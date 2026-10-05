Хитойда болалар BYD ўта қувватли станцияси кабелида учишди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Хитойнинг Наннин шаҳрида икки нафар бола BYD Мегаватт Флаш Чаргинг стансиясининг оғир кабелидан арғимчоқ сифатида фойдаланган.
- Ушбу ҳолат ижтимоий тармоқларда тарқалиб, мутахассислар эътирозига сабаб бўлди, чунки бу болалар ва қимматбаҳо ускуналар учун жиддий хавф туғдиради.
- BYD компанияси бундай ускунадан фойдаланишни қатъиян тақиқлаганини маълум қилди ва стансияларни текшириш ҳамда назоратни кучайтириш бўйича кўрсатма берди.
Хитойнинг Наннин шаҳрида юз берган ғайриоддий ҳодиса ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Жамоат жойидаги ўта қувватли BYD Мегаватт Флаш Чаргинг зарядлаш станциясида болалар осиғлиқ турган оғир кабелдан арғимчоқ сифатида фойдаланишди. Мазкур ҳолат акс этган видеолар интернетда тезкорлик билан тарқалиб, автомобил ихлосмандлари ва мутахассисларнинг ҳақлироқ эътирозларига сабаб бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг ёзишича, гувоҳлар томонидан тасвирга олинган кадрларда икки нафар бола зарядлаш коннекторидан маҳкам ушлаб, оёқларини ердан узган ҳолда тебраниб ўтирганини кўриш мумкин. Ушбу хавфли ўйин нафақат болалар ҳаётига, балки қимматбаҳо жиҳозларнинг бутунлигига ҳам жиддий хавф туғдириши мумкин эди.
Техник хусусиятлар ва осма тизимнинг вазифасиМазкур зарядлаш станцияси ўта юқори қувватни узатишга мўлжалланган бўлиб, унинг массаси одатдаги қурилмаларникидан сезиларли даражада оғирроқдир. Тизим 1000 В архитектурада ишлайди ва 1000 А ток кучида 1000 кВ гача қувват етказиб бера олади. Ускунанинг аппарат платформаси эса ҳатто 1500 кВ гача бўлган чўққи қийматларига ҳам бардош беришга мўлжалланган.
Юқори даражадаги ток оқимини таъминлаш учун станцияда мураккаб суюқ совутиш тизими қўлланилади. Бу эса кабелнинг оғирлигини янада оширади. Муҳандислар оғирликни енгиллаштириш ва кабел ерга тегиб қолмаслиги учун махсус пружинали механизмга эга юқори йўналтирувчи осма конструкциядан фойдаланишган.
BYD компаниясининг муносабати ва хавфсизлик чоралариҲодиса ижтимоий тармоқларда тарқалгач, BYD вакиллари фойдаланувчилар мурожаатига жавобан бундай ускунадан фойдаланиш қатъиян тақиқланганини маълум қилди. Компания мутахассисларига мазкур станцияни зудлик билан текширувдан ўтказиш ҳамда жамоат жойларидаги назоратни янада кучайтириш бўйича кўрсатма берилди.
Мутахассисларнинг тушунтиришича, кутиш режимида станциянинг қувват контакторлари очиқ қолади ва юқори кучланиш фақат автомобилга уланиб, барча зарур хавфсизлик текширувларидан ўтгандагина узатила бошлайди. Шунинг учун бундай вазиятда электр токи уриш хавфи нисбатан паст бўлса-да, асосий хавф механик шикастланишларда ётади.
Болаларнинг кабелда осилиб тебраниши осма механизм, уланиш нуқталари ва кабелнинг ўзига кўндаланг ҳамда такрорланувчи юкламаларни беради. Суюқлик билан соватиладиган линия ичида эса қувват мис ўтказгичлари, алоқа занжирлари ва совутиш каналлари жойлашган бўлиб, ташқаридан кўринмайдиган ички шикастланишлар келгусида мегаватт даражасидаги токлар билан ишлашда жиддий хавф туғдириши мумкин.
Изоҳлар 0
…