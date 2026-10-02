Kia K4 2027 модели тақдим этилди: янги имкониятлар ва нархлар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Kia компанияси АҚШ бозорида машҳур бўлган Kia K4 моделининг 2027-йилги версиясини тақдим этди, у седан ва ҳетчбек купе шаклларида мавжуд.
- Янги моделда дизайн ва жиҳозланишда бир қатор янгиликлар, жумладан, GT-Лине ҳамда GT-Лине Турбо комплектациялари учун ранглар гаммасининг кенгайиши кузатилади.
Жанубий Кореянинг Kia компанияси ўзининг АҚШ бозоридаги энг оммабоп автомобилларидан бири бўлган Kia K4 моделининг 2027-йилги версиясини расман намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, янги модел ўзгаришлар билан бирга бироз қимматлашган бўлиб, харидорларга ҳам седан, ҳам ҳетчбек купе шаклларида таклиф этилади ва бренднинг шимолий американ бозоридаги савдо кўрсаткичларини янада мустаҳкамлашга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги модел йилидаги ўзгаришлар аввалги версияларга нисбатан унчалик кўп эмас, бироқ дизайн ва жиҳозланиш борасида бир қатор ёқимли янгиликлар мавжуд. Хусусан, GT-Лине ҳамда GT-Лине Турбо комплектациялари учун ранглар гаммаси кенгайтирилди. Эндиликда Стеел Грай номли кулранг тана рангига эга автомобилларга қизил рангдаги интерер дизайнини буюртма қилиш имконияти яратилди.
Техник имкониятлар ва комплектацияларАвтомобилнинг базавий версияси ҳисобланган Kia K4 ЛХ 16 дюймли пўлат ғилдирак дисклар, полиуретан рул чамбараги ва яхлит орқа ўриндиқ суянчиқлари билан жиҳозланади. Шунга қарамай, ҳатто бошланғич комплектацияда ҳам замонавий хавфсизлик ва қулайлик тизимлари, жумладан, ЛEД оптика, кондиционер ҳамда 12,3 дюймли экранли мультимедиа тизими стандарт тарзда тақдим этилади.
Кенгайтирилган хавфсизлик мажмуасига Стоп & Функцияли адаптив круиз-контроль, полосада ушлаб туриш ва ҳаракатланиш тизимлари, автоматик узоқ чироқлар ҳамда пиёдалар ва велосипедчиларни аниқловчи фронтал тўқнашувларнинг олдини олиш тизимлари киритилган. Қимматроқ версияларда эса 12,3 дюймли рақамли асбоблар панели, люк, акустик олд ойна ва саккизта динамикка эга Ҳарман Кардон аудио тизими мавжуд.
Двигателлар ва нарх сиёсатиАксарият моделлар 149 от кучига эга 2,0 литрли атмосферали двигател ва вариатор билан таъминланади. Бундай моторли седан 100 км/соат тезликка тахминан 9,7 сонияда эришади ва унинг максимал тезлиги 200 км/соатни ташкил этади. GT-Лине Премиум пакетида эса ўзгаришлар кузатилиб, икки рангли дисклар ўрнига 18 дюймли қора енгил қотишмали дисклар ўрнатилди.
Қаторнинг энг юқори чўққиси бўлган GT-Лине Турбо комплектацияси 193 от кучига эга 1,6 литрли турбоки ва саккиз босқичли автомат узатмалар қутиси билан жиҳозланади. Ушбу кучли модификация 100 км/соат тезликка тахминан 8 сонияда чиқади. Ушбу турдаги седаннинг бошланғич нархи 28 490 долларни, ҳетчбек эса 28 990 долларни ташкил қилади.
Умуман олганда, базавий седан ва ҳетчбек нархи атиги 100 долларга қимматлашиб, мос равишда 22 390 доллар ва 25 090 доллардан бошланади. Kia K4 бренд учун АҚШ бозорида ўта муҳим рол ўйнайди — жорий йилнинг дастлабки саккиз ойида компания ушбу моделнинг 98 554 нусхасини сотишга муваффақ бўлди.
Изоҳлар 0
…