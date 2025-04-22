Жефф Безос ва Лорен Санчеснинг тўйи ҳақида тафсилотлар маълум бўлди

·1.8K·Дунё
Жефф Безос ва Лорен Санчеснинг тўйи ҳақида тафсилотлар маълум бўлди
Қисқача

Jeff Bezos ва Лорен Санчеснинг ҳашаматли тўйи 2024 йил июн ойида Венецияда уч кун давомида ўтказилиши режалаштирилган. Безос Те Аман Паласе, Те Ст. Регис ва Гритти Паласе меҳмонхоналарини тўлиқ банд қилган, маросимга 200 дан ортиқ меҳмон, жумладан Опра Уинфри, Ким Кардашян, Барбра Стрейзанд, Леонардо Ди Каприо, Анна Винтур ва Билл Гейц таклиф қилинган.

Америкалик миллиардер, Amazon асосчиси Жефф Безос ва машҳур телебошловчи ҳамда тадбиркор Лорен Санчеснинг бўлажак тўйи ҳақида янги маълумотлар пайдо бўлди. Бу ҳақда “Закон.кз” хабар тарқатди.

Тўй қаерда ва қачон бўлади?

Италия оммавий ахборот воситалари ёзишича, бу ҳашаматли маросим 2024 йил июн ойида Венеция шаҳрида бўлиб ўтади. Шаҳардаги меҳмонхона ходимларидан тортиб, сувда ҳаракатланувчи қайиқ ҳайдовчиларигача улкан байрам учун жиддий тайёргарлик кўришни бошлаб юборган.

Уч кун давом этадиган мега тўй

Маълумотларга қараганда, тўй уч кунлик тантанали дастур билан ўтади. Безос Венециядаги энг люкс уч меҳмонхонани — The Aman Palace, The St. Regis ва Gritti Palace’ни тўлиқ банд қилган.

Маросимга 200 дан ортиқ меҳмон таклиф қилинган, улар орасида:
- Опра Уинфри,
- Ким Кардашьян,
- Барбра Стрейзанд,
- Леонардо Ди Каприо,
- Анна Винтур,
- ва ҳатто Билл Гейтс каби жаҳон юлдузлари бор.

30 миллион доллар — ва бу ҳали чек эмас

Мутахассисларнинг баҳолашича, бу даражадаги тўйни ўтказиш учун камида 30 миллион доллар керак бўлади. Байрамни ташкил этишни эса аввал Салма Ҳаек ва Франсуа-Анри Пинонинг тўйини ўтказган мутахассислар гуруҳи ўз зиммасига олган.

Юлдузли меҳмонлар сони ва хизмат даражасини инобатга олсак, умумий харажатлар бир неча баробар ортиши мумкин, деган тахминлар бор.

Тўй сўзсиз келган эмас — 20 каратли олмос узук “Кору”да берилган

Жефф ва Лорен 2019 йилдан буён бирга. Уларнинг унаштирилганига деярли 2 йил бўлди. 2023 йил май ойида, беш йиллик муносабатлардан сўнг, Жефф Безос ўзининг ҳашаматли “Кору” яхтасида турмуш қуриш таклифини берган. Унда у Лоренга 20 каратли пушти олмос узук, тахминан 2,5 миллион долларлик, совға қилган.

Санчеснинг айтишича, у шу даражада ҳаяжонга тушганки, унга аввал сўз топиш қийин бўлган.

Иккисининг ҳам шахсий ҳаёти ортида тарих бор

Жефф Безос аввалги рафиқаси Маккензи Скотт билан 25 йил бирга яшаган, уларнинг тўрт фарзанди бор — уч ўғил ва бир фарзанд асраб олинган.

Лорен Санчес эса собиқ эри Патрик Уайцелл билан 13 йил бирга яшаган. Унинг икки фарзанди бор: бири Патрикдан, иккинчиси эса севгилиси бўлган Тони Гонсалесдан.

Сиз нима деб ўйлайсиз — йилнинг тўйи бўладими? Бунақа даражадаги ҳашамат ҳаётда нимани англатади?
Жефф БезосЛорен СанчесТўй МаросимиВенеция ШаҳриМеҳмонлар РўйхатиХаражатлар Тахмини
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Полициячини тишлаб олган маст украиналик аёл Польшадан депортация қилиндиПолициячини тишлаб олган маст украиналик аёл Польшадан депортация қилиндиБугун, 17:19«Мусулмонлар бизга католиклардан кўра яқинроқ»: Михалковдан шов-шувли фикр...«Мусулмонлар бизга католиклардан кўра яқинроқ»: Михалковдан шов-шувли фикр...Бугун, 17:15Ҳарбий эксперт Россиянинг «Посейдон» тизимига қандай баҳо берди?Ҳарбий эксперт Россиянинг «Посейдон» тизимига қандай баҳо берди?Бугун, 17:06АҚШ давлат қарзи бўйича янги рекорд ўрнатдиАҚШ давлат қарзи бўйича янги рекорд ўрнатдиБугун, 14:45JD.com компанияси Пекинда 24 соат ишлайдиган робот-қаҳвахона очдиJD.com компанияси Пекинда 24 соат ишлайдиган робот-қаҳвахона очдиБугун, 13:10Гренландияда музлар эриши ортидан юзлаб китлар пайдо бўлдиГренландияда музлар эриши ортидан юзлаб китлар пайдо бўлдиБугун, 10:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди