Kia K4 2027 модели тақдим этилди: янги имкониятлар ва нархлар

·22·Авто
Kia K4 2027 модели тақдим этилди: янги имкониятлар ва нархлар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Kia компанияси АҚШ бозорида машҳур бўлган Kia K4 моделининг 2027-йилги версиясини тақдим этди, у седан ва ҳетчбек купе шаклларида мавжуд.
  • Янги моделда дизайн ва жиҳозланишда бир қатор янгиликлар, жумладан, GT-Лине ҳамда GT-Лине Турбо комплектациялари учун ранглар гаммасининг кенгайиши кузатилади.

Жанубий Кореянинг Kia компанияси ўзининг АҚШ бозоридаги энг оммабоп автомобилларидан бири бўлган Kia K4 моделининг 2027-йилги версиясини расман намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, янги модел ўзгаришлар билан бирга бироз қимматлашган бўлиб, харидорларга ҳам седан, ҳам ҳетчбек купе шаклларида таклиф этилади ва бренднинг шимолий американ бозоридаги савдо кўрсаткичларини янада мустаҳкамлашга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги модел йилидаги ўзгаришлар аввалги версияларга нисбатан унчалик кўп эмас, бироқ дизайн ва жиҳозланиш борасида бир қатор ёқимли янгиликлар мавжуд. Хусусан, GT-Лине ҳамда GT-Лине Турбо комплектациялари учун ранглар гаммаси кенгайтирилди. Эндиликда Стеел Грай номли кулранг тана рангига эга автомобилларга қизил рангдаги интерер дизайнини буюртма қилиш имконияти яратилди.

Техник имкониятлар ва комплектациялар

Автомобилнинг базавий версияси ҳисобланган Kia K4 ЛХ 16 дюймли пўлат ғилдирак дисклар, полиуретан рул чамбараги ва яхлит орқа ўриндиқ суянчиқлари билан жиҳозланади. Шунга қарамай, ҳатто бошланғич комплектацияда ҳам замонавий хавфсизлик ва қулайлик тизимлари, жумладан, ЛEД оптика, кондиционер ҳамда 12,3 дюймли экранли мультимедиа тизими стандарт тарзда тақдим этилади.

Кенгайтирилган хавфсизлик мажмуасига Стоп & Функцияли адаптив круиз-контроль, полосада ушлаб туриш ва ҳаракатланиш тизимлари, автоматик узоқ чироқлар ҳамда пиёдалар ва велосипедчиларни аниқловчи фронтал тўқнашувларнинг олдини олиш тизимлари киритилган. Қимматроқ версияларда эса 12,3 дюймли рақамли асбоблар панели, люк, акустик олд ойна ва саккизта динамикка эга Ҳарман Кардон аудио тизими мавжуд.

Двигателлар ва нарх сиёсати

Аксарият моделлар 149 от кучига эга 2,0 литрли атмосферали двигател ва вариатор билан таъминланади. Бундай моторли седан 100 км/соат тезликка тахминан 9,7 сонияда эришади ва унинг максимал тезлиги 200 км/соатни ташкил этади. GT-Лине Премиум пакетида эса ўзгаришлар кузатилиб, икки рангли дисклар ўрнига 18 дюймли қора енгил қотишмали дисклар ўрнатилди.

Қаторнинг энг юқори чўққиси бўлган GT-Лине Турбо комплектацияси 193 от кучига эга 1,6 литрли турбоки ва саккиз босқичли автомат узатмалар қутиси билан жиҳозланади. Ушбу кучли модификация 100 км/соат тезликка тахминан 8 сонияда чиқади. Ушбу турдаги седаннинг бошланғич нархи 28 490 долларни, ҳетчбек эса 28 990 долларни ташкил қилади.

Умуман олганда, базавий седан ва ҳетчбек нархи атиги 100 долларга қимматлашиб, мос равишда 22 390 доллар ва 25 090 доллардан бошланади. Kia K4 бренд учун АҚШ бозорида ўта муҳим рол ўйнайди — жорий йилнинг дастлабки саккиз ойида компания ушбу моделнинг 98 554 нусхасини сотишга муваффақ бўлди.

Kia K4АвтомобилларЯнги моделларKiaАҚШ бозори
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Афсонавий Митсубиши Пажеро нархлари эълон қилиндиАфсонавий Митсубиши Пажеро нархлари эълон қилинди7 сентябр 00:29Kia PV7 электромобили тақдим этилди: Ford Э-Трансит Кустом рақибиKia PV7 электромобили тақдим этилди: Ford Э-Трансит Кустом рақиби14 сентябр 14:54Kia АҚШ бозорида янги рекорд ўрнатди ва гибридлар савдосини кескин оширдиKia АҚШ бозорида янги рекорд ўрнатди ва гибридлар савдосини кескин оширди3 сентябр 07:29Kia ўзининг янги PV7 электр фургонини 14 сентябрь куни тақдим этадиKia ўзининг янги PV7 электр фургонини 14 сентябрь куни тақдим этади1 сентябр 17:28Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайдиИккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди31 август 14:28АҚШда арзон смартфонлар бозори кескин қисқариб бормоқдаАҚШда арзон смартфонлар бозори кескин қисқариб бормоқда15 август 16:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
BYD электромобиллари 1300 километрлик масофани босиб ўтиши мумкин
BYD электромобиллари 1300 километрлик масофани босиб ўтиши мумкин
Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди
Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди
Chery ва Jaguar Land Rover ҳамкорлигидаги Фреэландер 8 жаҳон рекордини ўрнатди
Chery ва Jaguar Land Rover ҳамкорлигидаги Фреэландер 8 жаҳон рекордини ўрнатди
BYD 2027-йилда янги турдаги аккумуляторли машинани чиқаради
BYD 2027-йилда янги турдаги аккумуляторли машинани чиқаради