Hyundai Ioniq 3 электромобили Буюк Британияда сотувга чиқди

·19·Авто
Hyundai Ioniq 3 электромобили Буюк Британияда сотувга чиқди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Hyundai Ioniq 3 електромобили Буюк Британияда сотувга чиқди ва ўзининг рақобатбардош нархи билан еътиборни тортди.
  • Британия ҳукуматининг 3750 фунт стерлинглик гранти туфайли, ушбу моделнинг бошланғич нархи 18 495 фунт стерлингни ташкил етди.
  • Бу нарх уни Renault 5 Урбан Рангеъдан 3000 фунт стерлингга, Ситроен е-C3 Урбан Рангеъдан эса 1500 фунт стерлингга арзонлаштиради.

Ixbt.com маълумотига кўра, Hyundai компаниясининг янги Иониқ 3 электромобили Буюк Британия бозорида сотувга чиқарилди ва ўзининг рақобатбардош нархи билан эътиборни тортди. Британия ҳукуматининг тўлиқ 3750 фунт стерлинг миқдоридаги Электр автомобил гранти (Электрик Кар Грант) тасдиқланиши туфайли, ушбу моделнинг бошланғич нархи 18 495 фунт стерлингни ташкил этди. Бу нарх сиёсати машинани ўз синфидаги энг ҳамёнбоп таклифлардан бирига айлантириб, харидорлар учун катта имконият яратади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Асосий кириш даражасидаги Иониқ 3 модели ўзининг асосий рақобатчиси ҳисобланган Renault 5 Урбан Ранге хатчбекидан нақд 3000 фунт стерлингга арзонроқ экани маълум бўлди. Шунингдек, у Цитроэн э-C3 Урбан Ранге русумидан ҳам 1500 фунт стерлингга арзонроқ туради. Қизиғи шундаки, нарх борасидаги устунликка қараммай, Hyundai модели ҳар икки рақобатчисини юриш масофаси бўйича ҳам ортда қолдириб, қувватланишлар оралиғида 213 миля масофани босиб ўтиш имкониятини тақдим этади.

Аэродинамик дизайн ва техник имкониятлар

Узунлиги 4,15 метр ва баландлиги 1,51 метр бўлган Hyundai Ioniq 3 ўлчамлари жиҳатидан ихчам Renault 5 ҳамда йирикроқ Volkswagen ИД 3 моделлари ўртасидан жой олади. Автомобилнинг ўзига хос шакли Hyundai томонидан аэродинамик самарадорликни максимал даражада ошириш мақсадида ўйлаб топилган “аэро-хатч” сифатида таърифланади. Натижада том чизиғи орқага қараб пасайиб боради ва бу ечим олдинги Hyundai Велостер моделларини эслатиб, якунда кўзга ташланиб турувчи ўрдак думи шаклидаги спойлер билан якунланади.

Автомобилнинг олд қисми иложи борича кичик фронтал майдонга эга бўлиши учун махсус ишланган. Ушбу саъй-ҳаракатлар натижасида унинг ҳаво қаршилиги коэффициенти 0,26 ни ташкил этди, бу эса ундан кичикроқ бўлган Renault 5 кўрсаткичидан (0,29) яхшироқдир. Стандарт 42,2 кВ/соат қувватга эга аккумулятор билан жиҳозланган Иониқ 3 қувватланишлар оралиғида 208 миля масофа босиб ўтишга қодир эканлиги айтилмоқда.

Жиҳозланиш даражалари ва нархлар сиёсати

Бошланғич версияда нархни паст сақлаб қолиш учун айрим муҳим жиҳозлар олиб ташланган. Хусусан, ҳайдовчининг кўзини йўлда сақлаш учун мўлжалланган ва янги интерер дизайнининг маркази бўлган баланд ўрнатилган асбоблар экрани бошланғич версияда мавжуд эмас. Ҳайдовчилар тезлик ва километраж кўрсаткичларини кузатиш учун марказий сенсорли экранига қарашларига тўғри келади. Бироқ, 23 695 фунт стерлингдан бошланадиган Премиум трим версиясини танлаган харидорлар учун ушбу асбоблар экрани қайта тикланади.

Ҳукумат грантидан барча версиялар фойдаланиши мумкинлиги сабабли, 308 милягача масофани босиб ўта оладиган Лонг Ранге (Узоқ масофали) модели 21 995 фунт стерлингдан бошланади. Ташқи дизайн бош етакчи десигнер Мануэль Счёттле раҳбарлигида ишлаб чиқилган бўлиб, бу Европада лойиҳалаштирилган илк Hyundai электромобили ҳисобланади. У бренднинг янги 'Арт оф Стеел' дизайн тилига асосланган ҳолда бунёд этилган.

HyundaiЭлектромобилАвтоянгиликларБританияБозориIoniq3
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Сардор Эргашев
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Янги авлод Hyundai Tucson кроссовери тақдим этилдиЯнги авлод Hyundai Tucson кроссовери тақдим этилди2 октябр 02:53Hyundai ва Genesis Европа бозорида 41 та янги автомобилни тақдим этадиHyundai ва Genesis Европа бозорида 41 та янги автомобилни тақдим этади26 август 16:53Genesis компанияси ўзининг энг йирик электр автомобили GV90ни намойиш этдиGenesis компанияси ўзининг энг йирик электр автомобили GV90ни намойиш этди20 август 09:22Хитойда болалар BYD ўта қувватли станцияси кабелида учишдиХитойда болалар BYD ўта қувватли станцияси кабелида учишдиБугун 13:58Hyundai ўзининг илк брутал рамный внедорожники Боулдерни фош қилдиHyundai ўзининг илк брутал рамный внедорожники Боулдерни фош қилди31 август 02:26Kia PV7 электромобили тақдим этилди: Ford Э-Трансит Кустом рақибиKia PV7 электромобили тақдим этилди: Ford Э-Трансит Кустом рақиби14 сентябр 14:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
Onix ва Tracker учун 0 фоизли тўлов шартлари эълон қилинди
Onix ва Tracker учун 0 фоизли тўлов шартлари эълон қилинди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Kia K4 2027 модели тақдим этилди: янги имкониятлар ва нархлар
Kia K4 2027 модели тақдим этилди: янги имкониятлар ва нархлар
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
BYD электромобиллари 1300 километрлик масофани босиб ўтиши мумкин
BYD электромобиллари 1300 километрлик масофани босиб ўтиши мумкин
Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди
Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди
Chery ва Jaguar Land Rover ҳамкорлигидаги Фреэландер 8 жаҳон рекордини ўрнатди
Chery ва Jaguar Land Rover ҳамкорлигидаги Фреэландер 8 жаҳон рекордини ўрнатди