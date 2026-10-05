Hyundai Ioniq 3 электромобили Буюк Британияда сотувга чиқди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Hyundai Ioniq 3 електромобили Буюк Британияда сотувга чиқди ва ўзининг рақобатбардош нархи билан еътиборни тортди.
- Британия ҳукуматининг 3750 фунт стерлинглик гранти туфайли, ушбу моделнинг бошланғич нархи 18 495 фунт стерлингни ташкил етди.
- Бу нарх уни Renault 5 Урбан Рангеъдан 3000 фунт стерлингга, Ситроен е-C3 Урбан Рангеъдан эса 1500 фунт стерлингга арзонлаштиради.
Ixbt.com маълумотига кўра, Hyundai компаниясининг янги Иониқ 3 электромобили Буюк Британия бозорида сотувга чиқарилди ва ўзининг рақобатбардош нархи билан эътиборни тортди. Британия ҳукуматининг тўлиқ 3750 фунт стерлинг миқдоридаги Электр автомобил гранти (Электрик Кар Грант) тасдиқланиши туфайли, ушбу моделнинг бошланғич нархи 18 495 фунт стерлингни ташкил этди. Бу нарх сиёсати машинани ўз синфидаги энг ҳамёнбоп таклифлардан бирига айлантириб, харидорлар учун катта имконият яратади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Асосий кириш даражасидаги Иониқ 3 модели ўзининг асосий рақобатчиси ҳисобланган Renault 5 Урбан Ранге хатчбекидан нақд 3000 фунт стерлингга арзонроқ экани маълум бўлди. Шунингдек, у Цитроэн э-C3 Урбан Ранге русумидан ҳам 1500 фунт стерлингга арзонроқ туради. Қизиғи шундаки, нарх борасидаги устунликка қараммай, Hyundai модели ҳар икки рақобатчисини юриш масофаси бўйича ҳам ортда қолдириб, қувватланишлар оралиғида 213 миля масофани босиб ўтиш имкониятини тақдим этади.
Аэродинамик дизайн ва техник имкониятларУзунлиги 4,15 метр ва баландлиги 1,51 метр бўлган Hyundai Ioniq 3 ўлчамлари жиҳатидан ихчам Renault 5 ҳамда йирикроқ Volkswagen ИД 3 моделлари ўртасидан жой олади. Автомобилнинг ўзига хос шакли Hyundai томонидан аэродинамик самарадорликни максимал даражада ошириш мақсадида ўйлаб топилган “аэро-хатч” сифатида таърифланади. Натижада том чизиғи орқага қараб пасайиб боради ва бу ечим олдинги Hyundai Велостер моделларини эслатиб, якунда кўзга ташланиб турувчи ўрдак думи шаклидаги спойлер билан якунланади.
Автомобилнинг олд қисми иложи борича кичик фронтал майдонга эга бўлиши учун махсус ишланган. Ушбу саъй-ҳаракатлар натижасида унинг ҳаво қаршилиги коэффициенти 0,26 ни ташкил этди, бу эса ундан кичикроқ бўлган Renault 5 кўрсаткичидан (0,29) яхшироқдир. Стандарт 42,2 кВ/соат қувватга эга аккумулятор билан жиҳозланган Иониқ 3 қувватланишлар оралиғида 208 миля масофа босиб ўтишга қодир эканлиги айтилмоқда.
Жиҳозланиш даражалари ва нархлар сиёсатиБошланғич версияда нархни паст сақлаб қолиш учун айрим муҳим жиҳозлар олиб ташланган. Хусусан, ҳайдовчининг кўзини йўлда сақлаш учун мўлжалланган ва янги интерер дизайнининг маркази бўлган баланд ўрнатилган асбоблар экрани бошланғич версияда мавжуд эмас. Ҳайдовчилар тезлик ва километраж кўрсаткичларини кузатиш учун марказий сенсорли экранига қарашларига тўғри келади. Бироқ, 23 695 фунт стерлингдан бошланадиган Премиум трим версиясини танлаган харидорлар учун ушбу асбоблар экрани қайта тикланади.
Ҳукумат грантидан барча версиялар фойдаланиши мумкинлиги сабабли, 308 милягача масофани босиб ўта оладиган Лонг Ранге (Узоқ масофали) модели 21 995 фунт стерлингдан бошланади. Ташқи дизайн бош етакчи десигнер Мануэль Счёттле раҳбарлигида ишлаб чиқилган бўлиб, бу Европада лойиҳалаштирилган илк Hyundai электромобили ҳисобланади. У бренднинг янги 'Арт оф Стеел' дизайн тилига асосланган ҳолда бунёд этилган.
Изоҳлар 0
…