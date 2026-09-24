Шаҳзод Нурматов ва Собиржон Сафаралиев Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- ХХ Осиё ўйинларининг академик эшкак эшиш баҳсида Шаҳзод Нурматов ва Собиржон Сафаралиев жуфтлик дастурида олтин медални қўлга киритди.
- Ушбу жуфтлик жорий йилда бўлиб ўтган жаҳон чемпионатида ҳам ғалаба қозонган эди.
- Нурматов ва Сафаралиевнинг бу зафари Ўзбекистон делегациясининг медаллар жамғармасини бойитди ва сув спортидаги мавқеини мустаҳкамлади.
Япониянинг Аичи ва Нагоя шаҳарлари мезбонлик қилаётган ХХ ёзги Осиё ўйинларининг академик эшкак эшиш дастурида Ўзбекистон спорти тарихига олтин ҳарфлар билан битилувчи навбатдаги улуғвор триумф қайд этилди. Ўзбекистон Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизматининг маълум қилишича, енгил вазнли спортчилар ўртасидаги жуфтлик (Lm2x) дастурининг финал пойгасида юртимиз шарафини ҳимоя қилган маҳоратли эшкак эшувчиларимиз — Шаҳзод Нурматов ва Собиржон Сафаралиев мутлақ устунлик билан маррага биринчи бўлиб етиб келди ҳамда делегациямиз ҳисобига қимматли олтин медални ёзиб қўйди.
Ушбу зафарнинг аҳамияти шундаки, мазкур енгилмас дуэт жорий йилда бўлиб ўтган жаҳон чемпионатида ҳам тенгсиз деб топилиб, сайёра чемпионлигини тантана қилган эди. Нагоя сув ҳавзасида кечган шиддатли пойгада Нурматов ва Сафаралиев тандеми ўз мақомини бехато оқлаб, қитъанинг барча номдор грандларини ортда қолдирди ва жаҳон чемпионлиги унвони ёнига ХХ Осиё ўйинлари чемпионлиги тожини ҳам муносиб қўшиб қўйди. Ўзбек эшкак эшувчиларининг бу тарихий ғалабаси делегациямизнинг олтин медаллар жамғармасини янада салмоқли қилиб, умумжамоа рейтингида юқори поғоналарга дадил илдамлашида беқиёс куч бағишлади.
Хўш, Нурматов ва Сафаралиевнинг Lm2x дастуридаги мутлақ гегемонлиги ортида қандай машаққатли меҳнат ётибди, ушбу ғалаба Ўзбекистоннинг сув спортидаги мавқеини қандай мустаҳкамлайди ва олдинда спортчиларимизни қандай янги рекордлар кутмоқда?
«Жаҳон тожидан Осиё чемпионлигигача»: Нагоядаги олтин марранинг 5 та асосий нуқтаси
Миллий олимпия қўмитаси эълон қилган шонли ғалабадан энг муҳим факт ва тафсилотлар:
Осиё ўйинларининг навбатдаги олтин медали: Шаҳзод Нурматов ва Собиржон Сафаралиев финал пойгасида барча рақибларидан тезроқ ҳаракат қилиб, бош совринга эга чиқди;
Дунё ва қитъа чемпиони унвонининг бирлашиши: Шу йил жаҳон чемпионатида олтин ютган спортчиларимиз Осиё ўйинларида ҳам чемпион бўлиб, ўз вазнининг мутлақ етакчиси эканини исботлади;
Lm2x дастуридаги тактик маҳорат: Енгил вазнли жуфтликлар пойгасида атлетларимиз синхрон ҳаракат ва юқори тезлик бобида мукаммал кўрсаткич намойиш этишди;
Делегация ҳисобидаги муҳим олтин: Ўзбекистон терма жамоасининг «Аичи-Нагоя-2026» медаллар жадвалидаги сифат кўрсаткичи яна бир поғонага кўтарилди;
Ўзбек сув спорти мактабининг тан олиниши: ХХ Осиё ўйинларида академик ва каноэ бўйича эришилаётган кетма-кет олтинлар миллий мактабимизнинг глобал элитага чиққанини тасдиқлади.
«Аичи-Нагоя-2026»: Lm2x финал баҳси ва чемпионларнинг кўрсаткичлари таҳлили
Спортчиларимизнинг спорт мақоми, йўналиши ва натижаси бўйича таҳлилий кўрсаткичлар:
Мезонлар ва йўналишлар
Ўзбекистон вакиллари (Нурматов / Сафаралиев)
Қитъанинг бошқа рақобатчилари
Спорт тури ва дастур
Академик эшкак эшиш: Lm2x (Енгил вазнли эркаклар жуфтлиги)
Lm2x дастури финалчилари
Спортчиларнинг мақоми
Амалдаги жаҳон чемпионлари ва эндиликда Осиё ўйинлари чемпионлари
Қитъа ва минтақа чемпионатлари совриндорлари
Финал пойгасидаги ўрни
1-ўрин (ОЛТИН МЕДАЛЬ)
2- ва 3-ўринлар (кумуш ва бронза)
Тактик ҳаракат ва синхронлик
Пойга бошидан маррагача тўлиқ етакчилик ва рекорд финиш
Қувиб етишга уриниш ва қаршилик кўрсатиш
Делегация жадвалига ҳиссаси
Ўзбекистон ғазнасига навбатдаги олий даражадаги олтин медаль
—
Келгуси Олимпия истиқболи
Париж ва Лос-Анжелес ўйинлари учун асосий фаворит мақоми
Халқаро рейтинг очколари учун кураш
Спорт экспертизаси ва таҳлил: Нега Нурматов ва Сафаралиев тандеми жаҳон элитасида феномен саналмоқда?
Халқаро спорт таҳлилчилари ва миллий мураббийлар штабининг хулосалари:
«Бир йилда иккита бош чўққи»: Бир календарь йилининг ўзида ҳам жаҳон чемпионатида, ҳам қитъа Осиё ўйинларида тенгсиз бўлиш спортчидан жисмоний формани энг юқори нуқтада узоқ вақт ушлаб туришни талаб этади; Шаҳзод ва Собиржоннинг бу барқарорлиги уларнинг жаҳон даражасидаги профессионализмини кўрсатади;
Lm2x форматининг нозик хусусиятлари: Енгил вазнлилар баҳсида оғирлик қатъий назорат қилинади, бунда спортчининг ҳар бир грамм мушак массаси портловчи куч ва тезликка ишлаши керак; вакилларимиз қайд этган тезлик қитъа миқёсида тенгсиз деб топилди;
Сув спортидаги «олтин тўлқин»: Шоҳсанам Шерзодованинг каноэдаги олтинидан сўнг Нурматов ва Сафаралиевнинг академик дастурдаги бу муваффақияти Ўзбекистоннинг Нагоядаги медаллар сифатини кескин ошириб, делегациямизни кучлилар сафида мустаҳкамламоқда;
Келгуси Олимпия режалари: Жаҳон ва Осиё чемпионлигини бирдек нақд қилган бу жуфтлик келгуси ёзги Олимпия ўйинларида ҳам мамлакатимизнинг асосий медаль умидларидан бири сифатида расман эътироф этилмоқда.
Япония сувларида порлаган Шаҳзод Нурматов ва Собиржон Сафаралиев миллий спорт тарихимизга навбатдаги ёрқин ва унутилмас саҳифани ёзиб қўйди.
Сизнингча, бир йил ичида ҳам жаҳон, ҳам Осиё ўйинлари чемпионлигини қўлга киритган Шаҳзод Нурматов ва Собиржон Сафаралиев келгуси ёзги Олимпия ўйинларида ҳам олтин медални бўйсундира оладими? Эшкак эшувчиларимизнинг «Аичи-Нагоя-2026»даги медаллар сериясига шахсан қандай баҳо берасиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингиз ва қаҳрамонларимизга йўлланган илиқ табрикларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда ушбу ғолибона репортажни барча спорт ихлосмандлари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…