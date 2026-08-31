Hyundai ўзининг илк брутал рамный внедорожники Боулдерни фош қилди

·7·Авто
Hyundai ўзининг илк брутал рамный внедорожники Боулдерни фош қилди

Жанубий Кореянинг Hyundai компанияси автомобил бозорида жиддий бурилиш ясашга ҳозирлик кўрмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, бренд илк бор тўлақонли рамный внедорожник — Hyundai Боулдер моделини намойиш этишга тайёрланмоқда. Ушбу автомобил келгусида Ford Bronco, Jeep Вранглер ва Toyota 4Runner каби машҳур ва синчковлик билан танланган рақобатчиларга муносиб альтернатива бўлиши кутилмоқда. Ҳозирда Ҳиндистонда рўйхатдан ўтказилган патент тасвирлари орқали кутилмаган янги автомобилнинг ташқи кўриниши ошкор этилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум бўлишича, патентда акс этган серияли модел аввалроқ Нью-Йорк автосалонида омма эътиборига ҳавола этилган концептга жуда ўхшаш. Ушбу концепция корейс автоГигантининг келгусидаги стратегиясини белгилаб бериб, компания фақатгина кроссоверлар ишлаб чиқариш билангина чекланиб қолмасдан, балки ҳақиқий йўлтанламаслар сегментига ҳам фаол кириб боришини кўрсатди. Hyundai муҳандислари келгусида ўрта размерли пикап асоси бўлиб хизмат қиладиган янги махсус рамли платформани яратиш устида иш олиб бораётганини расман тасдиқлаган.

Брутал ташқи кўриниш ва замонавий технологиялар

Паттент материалларига кўра, серияли Hyundai Боулдер ўзининг прототипдаги ўткир ва агрессив қиёфасини сақлаб қолади. Автомобилнинг деярли тик олд қисми, махсус вертикал ёруғлик қисмларига эга ихчам тўртбурчак фари, бақувват остки ҳимоя қатлами, тортиш қулоқчалари ва кенг квадрат ғилдирак аркалари унинг жиддий характеридан дарак беради. Дастлабки концепт 37 дюймли йўлтанламас шиналар, орқа эшикдаги ташқи захира ғилдираги ҳамда тушириладиган орқа ойна ойнаси билан жиҳозланган эди. Уларнинг қайси бири тўғридан-тўғри конвеерга чиқиши ҳозирча сир сақланмоқда.

Автомобил салонида эса йўлтанламас режимларини бошқариш учун мўлжалланган анъанавий жисмоний тугмалар ва замонавий ечимлар уйғунлашиши кутилмоқда. Хусусан, Android Autoмотиве базасида ишлайдиган Плеос Коннект мультимедиа тизими ўрнатилиши режалаштирилган. Бу тизим ўз ичига навигация, иловалар дўкони, ҳаво орқали дастурий таъминотни янгилаш имконияти ва Глео номли овозли ёрдамчини олади.

Техник имкониятлар ва кутилаётган моторлар

Инжиниринг нуқтаи назаридан, Hyundai Боулдер тўла привод тизими, олд ва орқа дифференциал блокировкалари, пасайтирилган узатма, шунингдек, мустақил олд осма ва бутун орқа кўприк билан таъминланиши тахмин қилинмоқда. Қолаверса, автомобилда «танкча бурилиш» каби ғайриоддий функциялар ҳам бўлиши мумкин. Ҳозирча моторлар гаммаси расман тўлиқ эълон қилинмаган бўлса-да, қуйидаги вариантлар муҳокама қилинмоқда:

  • 2,5 литрли турботорп базасидаги тахминан 330 от кучига эга гибрид тизим
  • Қуввати 400 от кучига яқин бўлган, тармоқдан қувватланувчи гибрид
  • Тўлиқ электр версияси
  • Айрим бозорлар учун мўлжалланган, Kia Тасман моделидан олинган 2,2 литрли 207 от кучига эга турбодизел
Платформа масаласи ҳамон очиқ қолмоқда. Гарчи ушбу СУВ рамли Тасман пикапи билан унификация қилиниши мумкин бўлса-да, айрим манбалар Шимолий Америка бозорига алоҳида эътибор қаратган ҳолда мутлақо янги архитектура яратилаётганини таъкидлайди. Ишлаб чиқариш майдончаси сифатида эса Hyundai компаниясининг Жоржия штатидаги заводи асосий номзод сифатида кўриб чиқилмоқда.

HyundaiБоулдерЙўлтанламасАвтоянгиликларКроссовер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Toyota 2028-йилда оммавий машиналар учун янги автопилотни тақдим этадиToyota 2028-йилда оммавий машиналар учун янги автопилотни тақдим этадиКеча, 20:56Автомобилни жарима майдонидан чиқариш осонлашди: янги тартиб (видео)Автомобилни жарима майдонидан чиқариш осонлашди: янги тартиб (видео)Кеча, 18:16BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтдиBYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтдиКеча, 14:25Toyota ҲиАсе экстремал автодомга айлантирилдиToyota ҲиАсе экстремал автодомга айлантирилдиКеча, 12:21Hyundai натрий батареяларга ўтмоқда: улар 25 йил хизмат қиладиHyundai натрий батареяларга ўтмоқда: улар 25 йил хизмат қилади29.08, 16:21Geely Galaxy Баттлешип 700 автомобили 6001 метр баландликка чиқдиGeely Galaxy Баттлешип 700 автомобили 6001 метр баландликка чиқди29.08, 03:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди