Шарифа Давронова «Аичи-Нагоя-2026» Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритди
Япониянинг Аичи ва Нагоя шаҳарлари мезбонлик қилаётган ХХ ёзги Осиё ўйинларининг енгил атлетика секторида Ўзбекистон спорти учун яна бир оламшумул рекорд ва тарихий ғалаба қайд этилди. Уч хатлаб сакраш дастури бўйича ўтказилган финал баҳсида юртимиз шарафини ҳимоя қилган маҳоратли енгил атлетикачимиз Шарифа Давронова фантастик натижа кўрсатиб, мусобақанинг олтин медалига мушарраф бўлди. Ҳамюртимиз ҳал қилувчи уринишда 14.35 метр масофани забт этган ҳолда барча рақибларини ортда қолдирди ва қитъанинг тенгсиз спортчиси эканини исботлади.
Эътиборлиси, 14.35 метрлик ушбу кўрсаткич Шарифанинг бутун спорт фаолиятидаги мутлақ шахсий рекорди бўлди: у ўзининг аввалги энг яхши натижасини нақ 26 сантиметрга яхшилашга муваффақ бўлди! Мазкур зафар орқали Давронова ўз карьерасида кетма-кет иккинчи марта Осиё ўйинларининг олтин медали соҳибасига айланди ва икки карра қитъа чемпиони мақомини расмийлаштирди. Ушбу ғалаба Ўзбекистон делегациясининг «Аичи-Нагоя-2026» мусобақаларидаги умумжамоа медаллар ғазнасини яна бир олий даражадаги бош соврин билан бойитди.
Хўш, Давронованинг 26 смлик рекорд сакраши жаҳон енгил атлетикасида қандай вазнга эга, 14.35 метрлик натижа келгуси Олимпия ўйинлари шоҳсупасига қандай эшик очади ва нима учун Шарифа ўзбек енгил атлетикасининг асосий фахрига айланмоқда?
«14.35 метр, +26 смлик рекорд ва икки карра чемпионлик»: Шарифа Давронова зафарининг 5 та асосий нуқтаси
Енгил атлетика секторидаги шов-шувли маррадан энг муҳим факт ва рақамлар:
Икки карра Осиё ўйинлари чемпиони: Шарифа Давронова ўз фаолиятида иккинчи бор Осиё ўйинларининг олий шоҳсупасига кўтарилди;
14.35 метр билан мутлақ олтин: Ҳамюртимиз уч хатлаб сакраш бўйича барча қитъадош рақибларидан сезиларли даражада устун келди;
Шахсий фаолиятнинг энг юқори рекорди: 14.35 метр кўрсаткичи спортчимизнинг бутун фаолиятидаги энг яхши шахсий натижаси сифатида тарихга кирди;
26 сантиметрлик улкан сакраш: Давронова ўзининг аввалги энг яхши кўрсаткичини бирданига қарийб 26 смга янгилади;
Делегацияга яна бир олий соврин: Мазкур олтин медаль Ўзбекистон термасининг ХХ Осиё ўйинларидаги сифат кўрсаткичини янада мустаҳкамлади.
«Аичи-Нагоя-2026»: Уч хатлаб сакраш финали ва рекордлар таҳлили
Спортчимизнинг кўрсаткичлари, ривожланиш динамикаси ва рақобат таққоси:
Кўрсаткичлар ва мезонлар
Шарифа Давронова (Ўзбекистон)
Қитъанинг бошқа рақобатчилари
Спорт тури ва йўналиши
Енгил атлетика: Уч хатлаб сакраш
Уч хатлаб сакраш финалчилари
Қайд этилган натижа
14.35 метр (Фаолиятдаги энг яхши натижа)
14.35 метрдан пастроқ кўрсаткичлар
Рекордлар янгиланиши
Аввалги шахсий кўрсаткич 26 смга яхшиланди
—
Қўлга киритилган соврин
ОЛТИН МЕДАЛЬ (1-ўрин)
Кумуш ва бронза медаллари
Спорт мақоми ва унвони
Икки карра Осиё ўйинлари чемпиони
Мусобақа совриндорлари
Жаҳон аренасидаги вазни
Жаҳон элитаси ва Олимпия совринига даъвогар
Минтақавий даражадаги натижалар
Енгил атлетика экспертизаси ва таҳлил: Нега 14.35 метр ва 26 смлик ўсиш сенсация ҳисобланади?
Халқаро спорт таҳлилчилари ва енгил атлетика мутахассисларининг хулосалари:
26 смлик сакраш феномени: Уч хатлаб сакраш турида натижани ҳатто 2–3 сантиметрга яхшилаш учун ойлаб машаққатли машғулотлар талаб этилади; бир мусобақанинг ўзида шахсий рекордни бирданига 26 сантиметрга кўтариш — Давронованинг жисмоний қуввати, тезланиши ва сакраш техникасида жуда катта сифат сакраши юз берганидан далолат беради;
14.35 метр — Олимпия шоҳсупаси кўрсаткичи: Замонавий аёллар уч хатлаб сакраш баҳсларида 14.30 метрдан ошган ҳар қандай натижа жаҳон чемпионатлари ва ёзги Олимпия ўйинларида финалга кириш ва медалларга эга чиқиш имкониятини кафолатлайди; Шарифа бу натижа билан глобал элитага дадил қадам қўйди;
Психологик барқарорлик ва чемпионлик тажрибаси: Ёш бўлишига қарамай, иккинчи бор Осиё ўйинларида олтин медални ҳимоя қилиш спортчининг йирик босим остида ҳам совуққон ҳаракат қила олишини намойиш этди;
Ўзбекистон енгил атлетикасига янги нафас: Давронованинг бу муваффақияти миллий енгил атлетика мактабимизнинг қитъадаги етакчи мавқеини янада кучайтириб, ёш спортчилар учун кучли мотивация манбаига айланди.
Япония стадионида миллий байроғимизни юксакларга кўтарган Шарифа Давронова Ўзбекистон спорти тарихида чинакам олтин саҳифани давом эттирди.
Сизнингча, ўз рекордини 26 смга янгилаб, 14.35 метрлик натижа кўрсатган Шарифа Давронова келгуси ёзги Олимпия ўйинларида ҳам олтин медални қўлга кирита оладими? Чемпионимизнинг икки карра қитъа ғолибига айланишига шахсан қандай баҳо берасиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингиз ва Шарифага табрикларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда ушбу қувончли мақолани барча спорт ихлосмандлари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…