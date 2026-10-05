Хитойда болалар BYD ўта қувватли станцияси кабелида учишди

·23·Авто
Хитойда болалар BYD ўта қувватли станцияси кабелида учишди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Хитойнинг Наннин шаҳрида икки нафар бола BYD Мегаватт Флаш Чаргинг стансиясининг оғир кабелидан арғимчоқ сифатида фойдаланган.
  • Ушбу ҳолат ижтимоий тармоқларда тарқалиб, мутахассислар эътирозига сабаб бўлди, чунки бу болалар ва қимматбаҳо ускуналар учун жиддий хавф туғдиради.
  • BYD компанияси бундай ускунадан фойдаланишни қатъиян тақиқлаганини маълум қилди ва стансияларни текшириш ҳамда назоратни кучайтириш бўйича кўрсатма берди.

Хитойнинг Наннин шаҳрида юз берган ғайриоддий ҳодиса ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Жамоат жойидаги ўта қувватли BYD Мегаватт Флаш Чаргинг зарядлаш станциясида болалар осиғлиқ турган оғир кабелдан арғимчоқ сифатида фойдаланишди. Мазкур ҳолат акс этган видеолар интернетда тезкорлик билан тарқалиб, автомобил ихлосмандлари ва мутахассисларнинг ҳақлироқ эътирозларига сабаб бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг ёзишича, гувоҳлар томонидан тасвирга олинган кадрларда икки нафар бола зарядлаш коннекторидан маҳкам ушлаб, оёқларини ердан узган ҳолда тебраниб ўтирганини кўриш мумкин. Ушбу хавфли ўйин нафақат болалар ҳаётига, балки қимматбаҳо жиҳозларнинг бутунлигига ҳам жиддий хавф туғдириши мумкин эди.

Техник хусусиятлар ва осма тизимнинг вазифаси

Мазкур зарядлаш станцияси ўта юқори қувватни узатишга мўлжалланган бўлиб, унинг массаси одатдаги қурилмаларникидан сезиларли даражада оғирроқдир. Тизим 1000 В архитектурада ишлайди ва 1000 А ток кучида 1000 кВ гача қувват етказиб бера олади. Ускунанинг аппарат платформаси эса ҳатто 1500 кВ гача бўлган чўққи қийматларига ҳам бардош беришга мўлжалланган.

Юқори даражадаги ток оқимини таъминлаш учун станцияда мураккаб суюқ совутиш тизими қўлланилади. Бу эса кабелнинг оғирлигини янада оширади. Муҳандислар оғирликни енгиллаштириш ва кабел ерга тегиб қолмаслиги учун махсус пружинали механизмга эга юқори йўналтирувчи осма конструкциядан фойдаланишган.

BYD компаниясининг муносабати ва хавфсизлик чоралари

Ҳодиса ижтимоий тармоқларда тарқалгач, BYD вакиллари фойдаланувчилар мурожаатига жавобан бундай ускунадан фойдаланиш қатъиян тақиқланганини маълум қилди. Компания мутахассисларига мазкур станцияни зудлик билан текширувдан ўтказиш ҳамда жамоат жойларидаги назоратни янада кучайтириш бўйича кўрсатма берилди.

Мутахассисларнинг тушунтиришича, кутиш режимида станциянинг қувват контакторлари очиқ қолади ва юқори кучланиш фақат автомобилга уланиб, барча зарур хавфсизлик текширувларидан ўтгандагина узатила бошлайди. Шунинг учун бундай вазиятда электр токи уриш хавфи нисбатан паст бўлса-да, асосий хавф механик шикастланишларда ётади.

Болаларнинг кабелда осилиб тебраниши осма механизм, уланиш нуқталари ва кабелнинг ўзига кўндаланг ҳамда такрорланувчи юкламаларни беради. Суюқлик билан соватиладиган линия ичида эса қувват мис ўтказгичлари, алоқа занжирлари ва совутиш каналлари жойлашган бўлиб, ташқаридан кўринмайдиган ички шикастланишлар келгусида мегаватт даражасидаги токлар билан ишлашда жиддий хавф туғдириши мумкин.

BYDЭлектромобилЗарядлашСтанциясиХитойАвтоЯнгиликлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Янги авлод Hyundai Tucson кроссовери тақдим этилдиЯнги авлод Hyundai Tucson кроссовери тақдим этилди2 октябр 02:53BYD олти ойда 10 000 та ўта тезкор қувватлаш станциясини ўрнатдиBYD олти ойда 10 000 та ўта тезкор қувватлаш станциясини ўрнатди28 август 12:51Kia PV7 электромобили тақдим этилди: Ford Э-Трансит Кустом рақибиKia PV7 электромобили тақдим этилди: Ford Э-Трансит Кустом рақиби14 сентябр 14:54BYD электромобиллари 1300 километрлик масофани босиб ўтиши мумкинBYD электромобиллари 1300 километрлик масофани босиб ўтиши мумкин27 сентябр 21:30BYD Хитой автомагистралларида 2000-сонли ўта тезкор қувватлаш станциясини ишга туширдиBYD Хитой автомагистралларида 2000-сонли ўта тезкор қувватлаш станциясини ишга туширди24 сентябр 12:25Toyota тўлиқ электр қувватидаги Highlander EV чиқарилишини кечиктирдиToyota тўлиқ электр қувватидаги Highlander EV чиқарилишини кечиктирди7 сентябр 00:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
Onix ва Tracker учун 0 фоизли тўлов шартлари эълон қилинди
Onix ва Tracker учун 0 фоизли тўлов шартлари эълон қилинди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Kia K4 2027 модели тақдим этилди: янги имкониятлар ва нархлар
Kia K4 2027 модели тақдим этилди: янги имкониятлар ва нархлар
BYD электромобиллари 1300 километрлик масофани босиб ўтиши мумкин
BYD электромобиллари 1300 километрлик масофани босиб ўтиши мумкин
Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди
Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди
Chery ва Jaguar Land Rover ҳамкорлигидаги Фреэландер 8 жаҳон рекордини ўрнатди
Chery ва Jaguar Land Rover ҳамкорлигидаги Фреэландер 8 жаҳон рекордини ўрнатди