Ихтиёрий тўланмаган қарз “Lacetti”ни аукционга етаклади

·28·Жамият
Ихтиёрий тўланмаган қарз “Lacetti”ни аукционга етаклади

Бюронинг Яккасарой туман бўлими иш юритувида Фуқаролик ишлари бўйича Яккасарой туманлараро судининг 2026 йил 12 январдаги ижро варақасига асосан қарздор Р.Қ.дан ундирувчи “A. I.” АЖ фойдасига қарздорликни ундириш билан боғлиқ ижро ҳужжати мавжуд.

Мазкур ижро ҳужжати ижросини таъминлаш мақсадида давлат ижрочиси томонидан қарздорнинг мулкий ҳолати ўрганилиб, унинг мол-мулки ва банк ҳисобрақамлари мавжудлиги юзасидан тегишли ташкилотларга сўровлар юборилган.

Олинган маълумотларга кўра, қарздорга тегишли “Lacetti” русумли автотранспорт воситаси аниқланган ҳамда унга нисбатан, шунингдек, қарздорнинг банк ҳисобрақамларига қонунчиликда белгиланган тартибда тақиқ ва чекловлар ўрнатилган.

Шунга қарамасдан, қарздор Р.Қ. давлат ижрочиси томонидан бир неча маротаба огоҳлантирилишига қарамай, мавжуд қарздорликни ихтиёрий равишда бартараф этмаган.

Шу муносабат билан, мажбурий ижро ҳаракатлари доирасида қарздорга тегишли “Lacetti” русумли автотранспорт воситаси хатланиб, белгиланган тартибда онлайн-аукцион савдоларига чиқарилмоқда.

Автотранспорт воситасини реализация қилишдан тушган маблағлар қонунчиликда белгиланган тартибда ундирувчи суғурта ташкилоти фойдасига ўтказилиб, қарздорнинг ўз вақтида бажарилмаган мажбуриятини қоплашга йўналтирилади.

Шу тариқа, суд ҳужжатида белгиланган мажбуриятни ижро этиш ҳамда ундирувчининг қонуний манфаатларини таъминлаш мақсадида қонунчиликда назарда тутилган мажбурий ижро чоралари амалга оширилмоқда.

Яккасарой туманлараро судR.Q.LacettiОнлайн-аукцион
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қарздорлик эвазига олинган мулклар бўйича катта янгилик жорий этилдиҚарздорлик эвазига олинган мулклар бўйича катта янгилик жорий этилди9 сентябр 10:42Қашқадарёда икки эркак от ва чорвани насияга олиб, миллиард сўмлик зарар етказдиҚашқадарёда икки эркак от ва чорвани насияга олиб, миллиард сўмлик зарар етказди19 сентябр 10:06Қашқадарёда Lacetti пиёдаларни уриб юборишига бир баҳя қолдиҚашқадарёда Lacetti пиёдаларни уриб юборишига бир баҳя қолдиКеча 14:01Lacetti автомобили 77 та тўланмаган жаримаси борлиги учун хатландиLacetti автомобили 77 та тўланмаган жаримаси борлиги учун хатланди19 май 20:40Нотариал қарз қайтмаса — мулк аукционга чиқади!Нотариал қарз қайтмаса — мулк аукционга чиқади!6 апрел 14:47Фарғонада Lacetti бошқарувдан чиқиб, устун ва дарахтга урилдиФарғонада Lacetti бошқарувдан чиқиб, устун ва дарахтга урилди25 август 23:02
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ