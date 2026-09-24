«Мутлақ чемпионлик!»: Ўткирбек Жўраев Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўткирбек Жўраев дастакли от машқида 14.733 балл тўплаб, Осиё ўйинларининг олтин медалини қўлга киритди.
- Ушбу натижа уни мусобақанинг мутлақ чемпионига айлантирди ва Ўзбекистон спорт делегациясининг медаллар ғазнасини бойитди.
- Жўраевнинг ғалабаси ўзбек спорт гимнастикасининг қитъа элитасидаги ўрнини янада мустаҳкамлади.
Япониянинг Аичи ва Нагоя шаҳарларида давом этаётган ХХ ёзги Осиё ўйинларида Ўзбекистон спорт делегацияси навбатдаги оламшумул муваффақиятни тантана қилди. Спорт гимнастикаси бўйича миллий терма жамоамиз аъзоси, маҳоратли спортчимиз Ўткирбек Жўраев қитъанинг энг мураккаб ва нозик снарядларидан бири ҳисобланган дастакли от машқи финалида тенгсиз маҳорат кўрсатиб, мусобақанинг олтин медалига сазовор бўлди! Финал баҳсида ҳакамлар ҳайъати ҳамюртимизнинг мураккаб элементларга бой, ўта аниқ ва мукаммал ижро этилган машқини юксак баҳолаб, унга 14.733 балл тақдим этди.
Ушбу фантастик натижа рақибларнинг ҳеч бирига етиб олиш имконини бермади ва Ўткирбек Жўраевни Осиё ўйинларининг мутлақ чемпионига айлантирди. Мазкур олтин медаль Ўзбекистон спорт делегациясининг «Аичи-Нагоя-2026» мусобақасидаги медаллар ғазнасини яна бир олий даражадаги бош соврин билан бойитди ҳамда гимнастика мактабимизнинг қитъа элитасидаги ўрнини янада юқорига кўтарди. Эслатиб ўтамиз, айни кунларда Япония майдонларида спортнинг турли йўналишларида ўзбекистонлик атлетлар шоҳсупанинг энг юқори поғоналари учун шиддатли курашларни давом эттирмоқда.
Хўш, Жўраевнинг 14.733 баллик кўрсаткичи жаҳон гимнастикаси стандартларида қандай вазнга эга, ушбу ғалаба миллий гимнастикамизга қандай янги нафас бағишлайди ва Нагоядаги медаллар сакраши делегациямизга қандай янги имкониятлар очмоқда?
«14.733 балл, дастакли от ва олтин марра»: Тарихий ғалабанинг 5 та асосий нуқтаси
Ўткирбек Жўраевнинг «Аичи-Нагоя-2026» мусобақасидаги ғалабасидан муҳим факт ва кўрсаткичлар:
Дастакли от машқида олтин медаль: Ўткирбек Жўраев гимнастиканинг энг мураккаб йўналишида барча қитъа грандларини ортда қолдириб, 1-ўринни эгаллади;
Ҳакамлардан рекорд 14.733 балл: Спортчимизнинг ҳаракатлари, элементлар мураккаблиги ва ижро тозалиги ҳакамлар томонидан юқори 14.733 балл билан баҳоланди;
Осиё ўйинлари чемпиони унвони: Ҳамюртимиз ўзининг мутлақ устунлигини исботлаб, расман ХХ Осиё ўйинлари чемпионига айланди;
Ўзбек спорт гимнастикасининг янги ютуғи: Ушбу олтин медаль Ўзбекистон спорт гимнастикасининг қитъа миқёсидаги энг йирик ва салмоқли ютуқларидан бири сифатида тарихга кирди;
Делегация ҳисобидаги олий сифат: Мазкур зафар Ўзбекистон термасининг умумжамоа медаллар жадвалидаги мавқеини янада мустаҳкамлашга хизмат қилди.
«Аичи-Нагоя-2026»: Дастакли от машқи финали ва Жўраев натижасининг таҳлили
Спортчимизнинг кўрсаткичлари, дастур мураккаблиги ва финал параметри таққоси:
Кўрсаткичлар ва мезонлар
Ўткирбек Жўраев (Ўзбекистон)
Финалдаги бошқа рақобатчилар
Спорт йўналиши ва снаряд
Спорт гимнастикаси: Дастакли от машқи
Дастакли от машқи финалчилари
Ҳакамлар томонидан берилган балл
14.733 балл (Мутлақ энг юқори кўрсаткич)
14.733 дан паст баҳолар
Қўлга киритилган медаль
ОЛТИН МЕДАЛЬ (1-ўрин)
Кумуш ва бронза медаллари
Элементлар ижроси ва тозалик
Мукаммал мувозанат, мураккаб айланишлар ва аниқ қўниш
Кичик хатоликлар ва балл йўқотишлар
Спорт унвони ва мақоми
ХХ Осиё ўйинлари чемпиони
Осиё ўйинлари совриндорлари
Делегацияга қўшилган ҳисса
Ўзбекистон ҳисобига навбатдаги қимматли олтин
—
Гимнастика экспертизаси ва таҳлил: Нега 14.733 балл ва дастакли от снарядидаги олтин муҳим?
Халқаро спорт шарҳловчилари ва гимнастика бўйича етакчи мутахассисларнинг хулосалари:
«Дастакли от» — энг инжиқ снаряд: Спорт гимнастикасида дастакли от спортчидан миллиметрлик мувозанат, кучли елка-қўл мушаклари ва мутлақ психологик концентрация талаб қилади; ушбу снарядда энг кичик хато ҳам йиқилиш ёки баллнинг кескин пасайишига олиб келади; Жўраевнинг бундай босим остида бенуқсон машқ бажариши унинг жаҳон даражасидаги совуққонлигини кўрсатди;
14.733 баллнинг халқаро қиймати: Замонавий гимнастика баҳолаш тизимида 14.7 баллдан юқори натижа қайд этиш — спортчининг нафақат қитъада, балки жаҳон чемпионатлари ва Олимпия ўйинларида ҳам медаллар шоҳсупасига асосий даъвогар эканини билдиради;
Хитой ва Япония гегемониясини синдириш: Спорт гимнастикасида анъанавий тарзда Япония ва Хитой спортчилари дунёда тенгсиз ҳисобланади; уларнинг ўз уйида, Япония заминида ушбу олтин медални тортиб олиш — ўзбек гимнастикаси тарихидаги буюк сакрашдир;
Олимпия циклидаги порлоқ истиқбол: Ушбу ғалаба Ўткирбек Жўраевнинг келгуси ёзги Олимпия ўйинлари лицензиялари ва медаллар учун даъвогарлик имкониятларини кескин ошириб, миллий жамоамиз захирасини мустаҳкамлайди.
Япония спорт ареналарида Ўзбекистон мадҳиясини баралла янгратган Ўткирбек Жўраев мамлакатимиз спорти солномасига яна бир шонли саҳифа ёзди.
Сизнингча, Ўткирбек Жўраевнинг 14.733 балл билан Осиё ўйинларида эришган ушбу ёрқин ғалабаси спорт гимнастикаси бўйича келгуси Олимпия ўйинларида ҳам олтин медалга айлана оладими? Гимнастларимизнинг мезбон Япония ва Хитой каби гигантларни ортда қолдиришига шахсан қандай баҳо берасиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингиз ва чемпионимизга йўлланган табрикларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда миллий ғурур бағишловчи ушбу мақолани барча спорт ихлосмандлари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…