик якунига қадар фургонлар савдосини умумий ҳисобда 232 000 тага етказишни ўз олдига асосий мақсад қилиб қўйган. 14 сентябрь куни бўлиб ўтадиган премера бу борадаги навбатдаги муҳим қадам бўлади.
…