Жефф Безос ва Лорен Санчеснинг тўйи ҳақида тафсилотлар маълум бўлди
Қисқача
Jeff Bezos ва Лорен Санчеснинг ҳашаматли тўйи 2024 йил июн ойида Венецияда уч кун давомида ўтказилиши режалаштирилган. Безос Те Аман Паласе, Те Ст. Регис ва Гритти Паласе меҳмонхоналарини тўлиқ банд қилган, маросимга 200 дан ортиқ меҳмон, жумладан Опра Уинфри, Ким Кардашян, Барбра Стрейзанд, Леонардо Ди Каприо, Анна Винтур ва Билл Гейц таклиф қилинган.
Америкалик миллиардер, Amazon асосчиси Жефф Безос ва машҳур телебошловчи ҳамда тадбиркор Лорен Санчеснинг бўлажак тўйи ҳақида янги маълумотлар пайдо бўлди. Бу ҳақда “Закон.кз” хабар тарқатди.Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Тўй қаерда ва қачон бўлади?
Италия оммавий ахборот воситалари ёзишича, бу ҳашаматли маросим 2024 йил июн ойида Венеция шаҳрида бўлиб ўтади. Шаҳардаги меҳмонхона ходимларидан тортиб, сувда ҳаракатланувчи қайиқ ҳайдовчиларигача улкан байрам учун жиддий тайёргарлик кўришни бошлаб юборган.
Уч кун давом этадиган мега тўй
Маълумотларга қараганда, тўй уч кунлик тантанали дастур билан ўтади. Безос Венециядаги энг люкс уч меҳмонхонани — The Aman Palace, The St. Regis ва Gritti Palace’ни тўлиқ банд қилган.
Маросимга 200 дан ортиқ меҳмон таклиф қилинган, улар орасида:
- Опра Уинфри,
- Ким Кардашьян,
- Барбра Стрейзанд,
- Леонардо Ди Каприо,
- Анна Винтур,
- ва ҳатто Билл Гейтс каби жаҳон юлдузлари бор.
30 миллион доллар — ва бу ҳали чек эмас
Мутахассисларнинг баҳолашича, бу даражадаги тўйни ўтказиш учун камида 30 миллион доллар керак бўлади. Байрамни ташкил этишни эса аввал Салма Ҳаек ва Франсуа-Анри Пинонинг тўйини ўтказган мутахассислар гуруҳи ўз зиммасига олган.
Юлдузли меҳмонлар сони ва хизмат даражасини инобатга олсак, умумий харажатлар бир неча баробар ортиши мумкин, деган тахминлар бор.
Тўй сўзсиз келган эмас — 20 каратли олмос узук “Кору”да берилган
Жефф ва Лорен 2019 йилдан буён бирга. Уларнинг унаштирилганига деярли 2 йил бўлди. 2023 йил май ойида, беш йиллик муносабатлардан сўнг, Жефф Безос ўзининг ҳашаматли “Кору” яхтасида турмуш қуриш таклифини берган. Унда у Лоренга 20 каратли пушти олмос узук, тахминан 2,5 миллион долларлик, совға қилган.
Санчеснинг айтишича, у шу даражада ҳаяжонга тушганки, унга аввал сўз топиш қийин бўлган.
Иккисининг ҳам шахсий ҳаёти ортида тарих бор
Жефф Безос аввалги рафиқаси Маккензи Скотт билан 25 йил бирга яшаган, уларнинг тўрт фарзанди бор — уч ўғил ва бир фарзанд асраб олинган.
Лорен Санчес эса собиқ эри Патрик Уайцелл билан 13 йил бирга яшаган. Унинг икки фарзанди бор: бири Патрикдан, иккинчиси эса севгилиси бўлган Тони Гонсалесдан.
Сиз нима деб ўйлайсиз — йилнинг тўйи бўладими? Бунақа даражадаги ҳашамат ҳаётда нимани англатади?
Тўй қаерда ва қачон бўлади?
Италия оммавий ахборот воситалари ёзишича, бу ҳашаматли маросим 2024 йил июн ойида Венеция шаҳрида бўлиб ўтади. Шаҳардаги меҳмонхона ходимларидан тортиб, сувда ҳаракатланувчи қайиқ ҳайдовчиларигача улкан байрам учун жиддий тайёргарлик кўришни бошлаб юборган.
Уч кун давом этадиган мега тўй
Маълумотларга қараганда, тўй уч кунлик тантанали дастур билан ўтади. Безос Венециядаги энг люкс уч меҳмонхонани — The Aman Palace, The St. Regis ва Gritti Palace’ни тўлиқ банд қилган.
Маросимга 200 дан ортиқ меҳмон таклиф қилинган, улар орасида:
- Опра Уинфри,
- Ким Кардашьян,
- Барбра Стрейзанд,
- Леонардо Ди Каприо,
- Анна Винтур,
- ва ҳатто Билл Гейтс каби жаҳон юлдузлари бор.
30 миллион доллар — ва бу ҳали чек эмас
Мутахассисларнинг баҳолашича, бу даражадаги тўйни ўтказиш учун камида 30 миллион доллар керак бўлади. Байрамни ташкил этишни эса аввал Салма Ҳаек ва Франсуа-Анри Пинонинг тўйини ўтказган мутахассислар гуруҳи ўз зиммасига олган.
Юлдузли меҳмонлар сони ва хизмат даражасини инобатга олсак, умумий харажатлар бир неча баробар ортиши мумкин, деган тахминлар бор.
Тўй сўзсиз келган эмас — 20 каратли олмос узук “Кору”да берилган
Жефф ва Лорен 2019 йилдан буён бирга. Уларнинг унаштирилганига деярли 2 йил бўлди. 2023 йил май ойида, беш йиллик муносабатлардан сўнг, Жефф Безос ўзининг ҳашаматли “Кору” яхтасида турмуш қуриш таклифини берган. Унда у Лоренга 20 каратли пушти олмос узук, тахминан 2,5 миллион долларлик, совға қилган.
Санчеснинг айтишича, у шу даражада ҳаяжонга тушганки, унга аввал сўз топиш қийин бўлган.
Иккисининг ҳам шахсий ҳаёти ортида тарих бор
Жефф Безос аввалги рафиқаси Маккензи Скотт билан 25 йил бирга яшаган, уларнинг тўрт фарзанди бор — уч ўғил ва бир фарзанд асраб олинган.
Лорен Санчес эса собиқ эри Патрик Уайцелл билан 13 йил бирга яшаган. Унинг икки фарзанди бор: бири Патрикдан, иккинчиси эса севгилиси бўлган Тони Гонсалесдан.
Сиз нима деб ўйлайсиз — йилнинг тўйи бўладими? Бунақа даражадаги ҳашамат ҳаётда нимани англатади?
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг
…