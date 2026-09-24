Шарифа Давронова «Аичи-Нагоя-2026» Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритди

·9·Спорт
Шарифа Давронова «Аичи-Нагоя-2026» Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритди

Япониянинг Аичи ва Нагоя шаҳарлари мезбонлик қилаётган ХХ ёзги Осиё ўйинларининг енгил атлетика секторида Ўзбекистон спорти учун яна бир оламшумул рекорд ва тарихий ғалаба қайд этилди. Уч хатлаб сакраш дастури бўйича ўтказилган финал баҳсида юртимиз шарафини ҳимоя қилган маҳоратли енгил атлетикачимиз Шарифа Давронова фантастик натижа кўрсатиб, мусобақанинг олтин медалига мушарраф бўлди. Ҳамюртимиз ҳал қилувчи уринишда 14.35 метр масофани забт этган ҳолда барча рақибларини ортда қолдирди ва қитъанинг тенгсиз спортчиси эканини исботлади.

Эътиборлиси, 14.35 метрлик ушбу кўрсаткич Шарифанинг бутун спорт фаолиятидаги мутлақ шахсий рекорди бўлди: у ўзининг аввалги энг яхши натижасини нақ 26 сантиметрга яхшилашга муваффақ бўлди! Мазкур зафар орқали Давронова ўз карьерасида кетма-кет иккинчи марта Осиё ўйинларининг олтин медали соҳибасига айланди ва икки карра қитъа чемпиони мақомини расмийлаштирди. Ушбу ғалаба Ўзбекистон делегациясининг «Аичи-Нагоя-2026» мусобақаларидаги умумжамоа медаллар ғазнасини яна бир олий даражадаги бош соврин билан бойитди.

Хўш, Давронованинг 26 смлик рекорд сакраши жаҳон енгил атлетикасида қандай вазнга эга, 14.35 метрлик натижа келгуси Олимпия ўйинлари шоҳсупасига қандай эшик очади ва нима учун Шарифа ўзбек енгил атлетикасининг асосий фахрига айланмоқда?

«14.35 метр, +26 смлик рекорд ва икки карра чемпионлик»: Шарифа Давронова зафарининг 5 та асосий нуқтаси

Енгил атлетика секторидаги шов-шувли маррадан энг муҳим факт ва рақамлар:

  • Икки карра Осиё ўйинлари чемпиони: Шарифа Давронова ўз фаолиятида иккинчи бор Осиё ўйинларининг олий шоҳсупасига кўтарилди;

  • 14.35 метр билан мутлақ олтин: Ҳамюртимиз уч хатлаб сакраш бўйича барча қитъадош рақибларидан сезиларли даражада устун келди;

  • Шахсий фаолиятнинг энг юқори рекорди: 14.35 метр кўрсаткичи спортчимизнинг бутун фаолиятидаги энг яхши шахсий натижаси сифатида тарихга кирди;

  • 26 сантиметрлик улкан сакраш: Давронова ўзининг аввалги энг яхши кўрсаткичини бирданига қарийб 26 смга янгилади;

  • Делегацияга яна бир олий соврин: Мазкур олтин медаль Ўзбекистон термасининг ХХ Осиё ўйинларидаги сифат кўрсаткичини янада мустаҳкамлади.

«Аичи-Нагоя-2026»: Уч хатлаб сакраш финали ва рекордлар таҳлили

Спортчимизнинг кўрсаткичлари, ривожланиш динамикаси ва рақобат таққоси:

Кўрсаткичлар ва мезонлар

Шарифа Давронова (Ўзбекистон)

Қитъанинг бошқа рақобатчилари

Спорт тури ва йўналиши

Енгил атлетика: Уч хатлаб сакраш

Уч хатлаб сакраш финалчилари

Қайд этилган натижа

14.35 метр (Фаолиятдаги энг яхши натижа)

14.35 метрдан пастроқ кўрсаткичлар

Рекордлар янгиланиши

Аввалги шахсий кўрсаткич 26 смга яхшиланди

Қўлга киритилган соврин

ОЛТИН МЕДАЛЬ (1-ўрин)

Кумуш ва бронза медаллари

Спорт мақоми ва унвони

Икки карра Осиё ўйинлари чемпиони

Мусобақа совриндорлари

Жаҳон аренасидаги вазни

Жаҳон элитаси ва Олимпия совринига даъвогар

Минтақавий даражадаги натижалар

Енгил атлетика экспертизаси ва таҳлил: Нега 14.35 метр ва 26 смлик ўсиш сенсация ҳисобланади?

Халқаро спорт таҳлилчилари ва енгил атлетика мутахассисларининг хулосалари:

  • 26 смлик сакраш феномени: Уч хатлаб сакраш турида натижани ҳатто 2–3 сантиметрга яхшилаш учун ойлаб машаққатли машғулотлар талаб этилади; бир мусобақанинг ўзида шахсий рекордни бирданига 26 сантиметрга кўтариш — Давронованинг жисмоний қуввати, тезланиши ва сакраш техникасида жуда катта сифат сакраши юз берганидан далолат беради;

  • 14.35 метр — Олимпия шоҳсупаси кўрсаткичи: Замонавий аёллар уч хатлаб сакраш баҳсларида 14.30 метрдан ошган ҳар қандай натижа жаҳон чемпионатлари ва ёзги Олимпия ўйинларида финалга кириш ва медалларга эга чиқиш имкониятини кафолатлайди; Шарифа бу натижа билан глобал элитага дадил қадам қўйди;

  • Психологик барқарорлик ва чемпионлик тажрибаси: Ёш бўлишига қарамай, иккинчи бор Осиё ўйинларида олтин медални ҳимоя қилиш спортчининг йирик босим остида ҳам совуққон ҳаракат қила олишини намойиш этди;

  • Ўзбекистон енгил атлетикасига янги нафас: Давронованинг бу муваффақияти миллий енгил атлетика мактабимизнинг қитъадаги етакчи мавқеини янада кучайтириб, ёш спортчилар учун кучли мотивация манбаига айланди.

Япония стадионида миллий байроғимизни юксакларга кўтарган Шарифа Давронова Ўзбекистон спорти тарихида чинакам олтин саҳифани давом эттирди.

Сизнингча, ўз рекордини 26 смга янгилаб, 14.35 метрлик натижа кўрсатган Шарифа Давронова келгуси ёзги Олимпия ўйинларида ҳам олтин медални қўлга кирита оладими? Чемпионимизнинг икки карра қитъа ғолибига айланишига шахсан қандай баҳо берасиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингиз ва Шарифага табрикларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда ушбу қувончли мақолани барча спорт ихлосмандлари билан баҳам кўринг!

Шарифа ДавроноваАичи-Нагоя-2026Уч хатлаб сакрашОсиё ўйинлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Феруза Казакова «Аичи-Нагоя-2026» Осиё ўйинларини шов-шувли ғалаба билан бошладиФеруза Казакова «Аичи-Нагоя-2026» Осиё ўйинларини шов-шувли ғалаба билан бошладиБугун 11:28Шаҳзод Нурматов ва Собиржон Сафаралиев Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритдиШаҳзод Нурматов ва Собиржон Сафаралиев Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритдиБугун 17:10Ҳилола Собирова Осиё ўйинларида кумуш медални қўлга киритдиҲилола Собирова Осиё ўйинларида кумуш медални қўлга киритди22 сентябр 15:23Мутлақ рекорд ўрнатилди: Владимир Свечников Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритдиМутлақ рекорд ўрнатилди: Владимир Свечников Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритдиБугун 17:21Осиё ўйинларининг вице-чемпиони: Анна Пракатен мусобақа кумуш медалига сазовор бўлдиОсиё ўйинларининг вице-чемпиони: Анна Пракатен мусобақа кумуш медалига сазовор бўлдиБугун 17:31«Мутлақ чемпионлик!»: Ўткирбек Жўраев Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритди«Мутлақ чемпионлик!»: Ўткирбек Жўраев Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритдиБугун 17:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?