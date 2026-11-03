Қўшнисининг мушугини қийнаган эркак 7 суткага қамалди

·52·Жамият
Қўшнисининг мушугини қийнаган эркак 7 суткага қамалди

Тошкентнинг Шайхонтоҳур туманида мушукка шафқатсиз муносабатда бўлган эркакка нисбатан суд қарори чиқарилди. У ҳайвонларга нисбатан шафқатсиз муносабатда бўлганликда айбдор деб топилиб, 7 сутка маъмурий қамоқ жазосига ҳукм қилинди.

Аввалроқ ижтимоий тармоқларда кўп қаватли уйлардан бирининг йўлагида эркак қўшнисининг мушугини бўғиб, оёғини қайиргани акс этган видео тарқалган эди. Ҳодиса жамоатчиликнинг кескин муносабатига сабаб бўлди.

Маълум бўлишича, ҳуқуқбузар 2002 йилда туғилган пойтахт аҳолиси бўлган. Суд уни Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 111-моддаси 2-қисмида назарда тутилган ҳуқуқбузарликни содир этган деб топган.

Мазкур модда бўйича 15 суткагача маъмурий қамоқ жазоси белгиланиши мумкин. Суд эса эркакка 7 сутка маъмурий қамоқ тайинлаган.

Шайхонтоҳур туманиҳайвонларга шафқатсиз муносабатМаъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексТошкент суди
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фуқаронинг 116 млн. сўм алимент қарздорлиги яқин қариндошлари томонидан тўлаб берилдиФуқаронинг 116 млн. сўм алимент қарздорлиги яқин қариндошлари томонидан тўлаб берилди24 октябр 13:22Жонзотга зўравонлик: Пойтахтда мушукни қийноққа солган шахс ИИБга олиб келиндиЖонзотга зўравонлик: Пойтахтда мушукни қийноққа солган шахс ИИБга олиб келинди31 октябр 12:48Тошкентда мушукка шафқатсиз муносабатда бўлган эркакнинг шахси аниқландиТошкентда мушукка шафқатсиз муносабатда бўлган эркакнинг шахси аниқланди31 октябр 08:2110 суткага қамаш даври тугади: Конституциявий суд чегарадаги эски тартибни бекор қилди10 суткага қамаш даври тугади: Конституциявий суд чегарадаги эски тартибни бекор қилди25 сентябр 22:27Тунда шовқин қилганларга 8,8 миллион сўмгача жаримаТунда шовқин қилганларга 8,8 миллион сўмгача жарима12 сентябр 16:57Деҳқонободда аёлга шилқимлик қилган патронаж ходими 5 суткага қамалдиДеҳқонободда аёлга шилқимлик қилган патронаж ходими 5 суткага қамалди21 октябр 14:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди