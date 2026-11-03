Қўшнисининг мушугини қийнаган эркак 7 суткага қамалди
Тошкентнинг Шайхонтоҳур туманида мушукка шафқатсиз муносабатда бўлган эркакка нисбатан суд қарори чиқарилди. У ҳайвонларга нисбатан шафқатсиз муносабатда бўлганликда айбдор деб топилиб, 7 сутка маъмурий қамоқ жазосига ҳукм қилинди.
Аввалроқ ижтимоий тармоқларда кўп қаватли уйлардан бирининг йўлагида эркак қўшнисининг мушугини бўғиб, оёғини қайиргани акс этган видео тарқалган эди. Ҳодиса жамоатчиликнинг кескин муносабатига сабаб бўлди.
Маълум бўлишича, ҳуқуқбузар 2002 йилда туғилган пойтахт аҳолиси бўлган. Суд уни Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 111-моддаси 2-қисмида назарда тутилган ҳуқуқбузарликни содир этган деб топган.
Мазкур модда бўйича 15 суткагача маъмурий қамоқ жазоси белгиланиши мумкин. Суд эса эркакка 7 сутка маъмурий қамоқ тайинлаган.
Изоҳлар 0
…