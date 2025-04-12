Иван Попов ҳибсда қолади — суд генералнинг урушга қайтиш илтимосини инкор этди

·1.1K·Дунё
Иван Попов ҳибсда қолади — суд генералнинг урушга қайтиш илтимосини инкор этди

Россия қуролли кучлари генерал-майори Иван Попов тергов ҳибсхонасида қолади. 11 апрель куни 2-ғарбий округ ҳарбий суди унинг эҳтиёт чорасини юмшатиш ҳақидаги аризасини рад этди. Бу ҳақда Россия оммавий ахборот воситалари хабар берди.

Ҳозирда Попов Тамбов вилоятидаги СИЗОда сақланмоқда.

Ҳимоя томони урушга юборишни сўраган

Суд муҳокамасидан бир неча кун олдин Поповнинг ҳимоячилари Россия Мудофаа вазирлиги билан келишувга эришилганини, унга кўра генерал Украинадаги урушга қайта юборилиши мумкинлигини билдирган эди. Аммо суд бу даъвони рад этди.

Уй қамоғидан СИЗОга

2024 йил 28 феврал куни, Тамбов гарнизон ҳарбий суди Поповни уй қамоғидан СИЗОга ўтказиш ҳақида қарор чиқарган. Бунга сабаб — генералнинг эҳтиёт чораси шартларини бузгани бўлган.

Путинга очиқ хат ёзгани хабар қилинган

Март ойи охирида, ОАВда Иван Попов Россия президенти Владимир Путинга очиқ мурожаат йўллагани ҳақида хабарлар тарқалган. Унда генерал:

  • ўзини асоссиз равишда жиноий жавобгарликка тортилган, деб таъкидлаган,

  • “Ватанни ҳимоя қилишга ва душманни мағлуб этишга” тайёр эканини билдирган,

  • ва урушга қайтарилишини сўраган.

Попов йирик фирибгарликда гумонланмоқда

Генерал-майор Иван Поповнинг ҳибсга олингани 2024 йил май ойида маълум бўлган. Тергов маълумотларига кўра, у:

  • Запорижжя йўналишида,

  • истеҳкомлар қурилиши учун мўлжалланган,

  • 105 миллион рубл қийматдаги 1700 тоннадан ортиқ металл прокатни сотиб юборган.

Шу асосда унга йирик фирибгарлик моддаси бўйича жиноят иши қўзғатилган.


Сиз нима деб ўйлайсиз — урушда фаол қатнашган ҳарбийлар молиявий жиноятлар учун жавобгарликдан озод қилиниши керакми?

Иван ПоповРоссия қуролли кучлариҲимоя томониСИЗОда сақланмоқдаУрушга қайта юборилишиЙирик фирибгарлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дубайда дайди ҳайвонларни боқиш учун сунъий интеллектли қурилмалар ишга туширилдиДубайда дайди ҳайвонларни боқиш учун сунъий интеллектли қурилмалар ишга туширилдиБугун, 12:16Хитойда фил жуфтини қутқариб, заряд қурилмасини ағдариб юборди (видео)Хитойда фил жуфтини қутқариб, заряд қурилмасини ағдариб юборди (видео)Бугун, 12:00Колумбияда бугун 7,4 магнитудали кучли зилзила содир бўлди (Видео)Колумбияда бугун 7,4 магнитудали кучли зилзила содир бўлди (Видео)Бугун, 11:1310 ёшли қиз китни қутқариш учун сувга тушди10 ёшли қиз китни қутқариш учун сувга тушдиБугун, 10:13Украинадаги бўлажак ҳокимият алмашинуви ҳақида эксперт фикриУкраинадаги бўлажак ҳокимият алмашинуви ҳақида эксперт фикриБугун, 09:27Чикаго университети профессори Зеленскийнинг тактикасини ошкор қилдиЧикаго университети профессори Зеленскийнинг тактикасини ошкор қилдиБугун, 09:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди