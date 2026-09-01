Kia ўзининг янги PV7 электр фургонини 14 сентябрь куни тақдим этади

·0·Авто
Kia ўзининг янги PV7 электр фургонини 14 сентябрь куни тақдим этади

Жанубий Кореянинг Kia компанияси тижорат автомобиллари бозоридаги ўрнини янада мустаҳкамлаш мақсадида ўзининг навбатдаги электр фургони — PV7 моделини намойиш этишга ҳозирлик кўрмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу янги автомобил расман 14 сентябрь куни Германиянинг Ганновер шаҳрида бошланадиган ИАА Транспортатион халқаро кўргазмасида кенг жамоатчиликка эълон қилинади. Янги модел транспорт ва логистика соҳасида Ford Трансит Кустом ҳамда Mercedes-Benz Вито каби машҳур узун базали фургонларга жиддий рақобат туғдириши кутилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Таъкидланишича, PV7 аввалроқ тақдим этилган ихчамроқ PV5 моделининг катталашган “акаси” ҳисобланади. Kia томонидан тарқатилган тизер суратлари янги фургон ўзининг кичикроқ “қариндоши”га ўхшаш дизайн тилига эгалигини кўрсатмоқда. Хусусан, унинг олд қисми қисқароқ ва тик, орқа чироқлари эса баланд, бар шаклидаги кўринишда ясалган бўлиб, бу ушбу турдаги техникаларнинг замонавий қиёфасини акс эттиради.

Ўлчамлари ва техник имкониятлари

Ўлчамлари бўйича PV7 ўзидан олдинги моделдан сезиларли даражада катта — унинг узунлиги 5,2 метрни ташкил этади. Таққослаш учун, кичикроқ PV5 модели 4,6 метр узунликка эга эди. Янги фургон ўрта ўлчамли узун базали фургонлар ҳамда Mercedes Спринтер ва Ваухҳалл Мовано каби тўлқинли тоифадаги йирик транспорт воситалари орасидаги бўшлиқни тўлдиришга мўлжалланган.

Ҳозирча техник тафсилотларнинг аксарияти сир сақланаётган бўлса-да, ixbt.com хабарига кўра, PV7 ҳам худди PV5 каби замонавий Э-ГMP.С платформасига асосланади. Ушбу архитектура Kia брендининг енгил электромобиллари учун ишлаб чиқилган технологиялардан келиб чиққан ҳолда яратилган. Фургоннинг габаритлари катталиги боис, муҳандислар унга PV5 моделидаги 67 кВ/соатлик батареядан каттароқ қувват манбаини ўрнатиши кутилмоқда, бироқ автомобилнинг бир марталик қувват билан юриш масофаси тахминан 250 мил атрофида қолиши тахмин қилинмоқда. Шунингдек, машина олд қисмига ўрнатиладиган 161 от кучига эга электр двигател билан жиҳозланиши эҳтимолдан холи эмас.

Компаниянинг улкан режалари

Kia учун PV7 модели тижорат автомобиллари бизнесини глобал миқёсда кенгайтиришда ҳал қилувчи аҳамият касб этади. Европа автомобил ишлаб чиқарувчилар ассоциацияси (АСEА) маълумотларига кўра, кичикроқ PV5 модели Европа бозорида муваффақият қозониб, 2026 йилнинг биринчи ярмида 13 116 дона сотилган ва минтақадаги энг оммабоп кичик электр фургонга айланган.

Ҳозирги кунда Корея автогиганти жорий йилда бутун дунё бўйлаб 54 000 та PV5 фургонини сотишни режалаштирган. Шунингдек, компания ўн йиллик якунига қадар фургонлар савдосини умумий ҳисобда 232 000 тага етказишни ўз олдига асосий мақсад қилиб қўйган. 14 сентябрь куни бўлиб ўтадиган премера бу борадаги навбатдаги муҳим қадам бўлади.

KiaЭлектрФургонАвтоЯнгиликларЭлектромобилIAA2026
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайдиИккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайдиКеча, 14:28Li Auto раҳбари янги Мега минивенини биринчи iPhone билан таққосладиLi Auto раҳбари янги Мега минивенини биринчи iPhone билан таққосладиКеча, 13:29Hyundai ўзининг илк брутал рамный внедорожники Боулдерни фош қилдиHyundai ўзининг илк брутал рамный внедорожники Боулдерни фош қилдиКеча, 02:26Toyota 2028-йилда оммавий машиналар учун янги автопилотни тақдим этадиToyota 2028-йилда оммавий машиналар учун янги автопилотни тақдим этади30.08, 20:56Автомобилни жарима майдонидан чиқариш осонлашди: янги тартиб (видео)Автомобилни жарима майдонидан чиқариш осонлашди: янги тартиб (видео)30.08, 18:16BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтдиBYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди30.08, 14:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди