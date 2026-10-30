Йўллардаги махфий алифбо: Ҳар бир ҳайдовчи билиши шарт бўлган 8 та норасмий ишора

·0·Авто
Йўллардаги махфий алифбо: Ҳар бир ҳайдовчи билиши шарт бўлган 8 та норасмий ишора

Катта трассаларда ва шаҳар кўчаларидаги тиғиз ҳаракатда ҳайдовчилар бир-бири билан нафақат йўл ҳаракати қоидалари, балки йиллар давомида шаклланган махсус «ишоралар тили» орқали ҳам мулоқот қилади. Овозли сигнал, чироқлар ёниб-ўчиши ва оддий қўл ҳаракатлари йўлда юзага келиши мумкин бўлган ҳалокатларнинг олдини олишга, ҳурмат кўрсатишга ҳамда ноқулай вазиятлардан огоҳлантиришга ёрдам беради.

Йўлда ўзингизни ишончли ҳис қилиш ва бошқа ҳайдовчиларнинг ниятларини бир сонияда тушуниш учун хизмат қиладиган энг оммабоп 8 та ишора қуйидагилардир.

Ёруғлик чироқлари (фаралар) орқали бериладиган муҳим сигналлар

Автомобилнинг олд ва орқа чироқлари йўлдаги энг самарали алоқа воситаси ҳисобланади:

  • Қисқа бир марталик чироқ ёқиб-ўчириш: Чорраҳаларда ёки тор йўлларда қарама-қарши келган ҳайдовчига нисбатан «ўтиб кетинг, сизга йўл беряпман» деган маънони билдиради;

  • Кетма-кет бир неча марта чироқни ёқиб-ўчириш: Қаршидан келаётган машиналар учун муҳим огоҳлантириш бўлиб, «олдинда хавф, ЙТҲ ёки назорат пости бор, тезликни камайтиринг» деганидир;

  • Орқадан келиб чироқни ёқиш: Олдиндаги паст тезликда кетаётган машинага «илтимос, йўл бўшатинг ёки ўнг қаторга ўтинг» маъносида бериладиган сигнал;

  • «Аварийка» (фавқулодда тўхташ чироғи): Йўл бериб юборган, қаторга киришга имкон яратган ҳайдовчига нисбатан 1–2 сонияга ёқиб ўчириш орқали билдириладиган энг машҳур «раҳмат» (миннатдорлик) рамзи;

  • Олдиндаги машинанинг чап бурилиш чироғини ёқиб туриши: Айниқса тор йўлда юк машинаси орқасидан кетаётганингизда ушбу чироқнинг ёниб туриши «олдинда қарши оқим бор, ҳозир қувиб ўтиш хавфли, кутиб туринг» деган огоҳлантиришни англатади.

Товуш ва қўл ҳаракатлари билан мулоқот

Баъзи вазиятларда қўл ишоралари ёки қисқа сигналлар сўзсиз келишувга хизмат қилади:

  • Бир марта қисқа сигнал бериш: Жаҳл билан босиладиган узун сигналдан фарқли равишда, бир лаҳзалик енгил сигнал таниш-билиш ёки ҳамкасб ҳайдовчига саломлашиш ва миннатдорлик билдиришни англатади;

  • Қўл билан йўл четини кўрсатиш: Бошқа бир ҳайдовчи сиз томонга қараб йўл чеккасига ишора қилса, автомобилингизда бирор техник носозлик (масалан, шина тешилиши ёки суюқлик оқиши) пайдо бўлганини ва тўхтаб текшириб олиш лозимлигини билдиради;

  • Кафт билан ҳавога (пастга-юқорига) уриш ҳаракати: Одатда автомобилнинг орқа юкхонаси (багаж) чала ёпилгани ёки очиқ қолгани ҳақида огоҳлантирувчи кўргазмали ишора ҳисобланади.

Ушбу норасмий белгиларни билиш йўлдаги маданиятни оширади, ортиқча асаббузарликларнинг олдини олади ва ҳаракат иштирокчилари ўртасидаги ўзаро ҳурмат муҳитини мустаҳкамлайди.

Йўл ҳаракати қоидалариҲайдовчилар маданиятиАвтомобил ишоралариЙўл хавфсизлиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қозоғистонда вояга етмаган ўғлининг қилмиши учун 45 ёшли аёл жазоланди (видео)Қозоғистонда вояга етмаган ўғлининг қилмиши учун 45 ёшли аёл жазоланди (видео)25 октябр 10:55Антирадар жим турди, аммо жарима барибир келди: Ҳайдовчилар билмайдиган сирли техник «тузоқ»Антирадар жим турди, аммо жарима барибир келди: Ҳайдовчилар билмайдиган сирли техник «тузоқ»5 октябр 10:28Юрент рейтинг тизими орқали қоидабузарлар тезлигини чекладиЮрент рейтинг тизими орқали қоидабузарлар тезлигини чеклади30 июл 20:58Англияда тезликни 32 км/соатгача чеклаш таклиф этилмоқда: Ҳайдовчилар бунга қаршиАнглияда тезликни 32 км/соатгача чеклаш таклиф этилмоқда: Ҳайдовчилар бунга қарши21 июл 08:50Англияда тезлик чекловларини 32 км/соатгача пасайтириш масаласи кўриб чиқилмоқдаАнглияда тезлик чекловларини 32 км/соатгача пасайтириш масаласи кўриб чиқилмоқда10 июл 15:24Сунъий интеллект йўлларда: Британия хавфсизликни таъминлашнинг янги босқичига ўтмоқдаСунъий интеллект йўлларда: Британия хавфсизликни таъминлашнинг янги босқичига ўтмоқда3 июл 19:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Damas ва Labo учун 0 фоизли бўлиб тўлаш шартлари эълон қилинди
Damas ва Labo учун 0 фоизли бўлиб тўлаш шартлари эълон қилинди
Damas, Cobalt, Onix ва Tracker харидорлари учун кутилмаган янгилик тайёрланмоқда
Damas, Cobalt, Onix ва Tracker харидорлари учун кутилмаган янгилик тайёрланмоқда
Томи кесилган қора Cobalt: Қозоғистонлик устанинг ноодатий кабриолети ҳайратга солди
Томи кесилган қора Cobalt: Қозоғистонлик устанинг ноодатий кабриолети ҳайратга солди
Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлаш шартлари эълон қилинди
Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлаш шартлари эълон қилинди
Onix ва Tracker учун 0 фоизли тўлов шартлари эълон қилинди
Onix ва Tracker учун 0 фоизли тўлов шартлари эълон қилинди
Такси бозорида янги гигант: Хитой компанияси 5 мингта автомобиль билан кириб келмоқда
Такси бозорида янги гигант: Хитой компанияси 5 мингта автомобиль билан кириб келмоқда
UzAuto Motors Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлашни бошлайди
UzAuto Motors Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлашни бошлайди
Lada 5 марта рад этган россиялик йигит дунёдаги энг тезкор Bentley экстерьерини яратди
Lada 5 марта рад этган россиялик йигит дунёдаги энг тезкор Bentley экстерьерини яратди