Hyundai ўзининг илк брутал рамный внедорожники Боулдерни фош қилди
Жанубий Кореянинг Hyundai компанияси автомобил бозорида жиддий бурилиш ясашга ҳозирлик кўрмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, бренд илк бор тўлақонли рамный внедорожник — Hyundai Боулдер моделини намойиш этишга тайёрланмоқда. Ушбу автомобил келгусида Ford Bronco, Jeep Вранглер ва Toyota 4Runner каби машҳур ва синчковлик билан танланган рақобатчиларга муносиб альтернатива бўлиши кутилмоқда. Ҳозирда Ҳиндистонда рўйхатдан ўтказилган патент тасвирлари орқали кутилмаган янги автомобилнинг ташқи кўриниши ошкор этилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълум бўлишича, патентда акс этган серияли модел аввалроқ Нью-Йорк автосалонида омма эътиборига ҳавола этилган концептга жуда ўхшаш. Ушбу концепция корейс автоГигантининг келгусидаги стратегиясини белгилаб бериб, компания фақатгина кроссоверлар ишлаб чиқариш билангина чекланиб қолмасдан, балки ҳақиқий йўлтанламаслар сегментига ҳам фаол кириб боришини кўрсатди. Hyundai муҳандислари келгусида ўрта размерли пикап асоси бўлиб хизмат қиладиган янги махсус рамли платформани яратиш устида иш олиб бораётганини расман тасдиқлаган.
Брутал ташқи кўриниш ва замонавий технологияларПаттент материалларига кўра, серияли Hyundai Боулдер ўзининг прототипдаги ўткир ва агрессив қиёфасини сақлаб қолади. Автомобилнинг деярли тик олд қисми, махсус вертикал ёруғлик қисмларига эга ихчам тўртбурчак фари, бақувват остки ҳимоя қатлами, тортиш қулоқчалари ва кенг квадрат ғилдирак аркалари унинг жиддий характеридан дарак беради. Дастлабки концепт 37 дюймли йўлтанламас шиналар, орқа эшикдаги ташқи захира ғилдираги ҳамда тушириладиган орқа ойна ойнаси билан жиҳозланган эди. Уларнинг қайси бири тўғридан-тўғри конвеерга чиқиши ҳозирча сир сақланмоқда.
Автомобил салонида эса йўлтанламас режимларини бошқариш учун мўлжалланган анъанавий жисмоний тугмалар ва замонавий ечимлар уйғунлашиши кутилмоқда. Хусусан, Android Autoмотиве базасида ишлайдиган Плеос Коннект мультимедиа тизими ўрнатилиши режалаштирилган. Бу тизим ўз ичига навигация, иловалар дўкони, ҳаво орқали дастурий таъминотни янгилаш имконияти ва Глео номли овозли ёрдамчини олади.
Техник имкониятлар ва кутилаётган моторларИнжиниринг нуқтаи назаридан, Hyundai Боулдер тўла привод тизими, олд ва орқа дифференциал блокировкалари, пасайтирилган узатма, шунингдек, мустақил олд осма ва бутун орқа кўприк билан таъминланиши тахмин қилинмоқда. Қолаверса, автомобилда «танкча бурилиш» каби ғайриоддий функциялар ҳам бўлиши мумкин. Ҳозирча моторлар гаммаси расман тўлиқ эълон қилинмаган бўлса-да, қуйидаги вариантлар муҳокама қилинмоқда:
- 2,5 литрли турботорп базасидаги тахминан 330 от кучига эга гибрид тизим
- Қуввати 400 от кучига яқин бўлган, тармоқдан қувватланувчи гибрид
- Тўлиқ электр версияси
- Айрим бозорлар учун мўлжалланган, Kia Тасман моделидан олинган 2,2 литрли 207 от кучига эга турбодизел
…